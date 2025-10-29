Detuvieron la novia del delincuente muerto en la toma de rehenes de Mar del Plata: llegó a un desalojo en un auto robado

Brisa Paz tras ser detenida este martes

Un allanamiento a una casa usurpada en Mar del Plata terminó con la detención de la pareja de Matías ‘Pata de Palo’ Cornejo, el delincuente que murió durante una toma de rehenes y tiroteo con la Policía el mes pasado. La mujer fue arrestada porque se presentó en el operativo de desalojo a bordo de un auto con pedido de secuestro por robo.

Según informaron fuentes policiales, la detenida fue identificada como Brisa Natalia Paz, de 24 años.

El procedimiento en el que fue arrestada se realizó este martes por la mañana en una vivienda ubicada en Tucumán al 4600, donde ya existía una orden de desalojo luego de la denuncia presentada por el propietario en agosto pasado.

En medio del operativo, la novia de ‘Pata de Palo’ llegó al lugar circulando en un Peugeot 208, y los policías que participaban del allanamiento verificaron que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde mayo en una causa por robo en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El auto robado en el que circulaba Brisa Paz

Frente a esto, la fiscal Mariana Baqueiro ordenó la aprehensión de Paz por encubrimiento y el secuestro del auto. La detenida luego fue trasladada a la Unidad Penal 50 de Batán.

En tanto, el inmueble en cuestión fue restituido a su dueño, quien estaba presente durante el operativo y manifestó estar conforme con la situación.

Según su denuncia presentada dos meses atrás, el dueño, de 51 años, había contado que un grupo de desconocidos forzó la puerta de entrada e ingresó a la propiedad, que ya tenía todo el permiso para ser demolida.

Tras varias tareas de identificación, la DDI de Mar del Plata reconoció como ocupantes a dos personas de 39 y 41 años y se libró una orden de desalojo para este martes.

La medida se ejecutó con éxito, pero el dato saliente del caso es el vínculo de la detenida con Cornejo, conocido en el ambiente delictivo local y muerto hace poco más de un mes durante un violento enfrentamiento con la Policía.

Las imágenes de Cornejo en acción y del operativo policial que finalizó con su muerte

Cornejo murió en una vivienda del barrio Libertad al verse acorralado durante un operativo policial. Las autoridades lo había ido a detener por el asesinato de Rubén Darío Ordóñez, ocurrido en mayo e investigado como un ajuste de cuentas narco.

Muy lejos de entregarse, ’Pata de Palo’ se atrincheró en una casa, disparó contra los agentes e hirió a un policía en una pierna, provocándole una fractura.

Eso no fue todo: para intentar evitar ser capturado, luego cruzó a una propiedad vecina, donde mantuvo como rehenes a una mujer mayor de edad y a dos adolescentes durante casi tres horas.

Grupos tácticos se desplegaron por toda la manzana. Cuando ingresó la Policía, encontraron muerto a Cornejo, que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza. A su lado estaba Nahuel Niz, también con un disparo y que murió después de ser trasladado al hospital. Las primeras investigaciones apuntaron a que ambos hicieron un pacto de muerte para no entregarse vivos.

Una de las armas secuestradas en lo de Cornejo

Además, un tercer sospechoso, identificado como Flavio Basualdo, fue detenido en el lugar, acusado de encubrimiento agravado: se cree que, poco antes del tiroteo, había llegado a lo de Cornejo para avisarle que lo estaban buscando. Así, permanece bajo arresto.

Cornejo tenía 29 años y un importante historial delictivo. Lo apodaban así desde un episodio que ocurrió el 19 de marzo de 2015, cuando perdió una pierna tras recibir varios disparos con postas de goma de parte de un policía.

Por entonces, tenía 18 años. Según el fallo de ese caso, ‘Pata de Palo’ viajaba como acompañante en una moto que escapó de un control policial. Durante la fuga, el joven cayó del rodado y fue interceptado por los dos agentes que lo perseguían.

Uno de los policías, el sargento Maximiliano Castellano, le dijo a los gritos: “¿Qué se piensan que son, que van a andar así en la calle?, ¿qué tenés?, ¿qué le diste a tu compañero cuando saltaste de la moto?”. Tras ello, le efectuó tres disparos a las piernas con una escopeta calibre 12/70. A causa de las heridas, a Cornejo debieron amputarle el miembro inferior derecho por encima de la rodilla.

Más armas halladas durante el violento episodio del mes pasado

Posteriormente, Castellano fue condenado por torturas seguida de lesiones gravísimas: recibió 12 años de prisión.