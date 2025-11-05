Crimen y Justicia

Quedó firme la condena al ex policía que baleó y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello y ordenaron su detención

La Corte Suprema confirmó la pena de 16 años de prisión para Ricardo Gabriel Ayala por haberle disparado en tres oportunidades en el barrio porteño de La Boca

Lucas Cabello fue baleado tres
Lucas Cabello fue baleado tres veces por el policía Ricardo Ayala (Gentileza medios populares)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 16 años de prisión para el policía Ricardo Gabriel Ayala por haberle disparado en tres oportunidades a Lucas Cabello en noviembre de 2015, en el barrio porteño de La Boca. Con esta decisión, el fallo quedó firme y se ordenó la inmediata detención del agresor que dejó cuadripléjico a la víctima.

Todo sucedió el 9 de noviembre de 2015, alrededor de las 15:45, en la puerta de la vivienda de Cabello, ubicada sobre Martín Rodríguez al 500. De acuerdo con el relato de la víctima, ese día había salido a comprar comida y notó que el ahora ex policía lo miraba de manera desafiante.

“¿Qué mirás?”, le habría advertido Ayala, según la declaración que el joven brindó durante el juicio. Al regresar a su domicilio, se produjo una discusión. Cabello le recriminó que se dedicara a custodiar un banco, mientras que el ex policía, que por entonces revestía en la Metropolitana, le ordenó que “se meta adentro”.

El joven obedeció, pero al escuchar un ruido, giró y vio cómo el policía le apuntaba directamente a la cabeza con su arma reglamentaria.

Ricardo Ayala, condenado a 16
Ricardo Ayala, condenado a 16 años de cárcel, irá preso

De inmediato, Ayala efectuó tres disparos: uno impactó en el cuello, otro en la ingle y el tercero en la pierna. El primero de esos proyectiles alcanzó la médula ósea, provocándole lesiones irreversibles a Cabello.

Tras la agresión, el ex policía se dirigió a la casa contigua, mientras la pareja de Cabello, que presenció la escena, corrió a asistirlo.

En el juicio oral, tanto en el alegato como en el requerimiento fiscal formulado por la fiscal Susana Calleja, titular de la Fiscalía de Distrito del barrio de La Boca, se sostuvo que los disparos pusieron en peligro la vida de Cabello y le ocasionaron daños severos, algunos de carácter irreversible.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 dictó la sentencia el 5 de diciembre de 2019, encontrando a Ayala culpable del delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”.

Además, se le impuso una inhabilitación de 10 años para portar armas y para desempeñarse en tareas vinculadas con la seguridad.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la resolución. En esa instancia, los jueces consideraron que “el caso no ofrece un escenario compatible con un supuesto de exceso en la legítima defensa como el que propuso la defensa” y agregaron que “Ayala no actuó en momento alguno al amparo de una causa de justificación”.

Frente a esa decisión, la defensa del ex agente presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue finalmente desestimado por incumplir las formalidades exigidas.

Así, en las últimas horas, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó firme la condena, dando cierre definitivo al proceso penal iniciado por el ataque contra Lucas Cabello en el barrio de La Boca.

