Pasaron a disponibilidad a dos policías de Tucumán que utilizaban a presos para realizar trabajos de albañilería

Los dos policías y los dos presos detenidos en un operativo en la localidad tucumana de El Cadillal (Gobierno de Tucumán)

Una operación coordinada entre el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán culminó este martes con la detención de cuatro personas en El Cadillal, entre ellas dos efectivos policiales que ya fueron puestos en disponibilidad. La investigación determinó que los oficiales utilizaban a dos presos para realizar trabajos de albañilería.

Todo comenzó a partir de una serie de llamadas anónimas, que alertaron sobre movimientos inusuales de personas con antecedentes en la zona. Estas denuncias motivaron una investigación reservada bajo instrucción del jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, y su segundo, comisario general Roque Yñigo, que finalmente derivó en el procedimiento policial.

Según informó el mismo Gobierno de Tucumán, el operativo se desarrolló en las inmediaciones de la localidad turística de El Cadillal, conocida por su dique y afluencia de visitantes, donde se detectó la presencia de los reclusos.

De acuerdo con la información del Gobierno de Tucumán, dos de los detenidos eran hombres que debían estar cumpliendo condena y alojados en la Comisaría Chuscha. Sin embargo, describieron que los policías implicados eran quienes facilitaban la salida de los reclusos y, presuntamente, encubrieron las circunstancias en que el hecho ocurrió.

El procedimiento policial contó con la presencia en el lugar del ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, acompañado por los máximos jefes policiales provinciales que supervisaron la recuperación de los reclusos y el arresto de los uniformados.

Las medidas administrativas, dispuestas en el marco de una política de depuración interna de la fuerza, comenzaron de inmediato. Las autoridades confirmaron que los dos efectivos policiales pasaron automáticamente a disponibilidad y se iniciaron sumarios administrativos para determinar las responsabilidades funcionales y penales correspondientes. La situación procesal de los civiles aprehendidos también permanece bajo análisis judicial.

Según detallaron fuentes oficiales, el operativo responde a “un plan de saneamiento institucional que busca erradicar prácticas incompatibles con la función pública y reforzar la confianza de la ciudadanía en la Policía de Tucumán”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue notificado de lo sucedido y procedió a firmar la baja preventiva de los funcionarios policiales involucrados. El propio mandatario instruyó que todas las situaciones irregulares serán informadas de inmediato a la Justicia y los responsables no volverán a la fuerza.

Las máximas autoridades policiales de Tucumán estuvieron presente en el operativo en El Cadillal (Gobierno de Tucumán)

Detuvieron a dos policías por un violento asalto a una fábrica de plásticos en Rosario

A principios del mes de octubre, dos policías de Rosario fueron detenidos este miércoles por estar sospechados de haber participado en un violento asalto en una fábrica de plásticos, ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria el pasado 19 de septiembre. Se trata de Aldo Emanuel R. (31) de Asuntos Internos y Pablo Guillermo F. (40), subinspector del Comando Radioeléctrico, quienes fueron aprehendidos en un operativo de la brigada operativa de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con la investigación que encabeza la fiscal Karina Bartocci, Aldo R. y Pablo F. fueron junto a otras personas en un Eco Sport sin patente hasta la planta de plásticos situada en Las Malvinas al 2700, donde ingresaron con vestimentas policiales, rostro tapado y armas en mano para indicar que debían hacer un allanamiento, aparentemente, por una causa por lavado de activos.

Sin exhibir papel alguno, redujeron al dueño y a otra persona y los llevaron hasta una de las oficinas de la fábrica, donde sustrajeron una bolsa en la que había 19 millones de pesos.

Según el relato del dueño de la firma PlastiTec, al menos tres de los ladrones tenían prendas policiales, armas cortas y largas y chalecos balísticos. Agregó que todos usaron pasamontañas para que no se les reconociera ninguna facción del rostro.

De acuerdo con la declaración de la víctima, los implicados luego le dijeron que no iban a detenerlo y que iba a ser citado por el Ministerio Público de la Acusación para brindar testimonio. Le dejaron un supuesto papel de recibo del dinero “secuestrado” que, en realidad, era un formulario de cadena de custodia que utiliza la Fiscalía cuando se incauta material de interés en una causa.

La brigada operativa de la Policía de Investigaciones arrestó a Aldo R. en un allanamiento, donde se secuestraron varios elementos que quedaron a disposición de la fiscal Bartocci. En tanto, el subinspector del Comando Radioeléctrico fue detenido mientras estaba de servicio en la zona noroeste de Rosario.

A los agentes sospechados se les incautaron las pistolas reglamentarias, cargadores, cartuchos calibre 9 milímetros, 11.25 y calibre 38.