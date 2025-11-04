Crimen y Justicia

Mató a un joven porque le robó una gallina y fue condenado a 20 años de prisión

El fatal desenlace ocurrió tras una discusión en el barrio El Progreso el 8 de enero de 2023

Jeremías Nahuel Fredes es el joven de 19 años asesinado el 8 de enero de 2023 por el condenado Brandon Tomás Ledesma en Mar del Plata (La Capital)

A más de dos años del asesinato de Jeremías Nahuel Fredes, un joven de 19 años que vivía en el barrio El Progreso, condenaron a Brandon Tomás Ledesma, 20 años de prisión tras ser hallado responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Todo inició el robo de una gallina.

El Tribunal dictó su decisión de manera unánime y dejó de lado el agravante de alevosía que había solicitado la Fiscalía, imponiendo una pena inferior a la prisión perpetua reclamada durante el juicio.

Los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé fundamentaron el fallo tras debatir durante varias jornadas la secuencia de violencia que culminó en la muerte de Fredes.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien había argumentado que existían elementos para agravar la imputación, pero el Tribunal entendió que no se reunieron los requisitos para considerar el hecho como un asesinato con alevosía.

Durante las audiencias quedó acreditado que Ledesma, junto a otras personas allegadas, participó de la agresión tras el incidente por la gallina sustraída desde el patio de una vivienda sobre la calle Azopardo al 6100. La discusión escaló rápidamente y culminó con disparos, de los cuales al menos uno impactó en el cuello de Fredes mientras intentaba escapar.

Los hechos se precipitaron cerca de las 19:30 del 8 de enero de 2023, cuando el dueño del animal robado se presentó en la casa donde se encontraba Ledesma y exigió la devolución de la gallina. De acuerdo con el expediente, la situación fue tomando temperatura hasta que varios jóvenes intervinieron de ambos lados: entre ellos, Jeremías Fredes apoyando al denunciante y Brandon Ledesma por el grupo acusado del robo.

Los testigos reconstruyeron que los agresores volvieron a ingresar al domicilio de Ledesma para buscar armas blancas y contundentes.

El episodio llegó a su punto máximo cuando Ledesma salió con un arma de fuego, apuntó a Fredes y le disparó. Primero, apuntó a las piernas.

Pero, mientras huía, Jeremías recibió un disparo por la espalda. El impacto fue letal. Al escuchar el drama, la madre de Fredes vociferó: “Me lo mató, el hijo de puta me lo mató”.

Según informó el portal del diario La Capital, un vecino que llegaba al lugar encontró al joven tendido en el asfalto y sangrando abundantemente desde el cuello. Junto a otro hombre, lo trasladó de urgencia en un Volkswagen Gol hasta el Hospital Interzonal, donde permaneció internado durante ocho días antes de fallecer.

Vecinos de la víctima lo trasladaron al Hospital Interzonal pero falleció tras estar ocho días internado (Google Maps)

Ledesma logró permanecer prófugo durante cerca de seis meses. Recién el 28 de junio de 2023 fue detenido por la Policía mientras circulaba en una moto Honda Tornado robada cerca de la intersección de Caraza y Reforma Universitaria. Una maniobra evasiva del joven activó la sospecha de los agentes, quienes finalmente lograron interceptarlo.

Luego de intentar identificarse con el nombre de su hermano menor, fue trasladado al Centro de Admisión de Batán (CAD). Allí, el cruce de datos reveló la verdadera identidad y la orden de captura pendiente por el homicidio de Fredes. También se corroboró que la moto utilizada por Ledesma había sido robada esa misma jornada en jurisdicción de la comisaría tercera.

En un primer momento, Ledesma se negó a declarar ante la Justicia. Más tarde, ofreció una versión en la que intentó justificar su accionar: aseguró que Fredes, armado, ingresó a su domicilio y perseguía a su hermano, y aseguró haber forcejeado hasta quitarle el arma, con la que disparó al piso accidentalmente. Según su relato, solo después escuchó que alguien había sido herido, argumento que la fiscal Díaz calificó de “inverosímil”, ya que no coincidía con los testimonios recabados.

El Tribunal descartó las explicaciones brindadas por el acusado y consideró probada la mecánica del homicidio. La defensa, a cargo de Mauricio Varela, ya adelantó que apelará la sentencia argumentando que la pena es excesiva.

