Femicidio de Monte Castro: encontraron ropa con sangre en la casa del detenido

La vivienda está ubicada en la calle Desaguadero al 2600, en Monte Castro. (Foto: captura TN)

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51, a cargo de Graciela Angulo, con intervención del fiscal Marcelo Roma, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, ordenó el allanamiento a la casa del hombre detenido por el femicidio de Carina Elizabeth Barbaresi (51), asesinada a puñaladas en su casa de Monte Castro.

Durante el procedimiento, realizado el sábado por la noche, efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron prendas de vestir que reaccionaron positivamente a pruebas químicas: estaban manchadas con sangre.

Además, los agentes incautaron varios elementos cortopunzantes, que podrían haber sido utilizados por el supuesto femicida, identificado como Alejandro Cano (51) para matar a su pareja, indicaron fuentes del caso a Infobae.

“Esperamos resultados de lo secuestrado en los allanamientos, va a ser muy importante”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La víctima fue hallada este sábado, en medio de un charco de sangre, por la Policía, tras un llamado al 911 que fue realizado por Cano, con el fin de desviar la investigación. A los uniformados les llamó la atención que la puerta de la vivienda no estaba forzada ni presentaba signos de haber sido violentada. “Tampoco estaba revuelta toda la casa”, indicaron.

“Ya fue ingresado y ahora se van a pedir los antecedentes. Permanece incomunicado”, señalaron los investigadores sobre el sospechoso. El fiscal Roma lo indagará este lunes mientras espera el resultado de la autopsia.

La coartada

Todo se descubrió a las 17 del sábado, en la propiedad de Desaguadero al 2600 en la que vivía la víctima, cuando un llamado al 911 de parte de la pareja de la víctima dio aviso sobre porque su pareja tenía “bajos signos vitales”.

Cuando los policías llegaron a la dirección indicada, se entrevistaron con el ahora detenido y les dijo que había ido hasta la casa de su novia porque hacía dos días que ella no contestaba sus mensajes.

“Contó que, al ingresar a la propiedad, la encontró inconsciente, tendida en el piso de su habitación, con abundante sangre alrededor de su cuerpo y por eso alertó al 911″, detallaron las fuentes del caso, parte de lo que dijo el ahora detenido a las autoridades.

La mujer fue hallada sin vida en un domicilio de la calle Desaguadero al 2600

Personal del SAME constató que la mujer no solo estaba muerta, sino que además advirtió que el cadáver tenía varias heridas cortantes en su cuerpo y cuero cabelludo de data reciente.

Ante esto, la jueza Angulo pidió que se le tome declaración a la pareja de la víctima, pero además solicitó el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y que se dé intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Cano es empleado ferroviario y posee dos domicilios registrados a su nombre: uno en el barrio porteño de Parque Avellaneda y otro en el partido bonaerense de La Matanza.