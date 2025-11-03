Crimen y Justicia

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

La cuadra de la calle
La cuadra de la calle 490 y 16 de Gonnet en La Plata donde tres delincuentes robaron a un jubilado en su casa (Google Maps)

Durante la madrugada del último sábado, un jubilado de 83 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de Gonnet, localidad ubicada en la zona norte de La Plata. Es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses.

El episodio tuvo lugar cerca de las 2:30 en una vivienda situada en las calles 490 y 16, cuando el hombre descansaba y fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro. Los asaltantes irrumpieron en la propiedad tras forzar una reja y romper el vidrio de una ventana en la cocina, según informó el portal 0221.

Los ladrones portaban linternas y, al ingresar, se dirigieron directamente al dormitorio donde dormía la víctima. “Flaco, quedate quieto y abrí la puerta”, fue la orden de uno de los intrusos, quien apuntó la luz al rostro del jubilado.

Los asaltantes acorralaron al propietario en su habitación y lo obligaron a indicar la ubicación de la térmica. Mientras tanto, revolvieron todos los ambientes de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría de Gonnet, el robo se extendió cerca de una hora. Cerca de las 3.30, la víctima escuchó cómo arrancaban su camioneta Ford Ecosport de color beige, estacionada en el garaje. Los delincuentes se llevaron también las llaves de la vivienda y una suma de dinero que no fue especificada.

Tras el robo, el hombre decidió no comunicarse con el 911 y optó por trasladarse por sus propios medios hasta la comisaría. Allí, relató los hechos en estado de shock, y aseguró que no resultó herido físicamente, pero sí experimentó un profundo impacto emocional.

La propia víctima, tras reponerse
La propia víctima, tras reponerse de lo sucedido, hizo la denuncia en la Comisaría de Gonnet (Gustavo Luis Gavotti)

El afectado, cuya identidad no trascendió para proteger su privacidad, mencionó ante la policía que no cuenta con cámaras de vigilancia en el domicilio, situación que complica el trabajo de reconocimiento de los autores del hecho.

Durante la toma de su declaración, la víctima aportó un dato relevante para la causa: dos meses atrás, había atravesado un episodio casi idéntico en el mismo domicilio. En esa oportunidad, tampoco se registraron heridos ni avanzó la investigación en el esclarecimiento de los responsables.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que analiza actualmente imágenes captadas por cámaras de viviendas vecinas y comercios cercanos, ya que la falta de registros directos del domicilio asaltado dificulta la identificación de los autores.

La causa permanece abierta y, según fuentes policiales, se solicitaron peritajes técnicos sobre las herramientas utilizadas para cortar la reja y manipular el vehículo.

Robaron a una pareja de jubilados durante la madrugada en La Plata y se llevaron el auto

Hacia finales del mes pasado, durante la madrugada, un hombre de 75 años y su esposa fueron víctimas de un robo a mano armada en su casa de Los Hornos, ubicada en la calle 157 entre 64 y 65, en La Plata. El hecho ocurrió cuando los jubilados dormían.

El ataque comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando tres individuos encapuchados ingresaron a la vivienda tras forzar una ventana del primer piso.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, los ladrones se dirigieron directamente al dormitorio principal, donde amenazaron al matrimonio y exigieron dinero y, especialmente, dólares. Así, permanecieron cerca de una hora en el interior de la propiedad, revolviendo cajones y placares. Así, lograron sustraer varias alhajas, entre ellas la alianza de casamiento de la mujer, y dinero en efectivo, además de documentación personal y otros valores familiares. Antes de retirarse, tomaron el Honda Fit de la familia para huir, vehículo que también contenía papeles identificatorios.

El grupo delictivo actuó con precisión y violencia. Durante el robo, el damnificado fue atado con una prenda de su esposa.

El hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató que escuchó al menos una cuarta voz fuera de la vivienda, lo que sugiere la posible participación de un cómplice que actuó como apoyo o “campana”.

Uno de los datos que llama la atención en el relato de la víctima es la mención de un posible relevamiento previo del lugar, puesto que comentó que una vecina había observado a un hombre desconocido tomando medidas del frente de la casa el día anterior al robo.

