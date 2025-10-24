“Tengo miedo de las consecuencias”: el relato de Lissa Vera sobre la denuncia contra la pareja de Lourdes de Bandana

La entrevista completa a Lissa Vera

La cantante y ex integrante de Bandana, Lissa Vera, brindó un su testimonio sobre el caso de Lourdes Fernández, quien estuvo desaparecida y fue hallada en el departamento de su novio. “Este hombre es una bomba de tiempo, la justicia no debería dejarlo salir”, aseguró y relató lo vivido por su amiga y la preocupación por el accionar de Leandro Esteban García Gómez.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El caso de Lourdes Fernández, también ex integrante de Bandana, cobró notoriedad cuando su madre y otros allegados denunciaron su desaparición y alertaron sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género. El allanamiento y posterior aparición de Lourdes en el departamento de García Gómez, luego de que dificultara el procedimiento policial, generó una profunda inquietud en su entorno personal y profesional.

El relato de Lissa Vera sobre los días previos al hallazgo de Lourdes reveló la gravedad de la situación. “Hacía rato que Lourdes tenía problemas con este pibe, desde que lo denunció en 2022 hasta ahora. Y la cosa no mejoraba, empeoraba”, recordó, y explicó que fue ese contexto el que la empujó a involucrarse y denunciar. “Tomé la decisión de ir y denunciar. La tenía secuestrada, este pibe”. “No tengo miedo de hablar, pero sí tengo miedo de las consecuencias”, advirtió.

Las ex Bandana planean un recital de regreso para noviembre

Vera no sólo describió un clima de terror, sino también de desesperanza frente a la impunidad que atribuía al agresor. “Creo que era tan impune o se sentía tan impune que se rio de la policía en la cara, se burló del turismo, se burló de todo el mundo”, sentenció. Además, describió las actitudes de García Gómez: “Es un tipo con una patología bastante clara y psicopática, podríamos decir. Fue muy fácil apagarle la vida a Lourdes”.

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, la cantante profundizó en la relación que unía a Lourdes con su pareja y destacó el dominio psicológico ejercido. “Él tenía un control psicológico evidente. También desde los efectos del amor, desde un enamoramiento que sólo estaba de parte de ella, porque él evidentemente no la amaba”. Sobre los riesgos a los que estuvo expuesta Fernández, Vera fue tajante: “Estaba secuestrada, verdaderamente secuestrada. Lo ocultó a las autoridades. No le importaba nada”.

El vínculo de amistad entre Vera y Fernández sufrió el desgaste propio de una relación ensombrecida por la violencia. “Nuestra amistad estaba chocada porque no estoy en nada de acuerdo que siga con esa persona. Aparte, también se había generado un odio hacia mí. Él me odiaba, me odia y me va a odiar mucho más por haber intervenido. No tengo miedo de hablar, pero sí de las consecuencias”.

Leandro García Gómez, el denunciado

Consultada por el nivel de poder o descontrol de García Gómez, Vera subrayó: “Una persona que está fuera de sus cabales es capaz de cualquier cosa más cuando está enfurecida”, y aclaró que lo que más teme es la posibilidad de que recupere la libertad. “La justicia no tendría que dejarlo salir porque es una bomba de tiempo este hombre. No es la primera vez que lo hace y si lo dejan libre no va a ser la última”.

“Es un hombre que ya nos complicó. Digo, cualquier cosa que le quiera hacer a ella, nos cambia los pasajes de avión, nos para los trabajos. No podía tener acceso a nuestros datos. Es alguien que maneja las redes, Internet. No sé si era hacker, pero su influencia era fuerte”, agregó.

Durante el desarrollo del diálogo, la artista fue consultada por la relación de García Gómez con el entorno laboral de Lourdes y Bandana. “Ocupaba todos los roles, los desocupaba, los volvía a tomar. Incluso un colega, Tomi, recibió insultos de parte de él en plena madrugada”, denunció.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La entrevista completa a Lissa Vera la podés encontrar en este enlace.