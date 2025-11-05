Crimen y Justicia

Caso Cecilia Strzyzowski: se entregó el ex abogado de Emerenciano Sena buscado por amenazar a un perito

Se trata de Nicolás Boniardi, que hasta la semana pasada colaboraba en la defensa del imputado. El viernes había recuperado la libertad tras ser arrestado por filmar a los candidatos del tribunal popular que juzgarán el femicidio

Guardar
El abogado de Emerenciano Sena en uno de los trasladados mientras permanecía bajo arresto (Video/Fotos: Edgar Aguirre)

El abogado Nicolás Boniardi Cabra, que fue colaborador de la defensa de Emerenciano Sena hasta la semana pasada, se entregó este miércoles a la Fiscalía N°3 de Resistencia, luego de que la Justicia ordenara su captura en las últimas horas por amenazar a un perito.

Su detención ocurre tan solo cinco días después de que el letrado recuperara la libertad tras ser arrestado durante una audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski acusado de filmar a los jurados, cuya identidad es reservada.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, Boniardi permanecerá detenido a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, cuyo jefe había recibido este martes un oficio con el título “muy urgente” del Equipo Fiscal N°3 de Resistencia, a cargo de Rosana Soto, para que “disponga las medidas para lograr la individualización y aprehensión” del abogado.

Según pudo saber este medio, el letrado amenazó al perito del Gabinete Científico que intentaba peritar su celular, una medida dispuesta por la Justicia el viernes pasado cuando le concedieron la libertad. Era para ver si efectivamente había filmado a los candidatos del jurado popular.

Boniardi se había negado a entregar el PIN de acceso a su teléfono y el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Javier Roy, autorizó una apertura forzada. La pericia comenzó esta semana y en ese contexto se dio la amenaza y el profesional lo denunció.

Hay que recordar que el letrado había sido arrestado durante la segunda jornada de selección del jurado, acusado de filmar a los candidatos a integrar el tribunal. El cargo por el que fue imputado fue desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real, bajo la ley de juicio por jurados.

Como los delitos que enfrenta tienen una pena en expectativa que no le impide transitar el proceso en libertad, luego de la indagatoria correspondiente se emitió un oficio para su excarcelación. Así, el abogado abandonó la Comisaría 4ª de Resistencia, donde permaneció preso hasta aproximadamente las 20.

Esa causa está en manos de la fiscal Ana González de Pacce, ante quien Boniardi negó haber tomado imágenes de los jurados.

El celular del abogado cuando
El celular del abogado cuando fue secuestrado

Mientras avanza la investigación, el abogado no puede acercarse al juicio y sus eventuales sanciones como profesional quedarán a resolución del fuero correspondiente.

Consultado al respecto, Ricardo Osuna se despegó de su colaborador. “No trabaja más conmigo”, aseguró la semana pasada antes de ingresar a la sala de audiencias.

Según supo este medio, Boniardi es conocido por distintos episodios que no le juegan a favor y, según confió otra fuente consultada por este medio, no inspira demasiada confianza.

Quizá por eso no llamó la atención cuando, durante la segunda audiencia de selección de jurados, fue descubierto por los agentes de seguridad mientras manipulaba el teléfono a metros del jurado.

Nicolás Boniardi la mañana del
Nicolás Boniardi la mañana del miércoles, acreditando su ingreso a la sala de audiencias, antes de su arresto

Eso sí, la jueza Dolly Fernández decidió “tomar los reparos” necesarios. Minutos después, la magistrada ordenó que fuera retirado de la sala, que se le secuestrara el teléfono y que quedara a disposición de la fiscalía de turno. Luego, quedó preso.

Fuentes judiciales confiaron a Infobae que la maniobra de Boniardi fue filmada y ese video ya fue visto por las autoridades. En las imágenes captadas dentro del recinto se observa que el colaborador hizo un gesto que alertó al personal de seguridad. “Acá todos tienen que comportarse como corresponde”, advirtieron quienes cuidan con recelo cada instancia del juicio.

Será la Cámara Contencioso Administrativo la que deberá juzgarlo como profesional, si cumplió con los deberes de “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.

¿Qué sanción administrativa podría caberle de ser hallado culpable? Un llamado de atención, un apercibimiento, una multa, la suspensión de su matrícula de hasta dos años y hasta la exclusión.

Temas Relacionados

Cecilia StrzyzowskiChacoResistenciaJuicio por juradosDesobediencia JudicialEmerenciano SenaNicolás Boniardiúltimas noticiasamenazas

Últimas Noticias

Córdoba: hubo 13 denuncias por abusos en espacios vinculados a la Iglesia durante el último año

Los datos surgen de un informe de la Comisión Pastoral Arquidiocesana. Del total de los casos, hubo cinco por delitos sexuales y otros por diferentes situaciones de “vulneración de derechos”

Córdoba: hubo 13 denuncias por

Desbarataron una red de clanes familiares detrás del tráfico de drogas en barrios de Córdoba

Dos de los sospechosos están presos en la cárcel de Bouwer. La organización operaba en Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge

Desbarataron una red de clanes

Cayó una pareja acusada de liderar una red familiar de venta de droga en Villa Lugano

Operaban en la zona de Ciudad Oculta. Los sospechosos tienen 48 y 37 años

Cayó una pareja acusada de

Una mujer denunció haber sido secuestrada en un centro de estética mientras se hacía un tratamiento de belleza

Ocurrió este martes en Misiones. La hija de la mujer aseguró que los presuntos captores le exigieron 200 mil dólares para liberarla. Investigan si la secuencia es verídica

Una mujer denunció haber sido

Balearon a un hombre en Entre Ríos en medio de una disputa vecinal y detuvieron a dos jóvenes

Aunque la víctima se negó a recibir atención médica, la Justicia investiga cómo sucedieron los hechos

Balearon a un hombre en
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

Sin lugar en la F1 tras perder la pulseada con Colapinto, Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino

TELESHOW
Carlos Rottemberg recuerda a su

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

La inesperada declaración de Chino Leunis a Damián Betular que descolocó al cocinero al aire de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Israel lamentó la elección de

Israel lamentó la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio Médicis por una novela inspirada en la vida de su madre

Helen Garner ganó el Premio Baillie Gifford por sus diarios

EN VIVO: se inicia el American Business Forum con la presencia de Trump, Milei, Machado y otras figuras internacionales

El plan de Montevideo para recuperar su casco histórico y convertirlo en un lugar valioso para el turismo