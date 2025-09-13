Detuvieron a Waldo Bilbao, un narco que figuraba en la lista de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

El narco fue localizado en una vivienda de Rosario, tras dos años prófugo

La detención de Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. El líder narco se había fugado en octubre de 2023 y fue localizado este viernes en un domicilio de Rosario.

Tras dos años de búsqueda, la detención se logró tras “minuciosas investigaciones” en el marco de una causa instruida por el Juzgado Federal Nº 3 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que había emitido un pedido de captura de alto perfil.

A raíz del nivel de peligrosidad que representaba el fugitivo, se había activado una recompensa por 40 millones de pesos para quien pudiera aportar datos certeros sobre su paradero. Fue así que se ordenó el allanamiento de una vivienda en Colón al 1200, en el centro de Rosario.

Según la información publicada por La Capital, en el operativo participó la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe junto a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía, quienes lo detuvieron cuando este intentaba ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones.

El momento en el que los agentes irrumpieron en la vivienda donde se escondía

Para la Justicia Federal, Bilbao desempeñaba un rol clave en la organización criminal liderada por su hermano Brian Bilbao, quien permanece prófugo. Según las evidencias reunidas, habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades.

De acuerdo con los expedientes judiciales, los hermanos Bilbao cuentan con antecedentes por narcotráfico desde 2019 y fueron acusados de encabezar una estructura dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Ambos permanecían prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar horas antes de una serie de allanamientos que desarticularon parte de su red. Previo a esto, en abril de 2019, Waldo había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización.

Poco después de esto, el narco recuperó la libertad y, desde entonces, consolidó y expandió las operaciones de la organización en la región junto a su hermano, apodado “el innombrable”.

De hecho, las pruebas recabadas indicarían que habrían establecido una red de distribución que comercializaba cocaína a 5.400 dólares (USD) por kilo con al menos tres avionetas, que usaban como pista un campo en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario.

Brian Walter Bilbao, otro de los buscados por formar parte de una banda narco

El sistema de recompensas implementado por el gobierno de Santa Fe busca incentivar la colaboración ciudadana en la captura de prófugos de alto perfil. “Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, tras remarcar que el programa garantiza el anonimato de los informantes.

“No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración”, comentaron fuentes oficiales al difundirse la lista de prófugos.

Por este motivo, cada año el presupuesto provincial destina 385 millones de pesos a este programa, aunque algunos prófugos, como Gazzani y Vicente Matías Pignata, también figuran en el programa nacional de recompensas con montos adicionales.

Para quienes deseen aportar información que conduzca a la captura de los sospechosos, existen varias vías: el envío de un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o la presentación en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

En el caso específico de Brian Bilbao, buscados por la Justicia Federal, se puede contactar al Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o acudir a la Fiscalía Federal de Rosario en Mitre 601 y 621.

Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe

Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita: $60.000.000. Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $40.000.000. Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $35.000.000. Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita: $30.000.000. Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio: $25.000.000. Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio: $30.000.000. Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas: $25.000.000. Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita: $20.000.000. Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.