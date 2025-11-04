Crimen y Justicia

Horror en Rosario: un bebé de seis meses fue abusado sexualmente y “tiene lesiones severas”

El nene fue operado y permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Hay un detenido de 47 años

La víctima permanece internada en
La víctima permanece internada en el Hospital de Niños de Rosario (Google Maps)

Un bebé de seis meses fue internado en las primeras horas de este lunes en el Hospital de Niños Víctor. J. Vilela de Rosario luego de que su madre, de 16 años, advirtiera que el niño no estaba bien. En el centro de salud, luego, se constataron que tenía “lesiones severas” en la zona de los genitales y tuvieron que realizarle una cirugía.

Posteriormente, un sospechoso de 47 años, que sería la pareja de la mamá del menor, fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El bebé comenzó a manifestar síntomas de dolor el domingo por la noche. Horas después, su madre lo llevó al hospital, donde le dieron algunos puntos de sutura en la zona lastimada. Rápidamente, se dio aviso a la Justicia provincial y a la Secretaría de Niñez.

La abuela del nene sindicó a Guillermo V. como el presunto autor de las lesiones, por lo que la Policía de Santa Fe lo arrestó y lo trasladó hasta la Comisaría 2ª, a la espera de la definición que tome la Justicia respecto de su situación procesal.

Desde el MPA informaron que la causa quedó en manos de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual y que se pidió reserva de las actuaciones debido a que se trata de un caso complejo.

“Fue traído por su madre, una adolescente, en la madrugada del lunes. Después de la evaluación inicial se constataron lesiones compatibles con un abuso sexual”, explicó a Canal 3 Eduardo Casim, director del hospital Vilela.

Casim agregó que el bebé “tiene lesiones severas” y estará “un largo tiempo internado”. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe en que se va a recuperar. Ahora está despierto, en una habitación general, acompañado por su madre”, agregó.

Por su parte, el director de la Secretaría de Niñez de Rosario, Rodrigo Lioi, contó al mismo medio que se dictó una medida de protección para separar de su entorno al bebé que está internado.

“Es una situación de mucha vulneración de derechos. Como suele suceder en este tipo de casos, nosotros lo que evaluamos es la adopción y efectivización de una medida de protección excepcional, que en primer lugar implica separar al niño de su centro de vida. Se trata de una medida temporal, porque tiene un plazo para que luego podamos actuar”, comentó.

“Por la situación clínica, el bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidador, más allá de que después se puede resolver que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé”, apuntó Lioi.

