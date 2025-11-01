Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al abogado de Emerenciano Sena que había sido detenido en medio del juicio

El abogado de Emerenciano Sena en uno de los trasladados mientras permanecía bajo arresto (Video/Fotos: Edgar Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). El abogado Nicolás Boniardi Cabra, colaborador de la defensa de Emerenciano Sena, quedó en libertad la noche de este viernes tras haber sido detenido durante una audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en la ciudad de Resistencia, Chaco.

El letrado había sido arrestado a mediados de semana durante la segunda jornada de selección del jurado popular, acusado de filmar a los candidatos a integrar el tribunal. El cargo es desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real, bajo la ley de juicio por jurados.

Como los delitos que enfrenta tienen una pena en expectativa que no le impide transitar el proceso en libertad, luego de la indagatoria correspondiente se emitió un oficio para su excarcelación, según indicaron fuentes del caso. Así, el abogado abandonó la comisaría cuarta, donde permaneció hasta aproximadamente las 20.

El caso está en manos de la fiscal Ana González de Pacce, ante quien Boniardi negó haber tomado imágenes de los jurados. Sin embargo, no aportó su PIN del celular para que esto pudiera ser comprobado. La Justicia, de todos modos, le retuvo el teléfono.

Ni bien surgió el incidente, la defensa del abogado, encabezada por Gabriela Tomljenovic, recibió la opción de entregar la clave del dispositivo.

Como eso no sucedió, la situación llevó a que el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del doctor Javier Roy, autorice una apertura forzada del celular de Boniardi. La pericia ya fue ordenada judicialmente y será efectuada la próxima semana. De esa manera se busca determinar si efectivamente existieron grabaciones de los jurados.

El celular del abogado cuando fue secuestrado

Mientras avanza la investigación, el abogado no puede acercarse al juicio y sus eventuales sanciones como profesional quedarán a resolución del fuero correspondiente.

Consultado al respecto, Ricardo Osuna se despegó de su colaborador. “No trabaja más conmigo”, aseguró este jueves antes de ingresar a la sala de audiencias. “Él tenía unas causas en Villa Ángela. Yo lo desvinculé porque ya no me servía que esté ocupando un escritorio en el estudio y esté en otro lado”, agregó.

Más tarde, al referirse al episodio que derivó en la detención del abogado, Osuna reconoció que se enteró por colegas dentro del recinto, aunque dijo no conocer los detalles. “Me avisaron que supuestamente estaba con el celular adentro de la sala y que ya habían advertido que no se podía tenerlo. Lo que pasa es que él no vino ayer y no estuvo presente en el juramento, donde se explicaron las previsiones que debía tomar para estar dentro de la sala”, sumó.

Según supo este medio, Boniardi es conocido por distintos episodios que no le juegan a favor y, según confió otra fuente consultada por este medio, no inspira demasiada confianza.

Quizá por eso no llamó la atención cuando, durante la segunda audiencia de selección de jurados, fue descubierto por los agentes de seguridad mientras manipulaba el teléfono a metros del jurado. Eso sí, la jueza Dolly Fernández decidió “tomar los reparos” necesarios. Minutos después, la magistrada ordenó que fuera retirado de la sala, que se le secuestrara el teléfono y que quedara a disposición de la fiscalía de turno. Luego, quedó preso.

Nicolás Boniardi la mañana del miércoles, acreditando su ingreso a la sala de audiencias, antes de su arresto

Fuentes judiciales confiaron a Infobae que la maniobra de Boniardi fue filmada y ese video ya fue visto por las autoridades. En las imágenes captadas dentro del recinto se observa que el colaborador hizo un gesto que alertó al personal de seguridad. “Acá todos tienen que comportarse como corresponde”, advirtieron quienes cuidan con recelo cada instancia del juicio.

Será la Cámara Contencioso Administrativo la que deberá juzgarlo como profesional, si cumplió con los deberes de “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.

¿Qué sanción administrativa podría caberle de ser hallado culpable? Un llamado de atención, un apercibimiento, una multa, la suspensión de su matrícula de hasta dos años y hasta la exclusión.