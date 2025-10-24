Crimen y Justicia

“Tengo miedo de las consecuencias”: el relato de Lissa Vera sobre la denuncia contra la pareja de Lourdes de Bandana

La cantante habló con Infobae en Vivo sobre el hostigamiento, la manipulación y el temor que vivió su amiga

Guardar
La entrevista completa a Lissa Vera

La cantante y ex integrante de Bandana, Lissa Vera, brindó un su testimonio sobre el caso de Lourdes Fernández, quien estuvo desaparecida y fue hallada en el departamento de su novio. “Este hombre es una bomba de tiempo, la justicia no debería dejarlo salir”, aseguró y relató lo vivido por su amiga y la preocupación por el accionar de Leandro Esteban García Gómez.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El caso de Lourdes Fernández, también ex integrante de Bandana, cobró notoriedad cuando su madre y otros allegados denunciaron su desaparición y alertaron sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género. El allanamiento y posterior aparición de Lourdes en el departamento de García Gómez, luego de que dificultara el procedimiento policial, generó una profunda inquietud en su entorno personal y profesional.

El relato de Lissa Vera sobre los días previos al hallazgo de Lourdes reveló la gravedad de la situación. “Hacía rato que Lourdes tenía problemas con este pibe, desde que lo denunció en 2022 hasta ahora. Y la cosa no mejoraba, empeoraba”, recordó, y explicó que fue ese contexto el que la empujó a involucrarse y denunciar. “Tomé la decisión de ir y denunciar. La tenía secuestrada, este pibe”. “No tengo miedo de hablar, pero sí tengo miedo de las consecuencias”, advirtió.

Las ex Bandana planean un
Las ex Bandana planean un recital de regreso para noviembre

Vera no sólo describió un clima de terror, sino también de desesperanza frente a la impunidad que atribuía al agresor. “Creo que era tan impune o se sentía tan impune que se rio de la policía en la cara, se burló del turismo, se burló de todo el mundo”, sentenció. Además, describió las actitudes de García Gómez: “Es un tipo con una patología bastante clara y psicopática, podríamos decir. Fue muy fácil apagarle la vida a Lourdes”.

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, la cantante profundizó en la relación que unía a Lourdes con su pareja y destacó el dominio psicológico ejercido. “Él tenía un control psicológico evidente. También desde los efectos del amor, desde un enamoramiento que sólo estaba de parte de ella, porque él evidentemente no la amaba”. Sobre los riesgos a los que estuvo expuesta Fernández, Vera fue tajante: “Estaba secuestrada, verdaderamente secuestrada. Lo ocultó a las autoridades. No le importaba nada”.

El vínculo de amistad entre Vera y Fernández sufrió el desgaste propio de una relación ensombrecida por la violencia. “Nuestra amistad estaba chocada porque no estoy en nada de acuerdo que siga con esa persona. Aparte, también se había generado un odio hacia mí. Él me odiaba, me odia y me va a odiar mucho más por haber intervenido. No tengo miedo de hablar, pero sí de las consecuencias”.

Leandro García Gómez, el denunciado
Leandro García Gómez, el denunciado

Consultada por el nivel de poder o descontrol de García Gómez, Vera subrayó: “Una persona que está fuera de sus cabales es capaz de cualquier cosa más cuando está enfurecida”, y aclaró que lo que más teme es la posibilidad de que recupere la libertad. “La justicia no tendría que dejarlo salir porque es una bomba de tiempo este hombre. No es la primera vez que lo hace y si lo dejan libre no va a ser la última”.

“Es un hombre que ya nos complicó. Digo, cualquier cosa que le quiera hacer a ella, nos cambia los pasajes de avión, nos para los trabajos. No podía tener acceso a nuestros datos. Es alguien que maneja las redes, Internet. No sé si era hacker, pero su influencia era fuerte”, agregó.

Durante el desarrollo del diálogo, la artista fue consultada por la relación de García Gómez con el entorno laboral de Lourdes y Bandana. “Ocupaba todos los roles, los desocupaba, los volvía a tomar. Incluso un colega, Tomi, recibió insultos de parte de él en plena madrugada”, denunció.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La entrevista completa a Lissa Vera la podés encontrar en este enlace.

Temas Relacionados

Lissa VeraLourdes FernándezBandanaUltimas noticiasViolencia de Género

Últimas Noticias

Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47

Imputaron al novio de Lourdes

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

El último registro de la familia data del 13 de enero de 2002. Después de 23 años, sus allegados aún buscan respuestas

Utilizarán drones de alta tecnología

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Las autoridades rosarinas solicitaron la colaboración a todo aquel que pueda aportar datos sobre el sospechoso

Buscan identificar a un hombre

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

La agresión ocurrió en octubre de 2022, cuando la víctima había acudido a las oficinas municipales a reclamar por la remoción de una tranquera de su campo

Condenaron al ex jefe comunal

Un gendarme mató a un adolescente que intentó robarle la moto en Monte Grande

El efectivo tenía el rodado para trabajar como conductor de viajes por aplicación. Fue emboscado por cinco delincuentes que lo golpearon. Quedó detenido. Hay tres prófugos

Un gendarme mató a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: pidieron la

Triple femicidio narco: pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal

Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

Beber alcohol puede hacer que la presión arterial aumente, señaló un estudio

INFOBAE AMÉRICA
Arrestaron a un hombre con

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

Un adolescente se tragó casi 100 imanes y terminó en cirugía de emergencia

National Blue Trail: el sendero que atraviesa de punta a punta los paisajes de europa central

TELESHOW
Lourdes Fernández dejó el hospital

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”