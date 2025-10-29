Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe incluyó a Andrés “Plin” Acosta en la lista de los diez prófugos más buscados de la provincia y fijó una recompensa de 25 millones de pesos por información que permita su captura. La medida responde a un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que lo investiga por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y una organización ilegal aliada a Los Menores, la banda que asumió el control de la tribuna Canalla tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

La Resolución 3.135/25, firmada por el Poder Ejecutivo, redefinió la nómina oficial de los diez delincuentes más buscados en la provincia. Hasta la semana anterior, la lista contaba con ocho integrantes, pero la reciente inclusión de la imagen de Héctor Gallardo, acusado de un asesinato en Frontera hace más de tres años, y la de “Plin” Acosta, completó el listado.

El perfil de Andrés Acosta cobró notoriedad en el contexto de una investigación sobre la organización liderada por Fran Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo en el noroeste de Rosario.

Aunque “Plin” nació en San José del Rincón, cerca de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo identificó como parte de esta estructura criminal. La orden de detención vigente contra él data del 12 de junio, tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Patricio Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

La figura de Acosta emergió con fuerza durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte

El líder de esta facción, Matías Gazzani, permanece prófugo desde hace más de un año y medio y encabeza la lista de los más buscados en Santa Fe.

El último domicilio registrado de “Plin” Acosta se encuentra en Empalme Graneros, un sector donde la banda de Riquelme consolidó su influencia pese a que su líder estaba encarcelado. En esa zona, la organización que tomó el control de la tribuna canalla expandió su dominio en el narcomenudeo y reclutó vendedores de drogas en barrios como 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

La banda de “Fran” Riquelme comenzó a operar en marzo de 2021

La Operación M4 en Rosario situó a Acosta en el centro de la atención judicial tras el hallazgo de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el 10 de junio en el macrocentro de la ciudad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó a cabo 15 allanamientos ese día, logrando la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas y otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

Uno de los domicilios señalados por la Fiscalía, un departamento en Rodríguez al 1000, resultó ser la residencia temporal de Acosta. Allí se incautaron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrarlo en el lugar al momento del allanamiento.

La Operación M4 en Rosario situó a Acosta en el centro de la atención judicial (PSA)

El operativo, que también incluyó intervenciones en Empalme Graneros y Ludueña, concluyó con el secuestro de más de 14 millones de pesos, 33 proyectiles de distintos calibres, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.

¿Quiénes son los prófugos más buscados en Santa Fe?

Matías Ignacio Gazzani (recompensa de 70 millones de pesos)

Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)

Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)

Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)

Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)

Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)

Alexis Emanuel “Chami” Mendoza (30 millones de pesos)

Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)

Héctor Argentino Gallardo (25 millones de pesos)

Andrés Raúl “Plin” Acosta (25 millones de pesos)

Los delincuentes más buscados por el gobierno de Santa Fe, algunos capturados y otros todavía prófugos

Para quienes deseen colaborar con la investigación y acceder a la recompensa de 25 millones de pesos por la captura de Plin Acosta, el gobierno de Santa Fe dispuso los canales del 911 y el correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

Las autoridades aseguran el anonimato de quienes aporten datos relevantes sobre el paradero del sospechoso. Antes de efectuar el pago, el Ministerio de Justicia y Seguridad exige un informe del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos para verificar la utilidad de la información. El monto puede dividirse entre varias personas, en función de la importancia de cada testimonio.

Ofrecen una recompensa de 25 millones de pesos por información sobre Andrés Raúl Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe