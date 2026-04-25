Política

Máximo Kirchner visitó Santa Fe e invitó al peronismo a “construir a favor de los intereses de la mayoría”

El líder de La Cámpora estuvo en la localidad de María Teresa, junto a la también diputada nacional Florencia Carignano. “Vengo a escuchar a los compañeros”, manifestó

Guardar
Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, en Santa Fe
Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, en Santa Fe

Máximo Kirchner visitó este viernes la localidad santafesina de María Teresa e invitó a la militancia y a los referentes locales del peronismo a reflexionar sobre el rumbo que debería tomar el espacio de cara a las elecciones del próximo año. En medio de un clima de debate sobre el presente y el futuro del movimiento, el líder de La Cámpora convocó a “acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”. Su mensaje, claro y directo, apuntó a dejar atrás la lógica de confrontación y a propiciar una construcción política que se oriente a las necesidades reales de la población.

Kirchner recorrió la comuna acompañado por la diputada nacional Florencia Carignano y el presidente comunal Gonzalo Goyechea, en una jornada marcada por el diálogo directo con vecinos y trabajadores de diferentes instituciones. “Vengo a escuchar a los compañeros”, subrayó el diputado nacional en declaraciones a medios locales.

“Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría”, expresó.

A lo largo de la jornada, Kirchner recorrió la Fábrica de Oportunidades, donde se producen cemento y se modifican contenedores marítimos para la venta, y visitó una fábrica de adoquines. También se acercó a la Residencia de Adultos Mayores (RAM), al Parque Solar Colaborativo, al vivero comunal y a la huerta que abastece a comercios locales.

En el Centro Integral Magnolias, el diputado nacional y su comitiva dialogaron con profesionales de la salud y vecinos que asisten a los consultorios médicos y al centro de rehabilitación. El recorrido finalizó en el Parque Comunal Néstor Kirchner.

Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, en Santa Fe
Máximo Kirchner invitó a "construir a favor de los intereses de la mayoría"

Durante su visita, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el peronismo a partir de una mirada propositiva y colectiva. “No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente anti Milei, ni anti nada. Sino que tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”, enfatizó Kirchner. El líder de La Cámpora instó a la militancia a buscar alternativas que ayuden a la gente a enfrentar el presente, y a trabajar desde la escucha y el diálogo, superando las divisiones internas.

En sus declaraciones, Kirchner también abordó el tema de la economía y la necesidad de que “las cargas de la deuda que contrajo Macri no caigan sobre los más humildes, sino que logremos los argentinos y las argentinas que sean las cargas más repartidas, equitativas, en función de lo que cada uno pueda”. Su intervención buscó marcar un horizonte de justicia social y responsabilidad colectiva frente a los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país.

La presencia de Florencia Carignano y otros referentes locales reforzó el mensaje de construcción federal y territorial que Máximo Kirchner intenta imprimirle al peronismo en esta etapa.

Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, en Santa Fe
Máximo Kirchner visitó, entre otros lugares, fábricas y un parque solar

La recorrida de Kirchner por el sur santafesino se da en un contexto de discusión interna sobre el rumbo del peronismo y la búsqueda de una estrategia alternativa al gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, este viernes Axel Kicillof inauguró su presidencia al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un acto que sugiere un paso más en su construcción política en vistas a la elección del año que viene. Para eso, el gobernador se rodeó de tres dirigentes que llevarán el pulso del partido, tras la conducción de Máximo Kirchner: se trata del intendente de La Plata, Julio Alak, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes tuvieron despliegue propio en la tarde de este viernes en la sede central del PJ, situada en la capital provincial.

“Va a ser un partido de puertas abiertas. Eso lo digo porque literalmente va a estar la posibilidad de participar de actividades acá en el partido, tanto los afiliados como el público en general y también autoridades del partido de los ciento treinta y cinco distritos”, adelantó Kicillof.

Temas Relacionados

Máximo KirchnerPartido JusticialistaPeronismoÚltimas noticiasSanta Fe

Últimas Noticias

Daniel Filmus: “El costo político para Reino Unido crece cada vez que el mundo debate Malvinas”

El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur analizó en Infobae al Regreso cómo la reaparición del tema en la agenda internacional presiona a Londres y por qué la posición neutral de Estados Unidos modifica el escenario diplomático

Daniel Filmus: “El costo político para Reino Unido crece cada vez que el mundo debate Malvinas”

Kicillof debutó como presidente del PJ bonaerense con críticas a Milei y un pronunciamiento por CFK y De Vido

El gobernador encabezó la primera reunión al frente del Consejo del partido. Planteó potenciar las afiliaciones ya que el 60% del padrón son personas de más de 60 años. La Cámpora logró imponer una moción por la libertad de Cristina Kirchner

Kicillof debutó como presidente del PJ bonaerense con críticas a Milei y un pronunciamiento por CFK y De Vido

El Gobierno le respondió al Reino Unido y se tensiona la discusión por Malvinas: “Fueron, son y serán argentinas”

Javier Milei y Pablo Quirno defendieron la soberanía de las islas tras la versión de que Estados Unidos podría apoyar el reclamo, lo que generó una reacción de la administración británica

El Gobierno le respondió al Reino Unido y se tensiona la discusión por Malvinas: “Fueron, son y serán argentinas”

El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU

Se trata de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura. Depende del Ministerio de Economía y articula áreas como Obras Públicas y Transporte. En Casa Rosada marcan que debe dar explicaciones sobre el caso

El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU

Revés judicial para Furlán en la causa por presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 aceptó como querellantes a tres opositores al líder metalúrgico, aunque desestimó suspender el polémico contrato firmado por el gremio y la empresa USEM, ligada a La Cámpora

Revés judicial para Furlán en la causa por presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM
DEPORTES
Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo vence a Platense en un duelo clave del Torneo Apertura

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo vence a Platense en un duelo clave del Torneo Apertura

Tras la derrota de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la tabla anual: los posibles cruces en el playoff

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

Jamie Murray conquista siete Grand Slam y se retira como leyenda del dobles mundial

Cuánto costaba y cómo era la organización de las fiestas con drogas, sexo y deportistas que desató un escándalo

TELESHOW
Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

César Banana Pueyrredón: “Canto hace 55 años y me sigue sorprendiendo cómo la música atraviesa la vida de las personas”

Pamela Pombo denunció a su expareja, Patricio Albacete, por violencia de género: “Le decía ‘me quiero ir’, pero no me dejaba”

Susana Giménez confirmó su presencia en los Martín Fierro de la Moda: “Voy, es divertido”

Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a 13 años de prisión a joven por violación agravada contra un menor en Honduras

Condenan a 13 años de prisión a joven por violación agravada contra un menor en Honduras

Comisión de Postulación elige nueva nómina de candidatos a fiscal general en Guatemala

El “regulador oculto” del cerebro adulto: descubren el mecanismo que decide cuánto aprendemos cada día

Turismo de República Dominicana refuerza el monitoreo de costos ante la volatilidad internacional en precios de combustibles

Tosferina en Honduras deja 10 muertos y más de 120 contagios en lo que va del año