Crimen y Justicia

Parque Patricios: entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

Ocurrió este lunes en una distribuidora ubicada en Sánchez de Loria al 2000. Personal de la Policía de la Ciudad busca a los sospechosos, cuya huida fue captada por las cámaras de seguridad del lugar


La fábrica donde ocurrió el
La fábrica donde ocurrió el robo

Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes luego de ingresar a su empresa en el barrio porteño de Parque Patricios y percatarse de que había sido víctima de un robo. En ese contexto, el propietario se descompensó y murió en el lugar. Ahora, personal de la Policía de la Ciudad trabaja para identificar a los sospechosos que fueron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior y exterior de la propiedad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el hecho tuvo lugar en una distribuidora de productos siderúrgicos ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, entre avenida Chiclana y Brasil.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, eran cerca de las 6 cuando un grupo de delincuentes ingresó al galpón. Luego de varios minutos, los asaltantes huyeron y hasta esta mañana continuaban prófugos.

Aproximadamente a las 7, casi una hora después, el dueño llegó al lugar de trabajo. Una vez allí, subió las escaleras, llegó al primer piso y se percató de que había sido víctima de un robo. Las filmaciones que analizan los investigadores dieron cuenta de que el hombre se descompensó de forma repentina. Cuando personal del SAME llegó, confirmó su muerte.

Si bien en un primer momento había trascendido que en el interior de la fábrica se desarrollaba una presunta toma de rehenes, las fuentes del caso consultadas por este medio desmintieron esta versión y, al mismo tiempo, descartaron que la víctima haya tenido contacto con los ladrones.

Doble crimen en Villa Luro: nuevas revelaciones en el caso de la mujer y su hija halladas muertas en su casa

La investigación sobre el caso de la madre y su hija halladas muertas en su casa del barrio porteño de Villa Luro sumó el último viernes nuevas revelaciones que podrían comenzar a esclarecer qué fue lo que ocurrió en el domicilio de la calle Morón al 4900, donde vivían Estela y Soledad.

El caso, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 (actualmente subrogada por el fiscal Andrés Madrea), se investiga como un doble homicidio en aparente ocasión de robo. Sin embargo, los investigadores descubrieron un detalle clave que permite dudar del vínculo que las mujeres de 74 y 40 años podrían tener con el presunto asesino: los ingresos no estaban forzados.

La Policía Científica en el
La Policía Científica en el lugar del hecho (Fotos: Captura TN)

Fuentes del caso indicaron a este medio que es probable que las víctimas conocieran a la persona que cometió el hecho, por eso ninguna de las puertas o ventanas de la vivienda estaban violentadas. Lo que sí detectaron es que los ambientes estaban revueltos.

Ambos cuerpos fueron hallados en una habitación. Estaban sin ataduras y las dos se encontraban vestidas.

Si bien los investigadores continúan a la espera de los resultados de la autopsia, las autoridades lograron estimar que la data de muerte es entre el sábado a la noche y el lunes a la mañana. Las precisiones estarán tras el análisis forense.

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad en la escena del hecho

La sospecha de una vecina fue clave para el hallazgo de los cuerpos de las víctimas. Todo se descubrió este jueves al mediodía, cuando ingresó un llamado al 911 de una mujer que afirmaba no ver a su vecina desde hacía unos días.

Ante esto, personal policial arribó al lugar y, tras consultar a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, se habilitó el ingreso por la fuerza al domicilio. Fueron los Bomberos de la Policía de la Ciudad los encargados de irrumpir en la vivienda.

En el interior de la casa se encontraron los cuerpos de las dos mujeres muertas en una habitación, estaban tendidas en el piso.

En consecuencia, se convocó a Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y se iniciaron actuaciones por averiguación de doble homicidio. “La data de muerte es de, al menos, 72 horas”, indicaron las fuentes consultadas.

Por lo pronto, además de las pericias en el interior de la vivienda de rastros y huellas, los investigadores analizan también las cámaras de seguridad de la zona públicas y privadas para tratar de entender qué pasó en la casa de Estela y Soledad.

