Crimen y Justicia

Dos policías de Rosario fueron detenidos por un violento asalto en una fábrica de plásticos

Uno es un subinspector del Comando Radioeléctrico y el otro es agente de Asuntos Internos. Ambos fueron aprehendidos por pedido de la fiscal Karina Bartocci, que los investiga por el robo de 19 millones de pesos de un local ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria

Por Agustín Lago

El frente de la fábrica
El frente de la fábrica PlastiTec, donde se produjo el asalto

Dos policías de Rosario fueron detenidos este miércoles por estar sospechados de haber participado en un violento asalto en una fábrica de plásticos ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria el pasado 19 de septiembre. Se trata de Aldo Emanuel R. (31) de Asuntos Internos y Pablo Guillermo F. (40), subinspector del Comando Radioeléctrico, quienes fueron aprehendidos en un operativo de la brigada operativa de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a la investigación que encabeza la fiscal Karina Bartocci, Aldo R. y Pablo F. fueron junto a otras personas en un Eco Sport sin patente hasta la planta de plásticos situada en Las Malvinas al 2700, donde ingresaron con vestimentas policiales, rostro tapado y armas en mano para indicar que debían hacer un allanamiento, aparentemente, por una causa por lavado de activos.

Sin exhibir papel alguno, los delincuentes redujeron al dueño y a otra persona y los llevaron hasta una de las oficinas de la fábrica, donde sustrajeron una bolsa en la que había 19 millones de pesos.

Operativo de la Policía de
Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe (Imagen de archivo)

Según el relato del dueño de la firma PlastiTec, al menos tres de los ladrones tenían prendas policiales, armas cortas y largas y chalecos balísticos. Agregó que todos usaron pasamontañas para que no se les reconociera ninguna facción del rostro.

Los delincuentes, de acuerdo a la declaración de la víctima, luego le dijeron que no iban a detenerlo y que iba a ser citado por el Ministerio Público de la Acusación para brindar testimonio. Le dejaron un supuesto papel de recibo del dinero “secuestrado” que, en realidad, era un formulario de cadena de custodia que utiliza la Fiscalía cuando se incauta material de interés en una causa.

Este miércoles, la brigada operativa de la Policía de Investigaciones arrestó a Aldo R. en un allanamiento, donde se secuestraron varios elementos que quedaron a disposición de la fiscal Bartocci. En tanto, el subinspector del Comando Radioeléctrico fue detenido mientras estaba de servicio en la zona noroeste de Rosario.

A los agentes sospechados se les incautaron las pistolas reglamentarias, cargadores, cartuchos calibre 9 milímetros, 11.25 y calibre 38.

