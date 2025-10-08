Crimen y Justicia

Femicidio en Rosario: mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

El cuerpo de Solange Edith Johnson (26) fue hallado esta tarde en una casa situada en Villa Banana. Su pareja, Ángel Jesús B. (37), fue arrestado

Por Agustín Lago

Guardar
Solange tenía 26 años
Solange tenía 26 años

Una joven de 26 años, madre de una nena de 5 años, fue hallada asesinada a golpes en la tarde de este miércoles en Rosario, en una casa ubicada en inmediaciones de las vías del ferrocarril, entre Gálvez y Virasoro, en Villa Banana. La víctima había hecho denuncias previas por violencia de género contra quien era su pareja y que ahora está preso por el femicidio.

El cuerpo de Solange Edith Johnson tenía muchos golpes. Por pedido del fiscal Alejandro Ferlazzo, por el femicidio fue detenido el novio de la víctima, Ángel Jesús B. (37), a quien se le secuestraron dos celulares que serán enviados a peritar.

El fiscal ordenó que el cadáver sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. También solicitó pericias y medidas a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Se la encontró en la vivienda de su pareja, sin vida, en una cama, con distintos golpes en el cuerpo”, enfatizó el funcionario sobre la escena del femicidio.

El detenido por el femicidio
El detenido por el femicidio de Solange

“Su novio ya está detenido. Se lo aprehendió en Callao y 3 de Febrero, cerca de un domicilio de un hermano suyo. Estamos viendo que entre el ataque y el hallazgo habrían pasado 20 horas, según me indicaron los médicos”, amplió Ferlazzo, que subrayó con respecto a la víctima: “Está claro que sufrió muchos golpes”.

Para el funcionario judicial, “los indicios recolectados son coincidentes en que la pareja habría sido el autor” del ataque. “Evaluamos la aplicación de la figura de femicidio. Tenemos, a esta hora, que había denuncias previas de la víctima. Recabamos testimonios de una relación violenta, y que habría sufrido golpes en otras ocasiones”, concluyó.

Ángel B. fue trasladado a la comisaría 2ª. En los próximos días será llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.

Según los testimonios recolectados por el personal policial en Villa Banana, donde fue encontrado el cuerpo, el presunto agresor no era visto en el barrio desde el martes. Ese dato coincide con la estimación hecha por los médicos sobre el horario estimado de muerte de Solange.

En Bahía Blanca

Las víctimas
Las víctimas

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato.

Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas. Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró: “Fue un doble femicidio”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, relevamiento de cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos.

Temas Relacionados

femicidiosRosarioSolange Edith Johnsonúltimas noticias

Últimas Noticias

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

Juan Alberto García Tonzo fue había sido declarado culpable del homicidio de Bastián Escalante por un jurado popular. Este miércoles se conoció la sentencia

Crimen de Bastián: condenaron a

Quiénes estuvieron en la casa del horror de Florencio Varela y qué roles tuvieron, según la arrepentida

Todo surge de la confesión de Celeste Magalí González Guerrero, quien le subalquiló la propiedad que renta a “Pequeño J” por mil dólares para una “fiesta”

Quiénes estuvieron en la casa

18 allanamientos en la villa 1-11-14: buscan los celulares de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

La mayoría de los operativos, organizados en coordinación entre la Policía de la Ciudad y la Bonaerense, se realizaron en casas de venta de teléfonos

18 allanamientos en la villa

Rosario: piden 12 años de prisión para un gatillero que baleó a una mujer y a su hija embarazada para vengar un crimen

El juicio a Ezequiel “Chapu” Franco empezó este miércoles en el Centro de Justicia Penal por el ataque cometido el 5 de septiembre de 2022 y en el que las víctimas recibieron 12 disparos y sobrevivieron

Rosario: piden 12 años de

Cómo funcionaba la banda narco detrás del triple femicidio: sus roles y quién era el jefe de Pequeño J

La información se desprendió de la indagatoria a Celeste Magalí González Guerrero, quien detalló jerarquías y las tareas de todos los miembros

Cómo funcionaba la banda narco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando Gray: “Estamos asistiendo a

Fernando Gray: “Estamos asistiendo a una degradación del Congreso de la Nación”

Cáncer de vejiga y de próstata: las claves de las enfermedades que atravesó Miguel Ángel Russo

Lecciones para la Fed de mi tiempo al frente del Banco Central argentino

Hay 9 universidades argentinas en el ranking de Times, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

Banco Macro anunció al mercado un programa de recompra de acciones por 225.000 millones de pesos

INFOBAE AMÉRICA
Aceptar la incertidumbre puede beneficiar

Aceptar la incertidumbre puede beneficiar la salud mental

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

TELESHOW
Luisana Lopilato contó cómo invirtieron

Luisana Lopilato contó cómo invirtieron sus padres su primer gran sueldo a los 13 años: “Yo no quería y me largué a llorar”

Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor: “Con Sebas tenemos ganas”

Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”