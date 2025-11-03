Crimen y Justicia

Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje

El joven de 26 años fue golpeado por un falso cliente que le robo la moto con la que trabaja. Ocurrió en la calle 163 entre 520 y 521 de la localidad de Melchor Romero

Guardar
Asaltaron a otro conductor de
Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche del último viernes, un joven de 26 años que trabajaba para la aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero.

Un falso pasajero lo citó mediante la app y, al llegar a la dirección pactada, lo redujo con un golpe de arma y le robó la moto utilizada para el trabajo.

La secuencia se inició cerca de las 23, cuando la víctima recibió un pedido de viaje a través de la plataforma. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el motociclista —que utiliza habitualmente una Honda Wave 100 S negra, modelo 2017— acudió en tiempo y forma a la cita en calle 163 entre 520 y 521.

Según lograron establecer en la investigación, el joven llegó al punto solicitado y fue sorprendido de inmediato por un hombre armado. El asaltante, que vestía ropa negra, un buzo con capucha y una gorra, actuó a cara descubierta y golpeó a la víctima con la culata de una pistola oxidada.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, testigos presenciales detallaron que, mientras el motociclista se encontraba indefenso y aturdido por el golpe, el agresor lo amenazó verbalmente.

A pesar del fuerte golpe recibido, el conductor no sufrió heridas de gravedad. Apenas pudo reaccionar, se alejó del lugar para buscar resguardo y dar aviso a las autoridades.

Ahora, la Policía Bonaerense cuenta con el número de teléfono utilizado para solicitar el viaje en la app, un elemento que podría permitir el avance en la identificación del sospechoso o del entorno desde donde se planificó el robo.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras la fiscalía interviniente analiza las imágenes de cámaras de seguridad existentes en la zona, que podrían aportar información sobre la huida o los movimientos posteriores del asaltante.

La moto aún no fue
La moto aún no fue recuperada

Otro robo a un conductor de una aplicación de viajes: lo engañaron y le sacaron la moto

A mediados del mes pasado, un hombre de 47 años, conductor de una aplicación de viajes por motocicleta, fue víctima de un robo también en la ciudad de La Plata, bajo una modalidad cada vez más habitual: los ladrones hizo un falsa solicitud de viaje, pero todo cambió cuando sacó un arma y se llevó su vehículo.

El asalto ocurrió en la intersección de la calle 35 y 144. La víctima, cuyos datos personales se reservan por motivos de seguridad, relató que la jornada parecía transcurrir normalmente hasta que recibió una notificación dentro de la aplicación de transporte. Respondió al pedido de un usuario identificado como “Lautaro” y se dirigió en su moto Honda CG New Titan azul y negra —que había adquirido hacía apenas un mes— hasta la esquina acordada.

Al llegar al lugar, tres sujetos vestidos de oscuro y con contextura delgada salieron bruscamente de la oscuridad para interceptarlo. En ese instante, el conductor intentó apartarse de la escena, pero uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego y advirtió: “Bajate porque te tiro”.

La víctima detalló que el ladrón lo golpeó con la culata en el casco, provocando la rotura del visor. Incapaz de ofrecer resistencia, descendió del vehículo. Los tres involucrados se subieron a la motocicleta y escaparon por la calle 144 en dirección a 34.

El conductor aportó también detalles respecto al uso del rodado: “Compré la moto hace un mes a un amigo para hacer viajes por aplicación y sumar una entrada extra”. Tras el episodio, la víctima radicó la correspondiente denuncia en una dependencia policial de San Carlos.

El caso quedó bajo la órbita de la comisaría de San Carlos, que coordina las tareas de investigación en busca del vehículo y de los autores del robo. Mientras tanto, el conductor permanece a la espera de novedades.

Temas Relacionados

motociclistaaplicación de viajesrobomotoLa Plata

Últimas Noticias

Atraparon a dos hermanos narcos en Chaco con 30 kilos de marihuana

Ambos fueron detenidos en un procedimiento que se llevó a cabo en la localidad de Juan José Castelli. Hay dos prófugos

Atraparon a dos hermanos narcos

Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

Los hechos sucedieron en los primeros días de noviembre del año pasado en el Parque Oeste

Condenaron a 10 años de

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

Robaron a un jubilado en

Imputaron a tres policías de Córdoba por abuso de poder y violencia contra un chico de 13 años

La madre tomó conocimiento de lo sucedido por un amigo del menor. La Fiscalía señaló que, tras el hecho, los señalados no labraron el registro del control

Imputaron a tres policías de

Condenaron a 17 personas de una banda narcocriminal que comercializaba drogas en tres localidades de Santa Fe

Así lo determinó la Justicia provincial tras un juicio abreviado en el que los acusados reconocieron los delitos

Condenaron a 17 personas de
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Día Mundial del Sándwich: ¿por

Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU