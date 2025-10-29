Crimen y Justicia

“No va a pagar”: la indignación de las familias por el último audio del conductor que provocó el choque en Misiones

Rafael Gonzalo Ortiz, de 34 años, fue acusado de provocar el accidente por haber estado en estado de ebriedad. El hombre aseguró que había mordido la banquina kilómetros antes de impactar contra el micro

Luego de que le realizaran la autopsia, se confirmó que estaba alcoholizado al momento del impacto

Un audio enviado instantes antes del accidente por el conductor del Ford Focus que chocó contra un micro en Misiones, intensificó la indignación de las familias de las víctimas del siniestro ocurrido en la Ruta Nacional 14. “No va a pagar la pena que merece”, lamentó uno de los damnificados.

Luego de que el ómnibus que transitaba entre Oberá y Campo Viera terminara en el fondo del arroyo Yazá tras chocar de frente con el automóvil, se conoció una grabación realizada por Rafael Gonzalo Ortiz antes de que se produjera el impacto ese domingo a la madrugada.

“Estoy volviendo a 180, 190… Recién mordí la banquina, casi me pegué un palo. Me quiero pegar un palo”, relataba entre risas el conductor, quien murió producto del siniestro. Este mensaje, ahora en poder de la Justicia, profundizó la angustia y la indignación de los familiares de las víctimas, quienes exigen respuestas ante la magnitud de la tragedia, que dejó un saldo de 9 muertos y 24 heridos.

“Fue una imprudencia total al volante. Si quería morir, como dice en un audio, lo hubiese hecho solo”, lamentó la madre de uno de los heridos. Y remarcó que “se perdieron muchas vidas inocentes de estudiantes con futuro, entre ellos está mi hijo, que está luchando”.

Así quedó el Ford Focus, donde viajaba Ortiz

Según las declaraciones recopiladas por TN, la mujer afirmó: “Me duele mucho verlo así, pero agradezco que esté vivo y que pueda seguir luchando por su vida”. Asimismo, otro vecino conmovido resumió el sentimiento general al señalar que fue “una persona puso en luto a una provincia”.

El impacto de la tragedia también alcanzó a quienes, por azar, no abordaron el micro. “Iba a viajar en ese micro y Dios me levantó diez minutos después. Si eso no hubiese ocurrido, estaría en la misma situación o quizás dentro de un cajón”, relató un residente, tras contar que “tenía previsto viajar con mi familia. Mi hijo podría haber viajado en ese micro, porque era el que tomaba siempre”.

“El conductor del auto murió y lamentablemente no va a pagar la pena que merece por lo que hizo”, cuestionó otro hombre al señalar que el conductor habría sido “un loco que hizo algo impredecible para el chofer del colectivo”. Y subrayó: “Perdimos tantas vidas que nos conmueve”.

La tragedia sucedió durante la madrugada del domingo, cuando el colectivo, que transportaba pasajeros, colisionó con el Ford Focus, quien circulaba en sentido contrario. El impacto se produjo en el kilómetro 892 de la ruta, pero producto de la fuerza de la colisión, el micro se estrelló contra el guardarraíl y cayó al arroyo.

El crudo relato de Jazmín, otra sobreviviente de la tragedia del arroyo Yazá

La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá, avanzó con rapidez, por lo que los resultados de la pericia toxicológica confirmaron que Ortiz, de 34 años, presentaba “intoxicación alcohólica aguda” al momento del impacto. En contraste, los análisis de alcoholemia realizados al chofer del colectivo, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda, Denis Oliveira (20), arrojaron resultados negativos para alcohol en sangre.

Mientras que el teléfono móvil del conductor del Ford Focus fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) para su peritaje, con el objetivo de reconstruir en detalle la secuencia de los hechos, la División de la Policía Científica trabaja en la reconstrucción técnica del hecho. La misión será determinar la mecánica del impacto y establecer la dinámica de cada uno de los vehículos.

De la misma forma, indicaron que el contexto en el que se produjo el accidente agravó las consecuencias. En este sentido, testigos relataron que una densa niebla cubría la ruta, lo que reducía considerablemente la visibilidad y dificultaba la circulación.

En cuanto a las víctimas fatales se encuentran el propio Ortiz y ocho pasajeros del micro: seis hombres y tres mujeres. Al menos cuatro de ellos eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

