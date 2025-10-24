Crimen y Justicia

A días del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, decidirán la admisión de pruebas clave en la causa

Las decisiones sobre estos documentos, propuestos como evidencias centrales, podrían alterar significativamente el desarrollo del juicio en Chaco

Marcela Acuña, César Sena y
Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena

La provincia de Chaco se prepara para uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años: el juicio por jurados contra el clan Sena y sus allegados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El Poder Judicial confirmó que el proceso se extenderá durante 16 jornadas, distribuidas entre el 28 de octubre y el 20 de noviembre.

Sin embargo, el Tribunal de Revisión antes debe resolver una cuestión. Se trata sobre la admisión de dos cartas que los fiscales presentaron como pruebas clave. Este jueves, a las 10 de la mañana, las juezas Cristina Pisarello y Julieta Dansey se expedirán sobre estos documentos, que podrían influir en el desarrollo del juicio por jurados previsto para iniciar el martes 28 de octubre.

Una de las cartas, escrita por Cecilia Strzyzowski, estaba dirigida a su suegra Marcela Acuña. Según los fiscales, este texto demostraría la existencia de un vínculo cercano entre la víctima y la acusada, contradiciendo la postura de la defensa de Acuña, que niega la relación estrecha entre ambas.

César Sena junto a su
César Sena junto a su madre Marcela Acuña

El segundo documento bajo análisis corresponde a un escrito que, de acuerdo con los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, fue entregada por Marcelina, hermana de Emerenciano Sena, en la comisaría Tercera.

En esa dependencia se encontraban detenidos tanto el dirigente piquetero, acusado de ser partícipe primario, como el presunto femicida César Sena.

En la carta, la mujer solicita a Sena que intente elevar sus niveles de glucosa evitando la medicación, con el objetivo de obtener la prisión domiciliaria. Además, el texto sugiere la posibilidad de realizar supuestos arreglos con funcionarios judiciales, lo que añade un elemento de gravedad a la investigación.

César junto a su padre
César junto a su padre Emerenciano Sena

Tras la decisión de Pisarello y Dansey sobre las cartas, la jueza Dolly Fernández tiene previsto impartir las últimas instrucciones a defensores, querellantes y fiscales, preparando así el escenario para el desarrollo del juicio por jurados.

El procedimiento comenzará el martes 28 de octubre a las 7:00, cuando los ciudadanos seleccionados como posibles integrantes del jurado deberán presentarse en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia.

Allí, se desarrollará la audiencia de selección, una instancia privada destinada a proteger la intimidad de los convocados. Durante este proceso, las partes interrogarán a los candidatos para determinar su idoneidad y objetividad, mientras que la jueza técnica Dolly Fernández evaluará las recusaciones, tanto con causa como sin ella, y será la encargada de conducir el debate.

La jueza Dolly Fernández
La jueza Dolly Fernández

Una vez conformado el tribunal popular, las audiencias se trasladarán al Centro de Estudios Judiciales. La jueza Fernández abrirá el debate con la lectura de las instrucciones iniciales, que orientarán el desempeño del jurado a lo largo del proceso. Posteriormente, el Equipo Fiscal Especial, las querellas y las defensas expondrán sus alegatos de apertura, dando paso a la etapa de producción de prueba, en la que declararán testigos y peritos.

En las fases finales, se presentarán los alegatos de clausura y las instrucciones definitivas. En ese momento, la jueza Fernández resumirá los hechos y explicará al jurado las distintas alternativas de veredicto para cada acusado. Tras esta exposición, el jurado se retirará a deliberar durante un mínimo de dos horas, y el veredicto deberá ser alcanzado por unanimidad.

El proceso contará con una cobertura pública parcial. Las instrucciones iniciales, los alegatos de apertura y clausura, las instrucciones finales y la lectura del veredicto serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de juicios por jurados del Poder Judicial del Chaco.

En cambio, la audiencia de selección del jurado permanecerá cerrada al público. La presencia en la sala del juicio estará limitada a la jueza, el jurado, los acusados, fiscales, defensores, querellantes y familiares directos.

El martes 28 de octubre
El martes 28 de octubre comienza el juicio por jurados contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En la causa figuran como imputados César Sena, acusado como autor de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género; Emerenciano Sena y Marcela Acuña, señalados como partícipes primarios del mismo delito; y Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, imputados por encubrimiento agravado.

Gustavo Obregón y Fabiana González,
Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

El Equipo Fiscal Especial está conformado por el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

Mientras tanto, las querellas cuenta con la representación de Gustavo Briend y, en nombre de la Subsecretaría de Género y Diversidad, Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela.

Las defensas, por otro lado, están a cargo de varios profesionales, entre ellos Gabriela Tomjlenovic, Ricardo Osuna, Nicolás Boniardi Cabra, Celeste Ojeda, Elena Puente y Mónica Sánchez.

El juicio por jurados en el caso de Cecilia Strzyzowski se desarrollará durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, así como el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, según lo informado por el Poder Judicial de Chaco.

