Otro robo a un conductor de aplicación: pidieron un falso viaje y se llevaron la moto que compró para trabajar

El conductor había comprado la moto hacía un mes para trabajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 47 años, conductor de una aplicación de viajes por motocicleta, fue víctima de un robo en La Plata, bajo una modalidad cada vez más habitual: los ladrones hizo un falsa solicitud de viaje, pero todo cambió cuando sacó un arma y se llevó su vehículo.

El asalto ocurrió en la intersección de la calle 35 y 144. La víctima, cuyos datos personales se reservan por motivos de seguridad, relató que la jornada parecía transcurrir normalmente hasta que recibió una notificación dentro de la aplicación de transporte. Respondió al pedido de un usuario identificado como “Lautaro” y se dirigió en su moto Honda CG New Titan azul y negra —que había adquirido hacía apenas un mes— hasta la esquina acordada.

Al llegar al lugar, tres sujetos vestidos de oscuro y con contextura delgada salieron bruscamente de la oscuridad para interceptarlo. En ese instante, el conductor intentó apartarse de la escena, pero uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego y advirtió: “Bajate porque te tiro”.

Según informó el portal 0221, la víctima detalló que el ladrón lo golpeó con la culata en el casco, provocando la rotura del visor. Incapaz de ofrecer resistencia, descendió del vehículo. Los tres involucrados se subieron a la motocicleta y escaparon por la calle 144 en dirección a 34.

El conductor aportó también detalles respecto al uso del rodado: “Compré la moto hace un mes a un amigo para hacer viajes por aplicación y sumar una entrada extra”. Tras el episodio, la víctima radicó la correspondiente denuncia en una dependencia policial de San Carlos.

El caso quedó bajo la órbita de la comisaría de San Carlos, que coordina las tareas de investigación en busca del vehículo y de los autores del robo. Mientras tanto, el conductor permanece a la espera de novedades.

La Policía busca la moto robada y a los malvivientes que continúan prófugos (Gustavo Luis Gavotti)

Desbarataron a una banda que pedía viajes falsos para robar a los conductores

A principios del mes de septiembre, se produjo la detención de dos integrantes de una banda juvenil en Laferrere, quienes, junto a otros menores, están acusados de asaltar a choferes.

La investigación, a cargo de personal de la comisaría 1ª de Laferrere, permitió identificar a toda la estructura delictiva, aunque solo dos de sus miembros permanecen detenidos, mientras el resto ha sido notificado de la causa y continúa en libertad a la espera de nuevas medidas judiciales, debido a que ambos tienen 17 años.

De acuerdo con la información, el grupo delictivo operaba solicitando viajes desde puntos céntricos, como plazas o centros comerciales, para evitar levantar sospechas.

La mecánica consistía en que uno o dos integrantes abordaban el vehículo solicitado, mientras el resto aguardaba en el destino final. Al llegar, el resto de los cómplices irrumpía, en ocasiones portando armas de fuego, para concretar el robo.

El objetivo principal era robar automóviles, que posteriormente iban a ser desguazados para la venta de sus partes o adulterarlos para su comercialización ilegal.

Un episodio particularmente violento marcó un antes y un después en la investigación, cuando un conductor recibió un disparo en el cuello y logró sobrevivir. El automóvil sustraído en ese hecho fue recuperado pocas horas después, tras haber sido abandonado cerca de la terminal de colectivos sobre Ruta 3. Este incidente aceleró las diligencias policiales y judiciales.

Durante el desarrollo de la causa, dos miembros de la banda fueron capturados junto a otros dos adolescentes implicados en el robo de un vehículo a una mujer que esperaba a su hija de 12 años a la salida de una clase de danza.

El automóvil en cuestión contaba con un sistema de rastreo satelital, lo que permitió a la Policía seguir su recorrido y localizarlo. En el lugar donde se recuperó el vehículo, se produjeron dos detenciones y se incautaron armas de fuego, entre ellas una escopeta recortada.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, titular de la UFI N.º 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, solicitó la detención de los dos mayores de edad, a quienes se les secuestraron las armas y el automóvil robado. Respecto a los dos menores, el fiscal propuso su identificación y notificación formal de la causa en su contra.