Crimen y Justicia

Femicidio en Monte Castro: detuvieron a la pareja de la mujer de hallada asesinada en su casa

El hombre, empleado ferroviario, había sido quien alertó a las autoridades. Está incomunicado

La vivienda está ubicada en
La vivienda está ubicada en la calle Desaguadero al 2600, en Monte Castro. (Foto: captura TN)

Fue el mismo hombre que desde anoche está preso e incomunicado, acusado del femicidio, quien había alertado este sábado a la tarde que su pareja estaba desvanecida en su casa del barrio porteño de Monte Castro. Cuando llegó la Policía de la Ciudad a la escena del hecho se encontró con Carina Elizabeth Barbaresi, de 51 años, tendida sobre el piso, en un charco de sangre. Estaba muerta y por la escena del hecho ya se notaba que la habían asesinado.

Horas después, el hombre, de 51 años, quedó preso por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, a cargo de Graciela Angulo, y en una causa en la que interviene el fiscal Marcelo Roma. “Ya fue ingresado y ahora se van a pedir los antecedentes”, explicaron fuentes del caso a Infobae este domingo.

Todo se descubrió a las 17 del sábado, en la propiedad de Desaguadero al 2600 en la que vivía la víctima, cuando un llamado al 911 de parte de la pareja de la víctima dio aviso sobre porque su pareja tenía “bajos signos vitales”.

Cuando los policías llegaron a la dirección indicada, se entrevistaron con el ahora detenido y les dijo que había ido hasta la casa de Carina porque hacía dos días que ella no contestaba sus mensajes.

“Contó que, al ingresar a la propiedad, la encontró inconsciente, tendida en el piso de su habitación, con abundante sangre alrededor de su cuerpo y por eso alertó al 911″, detallaron las fuentes del caso, parte de lo que dijo el ahora detenido a las autoridades.

Fue el SAME el que constató que la mujer no sólo estaba muerta, sino que advirtió que el cadáver de Carina tenía varias heridas cortantes en su cuerpo y cuero cabelludo de data reciente.

Ante esto, la jueza Angulo pidió que se le tome declaración a la pareja de la víctima, pero además solicitó el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y que se dé intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Luego, en base a los elementos recolectados, se dispuso la detención como sospechoso del femicidio del hombre, un empleado ferroviario con domicilios en el barrio porteño de Parque Avellaneda y en la localidad bonaerense de La Matanza.

Se aguarda el resultado de la autopsia.

Noticia en desarrollo

