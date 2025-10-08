Femicidio en Rosario: mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

Solange tenía 26 años

Una joven de 26 años, madre de una nena de 5 años, fue hallada asesinada a golpes en la tarde de este miércoles en Rosario, en una casa ubicada en inmediaciones de las vías del ferrocarril, entre Gálvez y Virasoro, en Villa Banana. La víctima había hecho denuncias previas por violencia de género contra quien era su pareja y que ahora está preso por el femicidio.

El cuerpo de Solange Edith Johnson tenía muchos golpes. Por pedido del fiscal Alejandro Ferlazzo, por el femicidio fue detenido el novio de la víctima, Ángel Jesús B. (37), a quien se le secuestraron dos celulares que serán enviados a peritar.

El fiscal ordenó que el cadáver sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. También solicitó pericias y medidas a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

“Se la encontró en la vivienda de su pareja, sin vida, en una cama, con distintos golpes en el cuerpo”, enfatizó el funcionario sobre la escena del femicidio.

El detenido por el femicidio de Solange

“Su novio ya está detenido. Se lo aprehendió en Callao y 3 de Febrero, cerca de un domicilio de un hermano suyo. Estamos viendo que entre el ataque y el hallazgo habrían pasado 20 horas, según me indicaron los médicos”, amplió Ferlazzo, que subrayó con respecto a la víctima: “Está claro que sufrió muchos golpes”.

Para el funcionario judicial, “los indicios recolectados son coincidentes en que la pareja habría sido el autor” del ataque. “Evaluamos la aplicación de la figura de femicidio. Tenemos, a esta hora, que había denuncias previas de la víctima. Recabamos testimonios de una relación violenta, y que habría sufrido golpes en otras ocasiones”, concluyó.

Ángel B. fue trasladado a la comisaría 2ª. En los próximos días será llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.

Según los testimonios recolectados por el personal policial en Villa Banana, donde fue encontrado el cuerpo, el presunto agresor no era visto en el barrio desde el martes. Ese dato coincide con la estimación hecha por los médicos sobre el horario estimado de muerte de Solange.

En Bahía Blanca

Las víctimas

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato.

Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas. Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró: “Fue un doble femicidio”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, relevamiento de cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos.