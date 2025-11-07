Imputaron al jubilado que le pegó una trompada a su vecina por estacionar mal el auto

Un jubilado le pegó una trompada a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado

La Justicia porteña imputó al jubilado que golpeó a su vecina 23 años en Villa del Parque tras una discusión desencadenada porque la joven estacionó el auto en su garaje. Por el hecho, el hombre fue acusado del delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. Se negó a declarar.

La decisión fue tomada por la Unidad de Flagrancia Oeste, que también le impuso como medida restrictiva la prohibición de tomar contacto con la víctima a través de cualquier medio, ya sea personalmente, por escrito, por redes sociales o cualquier tipo de aplicación.

Según supo Infobae, además le ordenaron que, en caso de encontrarse casualmente con ella, “deberá mantener un trato cordial y respetuoso”.

Al jubilado se le atribuye haber causado una lesión superficial en el mentón de la joven al propinarle un golpe de puño. El hecho ocurrió este miércoles y fue denunciada por la víctima, que manifestó que el hombre de 80 años, vecino suyo, dañó su vehículo y luego la agredió físicamente, tras la discusión.

Por la agresión, la chica recibió asistencia policial y un botón antipánico, además de ser citada a declarar en la Oficina de Violencia de Género del MPF CABA.

El hombre la insultó antes de golpearla

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió cerca de las 16.30 sobre la calle Terrada, entre Arregui y Santo Tomé, a unas 15 cuadras del Estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre un conflicto vecinal, y personal de la Comisaría Vecinal 11A se presentó en el lugar. Al arribo, Agustina, la damnificada, contó que momentos antes había estacionado su auto, un Volkswagen Golf color blanco, justo al lado del garaje del vecino.

Ya dentro de su casa, la joven comenzó a escuchar ruidos y observó que un señor que vive en la casa lindera a la suya le pegaba patadas a su auto, al cual también golpeaba con una bolsa que portaba en sus manos.

La víctima salió rápidamente de su domicilio para frenar el ataque, pero el vecino reaccionó de la peor manera. Tal como muestra el video que encabeza esta nota, el hombre, increpó a la chica y le dio una trompada en el rostro.

“¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando“, le advirtió la chica al jubilado, que vestía una campera bordó, un jean oscuro y zapatillas azules. En ese momento, comenzó a agredirla.

Un vecino impidió que el jubilado volviera a atacar a la víctima.

El video se detiene cuando el jubilado está a punto de golpearla y se reanuda poco segundos después, cuando el agresor se encontraba en el interior de su casa junto a su mujer, que intentaba calmarlo.

“Te voy a escrachar por todos lados. ¡Mostrá la cara viejo, mostrá la cara!”, le exigía Agustina a su atacante, según se observa en la segunda filmación que captó con su teléfono celular, lo cual volvió a enfurecer al hombre. Con violencia, se sacó de encima a su esposa, abrió el portón de su casa e intentó atacar nuevamente a la vecina, que retrocedió sobre sus pasos y lanzó un grito de desesperación.

“Me pegó en la boca, me pegó por haber dejado el auto estacionado así...”, reiteró la chica, mientras otro vecino intervino para evitar otro golpe.

Agustina sufrió un corte en el labio inferior y personal del SAME la atendió en el lugar. “Me duele mucho la pera porque ahí me pegó la piña. También me duele el labio por el corte, que fue con la llave. Acomodó la llave entre los dedos y me pegó con el puño cerrado“, contó este jueves la víctima, en diálogo con el canal de noticias TN.

Luego de un periplo de más de 12 horas que incluyó la ida a la comisaría para radicar la denuncia, la visita a un médico legista para que revisara sus lesiones y el retiro de un botón antipánico, medida dispuesta por la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLO), Agustina recién regresó a su casa cerca de las 6.30 de la madrugada de este jueves.

“Acá con los vecinos nos saludamos entre todos y él nunca me saludó. Yo vivo acá hace ocho años y nunca saludó a nadie. El vecino de al lado contó que ya se había peleado con él y que es un tipo violento y la vecina de enfrente dijo que le pegaba a la mujer”, contó Agustina en declaraciones televisivas sobre su agresor, quien, luego de advertir que le había subido la presión, fue trasladado a un hospital en una ambulancia del SAME.

Por su parte, la esposa del imputado, de 80 años, aludió que su marido sufría problemas coronarios y que sería asistido por su médico de cabecera en una clínica privada. En consecuencia, la UFLO dispuso que una consigna policial se traslade a dicho centro de salud con el imputado. Una vez que el fiscal recibió el informe de salud, citó al agresor a presentarse en la Fiscalía dentro de las 72 horas, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía si no cumple con la orden. Si bien se hizo presente, luego se negó a declarar.