La búsqueda de Nicolás Duarte: el recorrido que hizo tras salir del boliche de Ezeiza y la pista más fuerte del caso

Así buscan al joven desaparecido en Ezeiza tras salir de un boliche

Un intenso rastrillaje se desarrolla por estas horas en el partido bonaerense de Ezeiza para encontrar a Nicolás Tomás Duarte, el adolescente de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en la madrugada del sábado durante las intensas tormentas que afectaron al AMBA.

El operativo se centra sobre un arroyo. Y, hasta ahora, no hay noticias sobre él: fuentes que participan del operativo señalaron que pasado el mediodía de este martes los resultados eran todos negativos.

Su familia lo vio por última vez el viernes a la noche, cuando salió de su casa de Tristán Suárez y le avisó a su mamá que iba a bailar con amigos. El punto de encuentro elegido era Egipto Baires Sur, un boliche ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205, a unos 15 minutos en auto de su domicilio.

“Rey”, como lo apodan familiares y amigos, se tomó un auto de aplicación que lo llevó al local bailable, donde pasó varias horas. A las 4:10 fue retirado del lugar por personal de seguridad privada, según la reconstrucción que lograron realizar los investigadores de la SubDDI Ezeiza de la Policía Bonaerense.

Un helicóptero colabora en la búsqueda del joven desaparecido en Ezeiza

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona realizado por la Policía arrojó que el joven fue visualizado más tarde mientras caminaba -siempre en soledad- por distintos tramos de la RP 205.

A las 5:20, se lo vio en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de “ebriedad y desorientación”, de acuerdo al informe al que tuvo acceso Infobae.

Por su parte, un chofer de un camión recolector de residuos declaró haberlo avistado aproximadamente a las 8 en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, también en Ezeiza, con una herida en el labio. El trabajador dijo que le consultó a Nicolás si requería asistencia, pero este se negó y continuó su camino.

Dos minutos después, otra cámara de seguridad lo divisó caminando por calle Las Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el arroyo Aguirre, punto donde se pierde su rastro.

Así buscan al joven desaparecido en Ezeiza

Con esta pista entre manos, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc y con el secretario Federico Ricart, dispuso la activación de un operativo de rastrillaje especializado, con foco en las aguas del mencionado arroyo y zonas linderas.

Del procedimiento participan un total de 90 policías Bonaerense, entre bomberos, canes rastreadores, buzos tácticos y personal de Tecnologías Aplicadas del SIFJ (Sistema de Información y Gestión Jurídica).

Los peritos del SIFJ realizaron un análisis geotécnico y de antenas, a partir del cual pudieron determinar que el teléfono celular del joven dejó de emitir señal en la zona del local bailable al que había asistido, orientando las tareas hacia el cauce del arroyo Aguirre.

En simultáneo, los investigadores llevan a cabo un relevamiento ampliado de cámaras en domicilios particulares y unidades de transporte de la línea 306, así como un control técnico del terreno y del flujo de agua del arroyo, que bajó su cauce tras el temporal.

“Todavía no hay novedades. Siguen el rastro del río, estamos yendo para el lado donde desemboca el arroyo y seguimos buscando”; explicó hoy Heber, el papá de Nicolás, ante la consulta de este medio.

Durante el desarrollo del operativo de búsqueda, profesionales del Equipo de Psicología de la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología del SIFJ brindan asistencia y contención a los familiares.

El video que lo captó

Una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio cercano al boliche Egipto Baires Sur muestra que Nicolás se retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, por la cual se desplazaba a pie mientras trataba de sortear los charcos de agua acumulada que la tormenta había provocado en el camino.

Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña. Vestía una remera manga larga color negra y azul, pantalón y zapatillas negras.

“A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos”, precisó Heber.

Buscan a un adolescente de 18 años que salió caminando solo de un boliche en Ezeiza y desapareció

Familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero, pero hasta el momento no recibieron información concreta.

Ante ese escenario, este domingo cortaron la RP 205 en reclamo de que el Municipio de Ezeiza y la discoteca aporten imágenes de cámaras para tratar de dar con él.