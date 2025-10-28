Condenaron a perpetua a uno de los motochorros que asesinó a una mujer que viajaba en un colectivo en San Justo

Ladrones balearon un colectivo en San Justo y mataron a una pasajera

El joven, conocido como “Pechuguita”, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Hilda Tello, la mujer de 45 años que recibió un disparo en el cuello mientras viajaba en un colectivo de la línea 174 en San Justo, partido de La Matanza.

La reconstrucción judicial estableció que la mañana del 15 de enero de 2025, el delincuente circulaba como acompañante en una motocicleta junto a Dylan Uriel Vivas, quien permanece prófugo y cuenta con orden de captura nacional e internacional.

Al llegar a la calle Coronel Lynch al 2800, entre Illia y San Martín, ambos intentaron asaltar a un joven que lavaba su auto en la vereda. Armados con una pistola calibre 9 milímetros, intimidaron a la víctima, pero no lograron sustraerle pertenencias debido a la irrupción del colectivo en el que viajaba Tello.

El conductor del interno 623 de la línea 174, al advertir la situación y escuchar el pedido de auxilio del joven, redujo el paso de la moto. Esta maniobra provocó la reacción violenta de los asaltantes: “Pechuguita” disparó tres veces hacia el colectivo. Uno de esos tiros hirió a una pasajera, Hilda Tello.

El conductor del colectivo trasladó de inmediato a la víctima a la Clínica San Francisco, ubicada a pocas cuadras del lugar del ataque. Tello falleció poco después de ingresar al centro médico. La autopsia determinó que la bala, de calibre 9 milímetros, ingresó por el costado de la víctima, atravesó su corazón y pulmón, y le provocó lesiones mortales.

Hilda y su pareja, Hugo

Luego del ataque, los sospechosos huyeron hacia La Tablada e ingresaron al barrio José Ingenieros de Ciudad Evita, conocido como “Los Monoblocks de Tablada”.

La investigación permitió identificar a ambos implicados. El autor de los disparos era oriundo de la zona, tenía 18 años en el momento del crimen y ya contaba con antecedentes por amenazas coactivas agravadas, además de un pedido de captura nacional e internacional por coacción agravada y resistencia a la autoridad.

Los agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las seccionales de Rafael Castillo y San Justo lograron ubicar a “Pechuguita” en el barrio Salamanca de González Catán. Según las pesquisas, el acusado se refugiaba en la zona, posiblemente con la colaboración de personas de su entorno delictivo. Los efectivos montaron un operativo encubierto y, tras vigilar varias viviendas, lo observaron salir acompañado de otro hombre. En ese momento, intervinieron y lograron reducir a ambos sin que opusieran resistencia.

Detenido por el crimen de una mujer en un colectivo en San Justo

Durante el juicio, el joven relató ante el tribunal los hechos de aquella jornada. Explicó que un “amigo” lo pasó a buscar por su casa en La Tablada; ese amigo era Dylan Uriel Vivas.

Además, declaró: “En un determinado momento, Dylan me pidió que me baje de la moto, me dio un arma y le hice caso. Me vi pidiéndole la llave del coche al señor y su celular, no sé para qué porque no sé manejar. El señor salió corriendo y Dylan me dijo ‘vamos, vamos’. Me subí a la moto y, cuando nos estábamos yendo, actué de una manera muy fea, mal”, según consta en el registro del tribunal recogido por Primer Plano Online.

En su testimonio, añadió: “Pido perdón. Mis intenciones no eran esas, no quise matar a nadie, no soy capaz de matar a nadie. Estoy arrepentido de lo que hice. Yo quise tirar al aire. Si pudiera volver el tiempo atrás no me subiría a la moto y no compartiría tiempo con esa persona”.

Condenaron a prisión perpetua a uno de los asesinos de una mujer que viajaba en un colectivo en San Justo

Su confesión fue determinante para que la Justicia lo encontrara culpable de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa —por el intento de asalto al vecino que lavaba el auto— y de homicidio agravado criminis causae agravado por el uso de arma de fuego por el asesinato de Tello. El fallo coincidió con el pedido del fiscal del juicio, Carlos Luppino.

Desde el 13 de febrero de este año, permanece detenido y, conforme al fallo del Tribunal Oral Criminal N.º 2 de La Matanza, recién podrá solicitar una morigeración de su detención recién a partir del 12 de febrero de 2060, tras cumplir 35 años de condena, según lo determinado por los jueces Lucila Laura Pacheco, Diego Sebastián Burgueño y Pablo Ernesto Lago, quienes lo consideraron responsable del balazo mortal.