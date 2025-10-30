Crimen y Justicia

El último video de la camioneta en la que circulaban los jubilados antes de su desaparición en Chubut

El vehículo en el que viajaban Pedro Kreder y Juana Morales pasó por Caleta Córdova durante la mañana sábado 11 de octubre. Desde entonces, nada se sabe de ellos

Guardar
La última imagen de la camioneta en la que viajaban los jubilados desaparecidos en Chubut

Hace 19 días que nada se sabe de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que desapareció en las afueras de Comodoro Rivadavia. El misterio persiste y los rastrillajes todavía no arrojan resultados concretos, mientras que en las últimas horas se conocieron las imágenes donde aparece, por última vez, la Toyota Hilux en la que viajaban antes de esfumarse.

El video fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en Caleta Córdova y corresponde a la mañana del sábado 11 de octubre.

En una de las grabaciones, que fue captada sobre la Ruta 39, se ve el paso de la camioneta a las 9:40, momento que coincide con el horario en que la pareja salió del domicilio de Pedro.

Otra de las imágenes, tomada desde una zona residencial, muestra el mismo vehículo en circulación, aunque la hora de la cámara está atrasada y marca las 8:00.

Los videos fueron analizados por la División de Investigaciones, sección Cibercrimen. Según adelantó TN, las autoridades confirmaron que en el interior del rodado solo se trasladaban Pedro y Juana, sin otros acompañantes.

Además, en la filmación se observa que la Toyota Hilux no era seguida por ningún otro vehículo.

Pedro Kreder y Juana Morales
Pedro Kreder y Juana Morales

Respecto al recorrido de la pareja, la camioneta seguía el rumbo hacia la ruta provincial que conduce al cañadón donde después fue hallada. El dato podría ser relevante, aunque las hijas de Pedro no creen que haya sido él quien condujo hasta esa zona. En distintas declaraciones públicas, sostuvieron que su padre nunca se hubiera dirigido por ese camino, por precaución.

Mientras las dudas e interrogantes permanecen abiertos, el operativo de búsqueda sigue en la región con el despliegue de efectivos policiales, caballos, drones y perros entrenados.

De acuerdo al último reporte, se rastrilló una extensión de 12 kilómetros en los alrededores de la zona donde se encontró la camioneta, abarcando un área próxima a las rutas provinciales N°73 y N°1.

En ese recorrido, el personal policial detectó entre 30 y 40 sumideros distribuidos a lo largo de la ladera norte de un cerro, que fueron fotografiados y georreferenciados para su análisis.

Esto último es de relevancia porque, en medio del desconcierto, una posibilidad que surgió fue que la pareja se haya perdido en alguno de estos sumideros que hay en la zona, los cuales están formados por cuevas y canales subterráneos generados a lo largo de los años por la erosión sobre la tosca blanca del terreno. La mayoría de las galerías atraviesan los cerros y son de difícil acceso, con caminos en constante cambio debido a la humedad y el flujo de agua durante las tormentas.

Así son los sumideros en Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

Lo concreto es que el resto de las pertenencias de Pedro y Juana apareció en el interior de la Toyota Hilux, donde se hallaron provisiones, carpa, bolsas de dormir, dinero y documentación sin señales de violencia, aunque nunca se hallaron sus teléfonos celulares.

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, dio por descartada la hipótesis de un hecho delictivo, que había tomado fuerza luego de un llamado anónimo que indicaba que los jubilados habrían sido víctimas de un intento de robo.

Siguiendo la línea de una posible pérdida accidental, las autoridades consultaron a profesionales sobre la distancia que una persona puede caminar en ese entorno, pero no hay consenso: algunos estiman siete kilómetros, otros hablan de 20 o más, según la edad y el estado físico.

El lugar donde apareció la
El lugar donde apareció la camioneta de Pedro Kreder

Como parte de las tareas, igualmente se visitaron los cascos de estancia cercanos o taperas, también los ranchos que utilizan los pescadores como refugios, todo con el mismo resultado: negativo.

Temas Relacionados

ChubutRocas ColoradasComodoro RivadaviaPedro KrederJuana MoralesDesaparecidosPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

La PFA trasladó al detenido desde Bolivia hacia la Argentina, donde enfrentará a la justicia por los hechos ocurridos en 2019

El video de la extradición

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

No había declarado cuando la indagaron y este jueves presentó un escrito con un punteo de lo que deseaba aclarar y un pedido: garantizar el contacto de sus hijos con sus tías.

Las conjeturas, el repuesto del

Se eligió al jurado para que empiece el juicio al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: secretos, entretelones y tensión en el final del proceso

Tras tres días de audiencias, el proceso de selección llegó a su fin. Doce ciudadanos chaqueños y ocho suplentes tendrán desde este viernes la tarea de juzgar a los siete imputados, en un debate inédito para la provincia

Se eligió al jurado para

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué sigue preso el abogado de Emerenciano Sena al que le secuestraron el celular

Lo detuvieron durante la segunda audiencia, acusado de haber filmado a los candidatos a jurados por el femicidio. Será indagado este viernes. A qué se enfrenta

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué

Triple femicidio narco: Sotacuro, su mujer y su sobrina pidieron otra vez ampliar sus declaraciones

Los tres detenidos por los crímenes de Lara, Brenda y Morena utilizaron distintas estrategias ante los fiscales. Cuáles fueron

Triple femicidio narco: Sotacuro, su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaran alerta fitosanitaria en la

Declaran alerta fitosanitaria en la Patagonia por la expansión de un insecto

Adolfo Sturzenegger: “No creo que Federico vaya a ser ministro de Economía y a su gestión le pongo más que 10”

Jornada financiera: con el dólar quieto, subieron los bonos y hubo venta de acciones para tomar ganancias

El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

Alertan sobre una alteración inesperada en los ecosistemas del mar Mediterráneo por el cambio climático

INFOBAE AMÉRICA
Israel intensificó los ataques contra

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Millicom adquirió la filial de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones y consolida su expansión en Sudamérica

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

TELESHOW
Zaira recordó cuando Maxi López

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara le quisieron presentar a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”