El último video de la camioneta en la que circulaban los jubilados antes de su desaparición en Chubut

La última imagen de la camioneta en la que viajaban los jubilados desaparecidos en Chubut

Hace 19 días que nada se sabe de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que desapareció en las afueras de Comodoro Rivadavia. El misterio persiste y los rastrillajes todavía no arrojan resultados concretos, mientras que en las últimas horas se conocieron las imágenes donde aparece, por última vez, la Toyota Hilux en la que viajaban antes de esfumarse.

El video fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en Caleta Córdova y corresponde a la mañana del sábado 11 de octubre.

En una de las grabaciones, que fue captada sobre la Ruta 39, se ve el paso de la camioneta a las 9:40, momento que coincide con el horario en que la pareja salió del domicilio de Pedro.

Otra de las imágenes, tomada desde una zona residencial, muestra el mismo vehículo en circulación, aunque la hora de la cámara está atrasada y marca las 8:00.

Los videos fueron analizados por la División de Investigaciones, sección Cibercrimen. Según adelantó TN, las autoridades confirmaron que en el interior del rodado solo se trasladaban Pedro y Juana, sin otros acompañantes.

Además, en la filmación se observa que la Toyota Hilux no era seguida por ningún otro vehículo.

Pedro Kreder y Juana Morales

Respecto al recorrido de la pareja, la camioneta seguía el rumbo hacia la ruta provincial que conduce al cañadón donde después fue hallada. El dato podría ser relevante, aunque las hijas de Pedro no creen que haya sido él quien condujo hasta esa zona. En distintas declaraciones públicas, sostuvieron que su padre nunca se hubiera dirigido por ese camino, por precaución.

Mientras las dudas e interrogantes permanecen abiertos, el operativo de búsqueda sigue en la región con el despliegue de efectivos policiales, caballos, drones y perros entrenados.

De acuerdo al último reporte, se rastrilló una extensión de 12 kilómetros en los alrededores de la zona donde se encontró la camioneta, abarcando un área próxima a las rutas provinciales N°73 y N°1.

En ese recorrido, el personal policial detectó entre 30 y 40 sumideros distribuidos a lo largo de la ladera norte de un cerro, que fueron fotografiados y georreferenciados para su análisis.

Esto último es de relevancia porque, en medio del desconcierto, una posibilidad que surgió fue que la pareja se haya perdido en alguno de estos sumideros que hay en la zona, los cuales están formados por cuevas y canales subterráneos generados a lo largo de los años por la erosión sobre la tosca blanca del terreno. La mayoría de las galerías atraviesan los cerros y son de difícil acceso, con caminos en constante cambio debido a la humedad y el flujo de agua durante las tormentas.

Así son los sumideros en Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

Lo concreto es que el resto de las pertenencias de Pedro y Juana apareció en el interior de la Toyota Hilux, donde se hallaron provisiones, carpa, bolsas de dormir, dinero y documentación sin señales de violencia, aunque nunca se hallaron sus teléfonos celulares.

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, dio por descartada la hipótesis de un hecho delictivo, que había tomado fuerza luego de un llamado anónimo que indicaba que los jubilados habrían sido víctimas de un intento de robo.

Siguiendo la línea de una posible pérdida accidental, las autoridades consultaron a profesionales sobre la distancia que una persona puede caminar en ese entorno, pero no hay consenso: algunos estiman siete kilómetros, otros hablan de 20 o más, según la edad y el estado físico.

El lugar donde apareció la camioneta de Pedro Kreder

Como parte de las tareas, igualmente se visitaron los cascos de estancia cercanos o taperas, también los ranchos que utilizan los pescadores como refugios, todo con el mismo resultado: negativo.