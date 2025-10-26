Crimen y Justicia

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 2 muertos y 25 heridos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban unas 50 personas

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

De acuerdo con la Red Provincial de Traslados, el siniestro dejó al menos dos personas fallecidas y unas 25 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

Según publicó el diario El Territorio, en el lugar operan dotaciones de bomberos de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, Campo Viera, San Vicente y Panambí.

Los heridos, con lesiones de distinta gravedad, están siendo trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

El colectivo, perteneciente a la empresa Sol del Norte, transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá

Apenas dos meses antes del grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 14, la localidad de Campo Viera ya había sido escenario de otro trágico siniestro vial.

En aquella oportunidad, un hombre de 53 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6, a unos cuatro kilómetros de la rotonda de acceso al municipio.

El hecho se registró alrededor de las 19:28 del sábado 23 de agosto, cuando un Renault 18, que se desplazaba en sentido Campo Viera–Gobernador Roca, impactó de frente contra el lateral izquierdo de un Ford Falcon que circulaba en dirección contraria.

El Renault 18 era conducido por Héctor Ricardo Zembruski, de 53 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 34 años, dos niños de 12 y 11 años, una niña de 4 años y un hombre de 48.

En tanto, el Ford Falcon era guiado por un joven de 31 años, residente en Gobernador Roca, acompañado por un muchacho de 18 años, oriundo de Paraje El Bonito, Santo Pipó.

Tras chocar, el micro cayó al arroyo Yazá

El violento impacto provocó que el Renault 18 volcara sobre la calzada, quedando completamente destruido. Su conductor, Zembruski, quedó atrapado entre los hierros retorcidos, sin signos vitales al momento de la llegada de los efectivos policiales y bomberos voluntarios. El médico policial determinó posteriormente que el hombre falleció a causa de múltiples politraumatismos.

Por su parte, la niña de 4 años sufrió un traumatismo de cráneo con cefalohematoma occipital y hematomas en distintas partes del cuerpo, mientras que los demás ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital local con lesiones leves y posteriormente dados de alta.

