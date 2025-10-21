Así será el juicio por jurados contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

De izq. a der.: Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena

El inicio del juicio por jurados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski contra el clan Sena y sus colaboradores más estrechos ya tiene fecha definida en Chaco. De acuerdo con información oficial difundida por el Poder Judicial de la provincia, el proceso se desarrollará los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, así como el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

Las personas sorteadas como candidatas a integrar el jurado deberán presentarse el martes 28 de octubre a las 7 de la mañana en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, donde se llevará a cabo la audiencia de selección. Durante esta instancia, las partes formularán preguntas para evaluar la idoneidad y objetividad de los potenciales jurados; las recusaciones con y sin causa serán evaluadas por la jueza técnica Dolly Fernández, responsable de dirigir el debate.

Cecilia Strzyzowski

Una vez conformado el tribunal popular, las audiencias continuarán en la sede del Centro de Estudios Judiciales. Según lo dispuesto, la jueza Fernández leerá las instrucciones iniciales que servirán de guía para el desempeño del jurado.

Posteriormente, tendrá lugar la exposición de los alegatos de apertura por parte del Equipo Fiscal Especial, las querellas y las defensas; luego se iniciará la exposición de la producción de la prueba, con declaraciones de testigos y peritos.

En las etapas siguientes se presentarán los alegatos de clausura y las instrucciones finales, donde la jueza resumirá lo acontecido y explicará al jurado las diferentes opciones de veredicto para cada imputado. Una vez concluida esta etapa, el jurado se retirará para deliberar durante un lapso mínimo de dos horas. El veredicto deberá alcanzarse por unanimidad.

Al igual que en otros procesos similares, las instrucciones iniciales, los alegatos de apertura y clausura, las instrucciones finales y la lectura del veredicto serán transmitidas en vivo por el canal oficial de juicios por jurados del Poder Judicial del Chaco. La audiencia de selección del jurado será privada, en resguardo de la intimidad de las personas convocadas.

Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

El público y los periodistas interesados en seguir las declaraciones de testigos podrán hacerlo a través de la retransmisión en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia, previa acreditación. La cobertura presencial en la sala del juicio estará restringida a jueza, jurado, acusados, fiscales, defensores, querellantes y familiares directos.

Imputados, acusadores y defensores

En la causa figuran como imputados César Mario Alejandro Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, como autor; Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, como partícipes primarios del mismo delito; y Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por encubrimiento agravado.

El clan Sena

El Equipo Fiscal Especial está integrado por el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. Por su parte, la querella cuenta con la representación de Gustavo Briend y, en nombre de la Subsecretaría de Género y Diversidad, Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela. Las defensas están distribuidas entre varios profesionales, entre ellos Gabriela Tomjlenovic, Ricardo Osuna, Nicolás Boniardi Cabra, Celeste Ojeda, Elena Puente y Mónica Sánchez.