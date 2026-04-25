Máximo Kirchner visitó Santa Fe e invitó al peronismo a “construir a favor de los intereses de la mayoría”

Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, en Santa Fe

Máximo Kirchner visitó este viernes la localidad santafesina de María Teresa e invitó a la militancia y a los referentes locales del peronismo a reflexionar sobre el rumbo que debería tomar el espacio de cara a las elecciones del próximo año. En medio de un clima de debate sobre el presente y el futuro del movimiento, el líder de La Cámpora convocó a “acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”. Su mensaje, claro y directo, apuntó a dejar atrás la lógica de confrontación y a propiciar una construcción política que se oriente a las necesidades reales de la población.

Kirchner recorrió la comuna acompañado por la diputada nacional Florencia Carignano y el presidente comunal Gonzalo Goyechea, en una jornada marcada por el diálogo directo con vecinos y trabajadores de diferentes instituciones. “Vengo a escuchar a los compañeros”, subrayó el diputado nacional en declaraciones a medios locales.

“Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría”, expresó.

A lo largo de la jornada, Kirchner recorrió la Fábrica de Oportunidades, donde se producen cemento y se modifican contenedores marítimos para la venta, y visitó una fábrica de adoquines. También se acercó a la Residencia de Adultos Mayores (RAM), al Parque Solar Colaborativo, al vivero comunal y a la huerta que abastece a comercios locales.

En el Centro Integral Magnolias, el diputado nacional y su comitiva dialogaron con profesionales de la salud y vecinos que asisten a los consultorios médicos y al centro de rehabilitación. El recorrido finalizó en el Parque Comunal Néstor Kirchner.

Máximo Kirchner invitó a "construir a favor de los intereses de la mayoría"

Durante su visita, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el peronismo a partir de una mirada propositiva y colectiva. “No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente anti Milei, ni anti nada. Sino que tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”, enfatizó Kirchner. El líder de La Cámpora instó a la militancia a buscar alternativas que ayuden a la gente a enfrentar el presente, y a trabajar desde la escucha y el diálogo, superando las divisiones internas.

En sus declaraciones, Kirchner también abordó el tema de la economía y la necesidad de que “las cargas de la deuda que contrajo Macri no caigan sobre los más humildes, sino que logremos los argentinos y las argentinas que sean las cargas más repartidas, equitativas, en función de lo que cada uno pueda”. Su intervención buscó marcar un horizonte de justicia social y responsabilidad colectiva frente a los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país.

La presencia de Florencia Carignano y otros referentes locales reforzó el mensaje de construcción federal y territorial que Máximo Kirchner intenta imprimirle al peronismo en esta etapa.

Máximo Kirchner visitó, entre otros lugares, fábricas y un parque solar

La recorrida de Kirchner por el sur santafesino se da en un contexto de discusión interna sobre el rumbo del peronismo y la búsqueda de una estrategia alternativa al gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, este viernes Axel Kicillof inauguró su presidencia al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un acto que sugiere un paso más en su construcción política en vistas a la elección del año que viene. Para eso, el gobernador se rodeó de tres dirigentes que llevarán el pulso del partido, tras la conducción de Máximo Kirchner: se trata del intendente de La Plata, Julio Alak, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes tuvieron despliegue propio en la tarde de este viernes en la sede central del PJ, situada en la capital provincial.

“Va a ser un partido de puertas abiertas. Eso lo digo porque literalmente va a estar la posibilidad de participar de actividades acá en el partido, tanto los afiliados como el público en general y también autoridades del partido de los ciento treinta y cinco distritos”, adelantó Kicillof.