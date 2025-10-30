Crimen y Justicia

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué sigue preso el abogado de Emerenciano Sena al que le secuestraron el celular

Lo detuvieron durante la segunda audiencia, acusado de haber filmado a los candidatos a jurados por el femicidio. Será indagado este viernes. A qué se enfrenta

Por Florencia Illbele

Sigue detenido el abogado de Emerenciano Sena (Video y fotos Edgar Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). En los pasillos judiciales todos se conocen. Nicolás Boniardi Cabra, que era colaborador del abogado de Emerenciano Sena, no es una figurita fácil y eso quedó en claro tras el escándalo que protagonizó en la segunda audiencia por el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Muchos creen que filmó a los candidatos para juzgar al clan Sena. Lo cierto es que este miércoles se le secuestró el teléfono y quedó detenido, aunque su permanencia en una celda de la Comisaría 4ª se extendió una noche más.

Es que Boniardi presentó como abogada a Gabriela Tomljenovic, quien ejercer la defensa en el juicio por el femicidio de Cecilia de César Sena, y aún no pudo acreditarse como representante del letrado en la causa por “desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real y en función ley de juicio por jurados” ante la fiscal Ana González de Pacce.

Por eso, Boniardi recién será indagado este viernes, desde las 10. En su cita ante González de Pacce, el abogado puede declarar o no y también puede aportar voluntariamente o negar el PIN de su celular marca IPhone para que la Justicia lo abra y determine si fueron ciertas las sospechas sobre su transgresión.

Si se niega a dar el acceso a su celular, entonces la fiscal deberá pedirle la medida a la Justicia de Garantías para abrir el teléfono y la situación de Boniardi pasaría a complicarse un poco más. Por lo pronto, los delitos que enfrenta tienen, en principio, una pena en expectativa que no le impide transitar el proceso en libertad.

Nicolás Boniardi la mañana de este miércoles, acreditando su ingreso. Luego lo echaron

Pero él es una caja de sorpresas. Nunca se sabe qué esperar”, explicó en diálogo con Infobae un hombre ligado a la Justicia chaqueña y a los secretos que esconden sus pasillos. Es conocido por distintos episodios que no le juegan a favor y, según confió otra fuente consultada por este medio, no inspira demasiada confianza.

Quizá por eso no llamó la atención cuando, durante la segunda audiencia de selección de jurados, fue descubierto por los agentes de seguridad mientras manipulaba el teléfono a metros del jurado. Eso sí, la jueza Dolly Fernández decidió “tomar los reparos” necesarios. Minutos después, la magistrada ordenó que fuera retirado de la sala, que se le secuestrara el teléfono y que quedara a disposición de la fiscalía de turno. Luego, quedó preso.

El celular del abogado cuando fue secuestrado

Según pudo saber este medio, la maniobra de Boniardi fue filmada y ese video ya fue visto por las autoridades. En las imágenes captadas dentro del recinto se observa que el colaborador hizo un gesto que alertó al personal de seguridad. “Acá todos tienen que comportarse como corresponde”, advirtieron quienes cuidan con recelo cada instancia del juicio.

A nivel administrativo

El paso que sigue es saber qué decisión tomará el Supremo Tribunal de Justicia de Chaco si se confirman las sospechas sobre Boniardi. “Eso depende de lo que ocurra en la indagatoria y cómo siga la causa en su contra”, detallaron las fuentes del caso.

Boniardi se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández

En diálogo con Diario Chaco, Elisa Fernández, presidente del Consejo de Abogados, dijo que la fiscal investiga si hubo un delito, pero es la Cámara Contencioso Administrativo la que deberá juzgarlo como profesional.

“Si de las denuncias ante fiscalía corren vista a la Cámara Contencioso, debería intervenir y dar trámite al proceso”, dijo Fernández. Por ejemplo, entre los deberes de un abogado está “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.

¿Qué sanción administrativa podría caberle de ser hallado culpable? Un llamado de atención, un apercibimiento, una multa, la suspensión de su matrícula de hasta dos años hasta la exclusión.

