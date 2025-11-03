Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche del último viernes, un joven de 26 años que trabajaba para la aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero.

Un falso pasajero lo citó mediante la app y, al llegar a la dirección pactada, lo redujo con un golpe de arma y le robó la moto utilizada para el trabajo.

La secuencia se inició cerca de las 23, cuando la víctima recibió un pedido de viaje a través de la plataforma. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el motociclista —que utiliza habitualmente una Honda Wave 100 S negra, modelo 2017— acudió en tiempo y forma a la cita en calle 163 entre 520 y 521.

Según lograron establecer en la investigación, el joven llegó al punto solicitado y fue sorprendido de inmediato por un hombre armado. El asaltante, que vestía ropa negra, un buzo con capucha y una gorra, actuó a cara descubierta y golpeó a la víctima con la culata de una pistola oxidada.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, testigos presenciales detallaron que, mientras el motociclista se encontraba indefenso y aturdido por el golpe, el agresor lo amenazó verbalmente.

A pesar del fuerte golpe recibido, el conductor no sufrió heridas de gravedad. Apenas pudo reaccionar, se alejó del lugar para buscar resguardo y dar aviso a las autoridades.

Ahora, la Policía Bonaerense cuenta con el número de teléfono utilizado para solicitar el viaje en la app, un elemento que podría permitir el avance en la identificación del sospechoso o del entorno desde donde se planificó el robo.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras la fiscalía interviniente analiza las imágenes de cámaras de seguridad existentes en la zona, que podrían aportar información sobre la huida o los movimientos posteriores del asaltante.

La moto aún no fue recuperada

Otro robo a un conductor de una aplicación de viajes: lo engañaron y le sacaron la moto

A mediados del mes pasado, un hombre de 47 años, conductor de una aplicación de viajes por motocicleta, fue víctima de un robo también en la ciudad de La Plata, bajo una modalidad cada vez más habitual: los ladrones hizo un falsa solicitud de viaje, pero todo cambió cuando sacó un arma y se llevó su vehículo.

El asalto ocurrió en la intersección de la calle 35 y 144. La víctima, cuyos datos personales se reservan por motivos de seguridad, relató que la jornada parecía transcurrir normalmente hasta que recibió una notificación dentro de la aplicación de transporte. Respondió al pedido de un usuario identificado como “Lautaro” y se dirigió en su moto Honda CG New Titan azul y negra —que había adquirido hacía apenas un mes— hasta la esquina acordada.

Al llegar al lugar, tres sujetos vestidos de oscuro y con contextura delgada salieron bruscamente de la oscuridad para interceptarlo. En ese instante, el conductor intentó apartarse de la escena, pero uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego y advirtió: “Bajate porque te tiro”.

La víctima detalló que el ladrón lo golpeó con la culata en el casco, provocando la rotura del visor. Incapaz de ofrecer resistencia, descendió del vehículo. Los tres involucrados se subieron a la motocicleta y escaparon por la calle 144 en dirección a 34.

El conductor aportó también detalles respecto al uso del rodado: “Compré la moto hace un mes a un amigo para hacer viajes por aplicación y sumar una entrada extra”. Tras el episodio, la víctima radicó la correspondiente denuncia en una dependencia policial de San Carlos.

El caso quedó bajo la órbita de la comisaría de San Carlos, que coordina las tareas de investigación en busca del vehículo y de los autores del robo. Mientras tanto, el conductor permanece a la espera de novedades.