Dictaron prisión preventiva para el hombre que quiso matar con una manopla de hierro a su ex pareja en Santa Fe

La ex pareja continuará bajo prisión preventiva

La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el hombre de 38 años que el 21 de octubre pasado atacó brutalmente a su ex pareja con una manopla de hierro en el interior de un edificio ubicado en Francia al 2700. El acusado tenía dos restricciones de acercamiento y luego del hecho intentó quitarse la vida.

El episodio ocurrió en las primeras horas del día, en la vivienda en la que reside la víctima. Tras su detención, el hombre quedó imputado por tentativa de femicidio.

En una audiencia de medidas cautelares, presidida por el juez Sebastián Szeifert, se resolvió mantener detenido a M. A. S., de acuerdo con sus iniciales, hasta que existan nuevos avances en la causa. El pedido de la prisión preventiva lo había formulado el fiscal Matías Broggi, representante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, mientras que la defensa del acusado había solicitado que el hecho fuera considerado una lesión leve.

De acuerdo con el funcionario, la agresión pretendía causar la muerte de la víctima, dado que el acusado la atacó con golpes y puntazos dirigidos a zonas especialmente vulnerables como el cuello, el rostro y la cabeza. A su vez, el fiscal explicó que la mujer intentó protegerse utilizando su brazo como escudo, tratando de evitar que los golpes alcanzaran áreas vitales de su cuerpo.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”, sostuvo el fiscal en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación, en relación con el ataque ocurrido semanas atrás.

Según indicó el portal Aire Digital, la decisión se basó en la gravedad del ataque, las lesiones sufridas y el historial de denuncias previas que recaían sobre el individuo. En esta última ocasión, la mujer de 36 años, fue interceptada por el hombre en su casa, quien usó una manopla de hierro para golpearla en la cabeza y el rostro. El impacto de las lesiones obligó el traslado inmediato al Hospital Cullen, donde recibió atención médica y debió continuar bajo cuidados ambulatorios.

La intervención policial se produjo junto con el personal médico a partir de los llamados de los vecinos que escucharon gritos y ruidos provenientes de la vivienda. El hombre fue detenido poco después, en una obra cercana al edificio, mientras intentaba escapar de la escena. Los agentes constataron que se había provocado una herida con arma blanca en el cuello, por lo que también debió ser asistido en un nosocomio.

En el expediente judicial figuran los antecedentes del acusado. Según el detalle, había recuperado su libertad recientemente tras pasar ocho meses detenido en la cárcel de Las Flores por episodios previos de violencia de género contra la misma mujer. De acuerdo con las declaraciones del entorno de la mujer, el atacante fue liberado bajo el régimen de buena conducta, tras lo cual debía presentarse periódicamente ante la Justicia. Pese a esa condición, continuó acosando y hostigando a la mujer por distintos medios.

“La situación es crítica y necesitamos protección”, relató la madre de la víctima ante los medios locales, al tiempo que indicó que contaba con botón de pánico en el celular y otras medidas de seguridad, y aun así, el sujeto logró vulnerar los controles. El hostigamiento incluyó llamadas constantes y vigilancia sobre los movimientos de la víctima y sus hijos. Según la familia, el acosador también intentó contactar a los nietos.

La resolución estableció que la situación procesal del detenido seguirá revisándose en futuras instancias según la evolución del proceso y el estado de salud tanto del acusado como de la víctima.