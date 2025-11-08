Crimen y Justicia

Asesinó al novio de su ex en San Nicolás y fue detenido tras escapar en auto

Ocurrió en una casa del barrio Santa Clara. La víctima tenía 28 años y recibió un tiro en la cabeza. El acusado, un joven de 23, será indagado este domingo

Guardar
Cristian Surace tras ser detenido
Cristian Surace tras ser detenido

Un joven de 23 años asesinó este sábado al novio de su ex pareja en el barrio Santa Clara de San Nicolás de los Arroyos. Luego de dispararle en la cabeza, escapó en auto, pero fue detenido horas más tarde.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el crimen ocurrió alrededor de las 15 en la esquina de José Ruiz y José Rivas, en la zona norte de la ciudad bonaerense.

Allí, la víctima, un hombre de 28 años identificado como Javier Alejandro Martínez, fue atacado mientras se encontraba con su pareja actual, de 26 años, y la hija de ella.

Justamente fue la mujer quien relató a las autoridades que el crimen lo cometió su ex: Cristian Surace, quien tenía antecedentes penales y mantenía antiguos conflictos personales con el hombre asesinado.

En la escena se escucharon al menos tres disparos. Las pericias comprobaron que uno de ellos impactó en la cabeza de Martínez. Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento en el mismo lugar.

Tras el ataque, Surace huyó en un Renault 11 blanco. Un operativo policial se desplegó rápidamente y su búsqueda se concentró en la localidad de La Emilia. La DDI de San Nicolás consiguió detenerlo pocas horas después y secuestró varios elementos de interés para la causa.

En la escena del hecho trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y recolectaron elementos de interés para la causa.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo de la fiscal Belén Baños, quien ordenó que el detenido permanezca en la Comisaría Primera de San Nicolás.

Allí pasará la noche y en el transcurso de este domingo será trasladado para la correspondiente indagatoria.

Un caso similar en Berisso

Un hombre de 48 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido baleado la noche del jueves pasado en su casa en la localidad de Berisso, partido de La Plata. Según la investigación, el principal sospechoso es el ex novio de la pareja de la víctima, quien irrumpió armado en la vivienda ubicada en la calle 30, entre 125 y 126.

El ataque se produjo cuando la víctima estaba junto a su pareja, quien se preparaba para retirarse del domicilio. En ese momento, el agresor sorprendió a ambos, enfrentó al hombre, lo amenazó, le robó el celular y la billetera y, antes de irse, le disparó a corta distancia en la zona del abdomen.

Tras los hechos, la víctima fue asistida por el SAME y trasladada de urgencia al Hospital Larrain, donde ingresó al área de cuidados intensivos en estado reservado, bajo monitoreo médico constante. Hasta el momento, tanto la mujer como el agresor permanecen sin ser localizados y la policía intenta establecer su paradero. Los investigadores sospechan que el sospechoso se fugó a pie.

En la vivienda trabajó personal de la Comisaría Tercera de Berisso, que realizó peritajes y recopiló restos balísticos junto con otros elementos de interés para la causa. Además, se relevaron cámaras de seguridad en la zona y testigos pudieron aportar detalles sobre los movimientos previos y posteriores al ataque.

La investigación la lleva adelante la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, bajo la carátula de tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

San NicolásHomicidiosPolicía BonaerenseÚltimas noticias

