Femicidio en Necochea: la emotiva carta de despedida que publicó en redes la madre de Débora Bulacio

María Luisa Del Valle reclamó justicia para su hija, presuntamente asesinada por su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez

Débora Bulacio
Débora Bulacio

Tras el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio Del Valle, enterrado en cercanías al Lago de los Cisnes, en Necochea, su madre, María Luisa Del Valle, recurrió a las redes sociales para despedir a su hija y expresar el dolor que atraviesa la familia.

A través de su cuenta personal de Facebook, Del Valle compartió un mensaje en el que evocó la memoria de Débora y la despidió con palabras cargadas de afecto y espiritualidad. “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”, escribió.

En su carta, la madre de Débora rememoró las cualidades que definieron a su hija, destacando su generosidad y su disposición para acompañar a quienes la rodeaban.

Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo, Dios nos prestó por un ratito tu vida”, continuó Del Valle en su publicación, resaltando el legado afectivo que deja la joven.

El texto también abordó el doloroso antecedente de otras pérdidas familiares. “Dámaris Debora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”, expresó la mujer.

La madre de la víctima manifestó su compromiso con la búsqueda de justicia y la promesa de mantener viva la memoria de Débora. “Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, tenlo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, afirmó en su mensaje, dejando en claro la determinación familiar ante el crimen.

La carta de despedida de
La carta de despedida de María Luisa Del Valle, madre de Débora Bulacio.

En el cierre de la carta, Del Valle hizo referencia al intento del femicidia de ocultar el cuerpo.

Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”, concluyó, subrayando la trascendencia de Débora más allá de la tragedia.

En publicaciones recientes, Del Valle también se refirió a Ángel Gutiérrez, a quien calificó de “asesino” y reclamó justicia por la muerte de su hija, intensificando el pedido de esclarecimiento y castigo para el responsable del femicidio.

El caso

El informe preliminar de la autopsia reveló diversos detalles sobre la causa de la muerte de Débora Damaris Bulacio Del Valle, cuyo cuerpo fue hallado a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo de Necochea, donde se la vio con vida por última vez el sábado.

Según pudo averiguar Infobae, la necropsia determinó que la víctima fue estrangulada por el agresor y golpeada. El informe forense también identificó lesiones que podrían ser defensivas, lo que sugiere una pelea a corta distancia antes del crimen.

El sábado pasado, testigos observaron una discusión entre la pareja, aunque no presenciaron agresiones físicas. Ese mismo día, Débora se comunicó por última vez con su familia y, según los indicios recogidos por el fiscal Walter Pierretégui y la jueza de Garantías Aida Ihuez, le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente.

El cuerpo de la víctima, de 39 años,fue encontrado este martes semienterrado en la arena, en una zona lindera al Lago de los Cisnes, a pocos metros del acceso al camping en el que había sido vista por última vez el sábado. El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar.

