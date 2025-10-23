Crimen y Justicia

Indagan a Pablo Laurta en Córdoba por el doble femicidio

El uruguayo declara de manera presencial desde las 11 de la mañana. Está imputado por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra

Guardar
Pablo Laurta (Fotografía: RS
Pablo Laurta (Fotografía: RS Fotos)

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su ex suegra, es indagado este jueves en Córdoba por ambos crímenes. El imputado fue citado a las 11 de la mañana en la sede de la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar N°2, donde, a través de su abogada, pidió declarar de manera presencial.

El uruguayo llegó a la provincia este lunes luego de haber permanecido detenido varios días en Gualeguaychú, Entre Ríos. Allí lo indagaron por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe, en el marco de su plan criminal.

Ahora, ante la Justicia de Córdoba, deberá responder por los crímenes de la mamá y la abuela de su hijo, cometidos el pasado sábado 11 de octubre. La audiencia está a cargo del fiscal Gerardo Reyes, que lleva adelante la investigación. Al finalizar, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará detenido.

Traslado de Pablo Laurta a Córdoba

La llegada de Laurta a Córdoba

Laurta fue trasladado este lunes hasta la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba, donde esperaban el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Al descender de la camioneta policial donde viajó, el imputado deslizó algunas palabras a la prensa y dijo: “Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro. Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Traslado de Pablo Laurta desde Gualeguachú a Córdoba

Laurta ya se había presentado el miércoles pasado en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Aunque aún no se logró identificar el cuerpo hallado en la zona de Puerto Yarué, los investigadores no dudan que se trata de Palacio. Mientras se esperan los resultados de un ADN realizado para confirmar su identidad, se realizan rastrillajes en busca de la cabeza, brazos y piernas de la víctima.

Indignantes declaraciones

Aunque Laurta se negó a declarar, en cada uno de sus traslados vociferó indigentes frases a la prensa para justificar el doble femicidio y el homicidio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta el jueves, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia.

Laurta es trasladado a Córdoba
Laurta es trasladado a Córdoba en medio de un importante operativo de seguridad.

Un día antes, mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, aseguró: “Todo fue por justicia”. También lanzó “hay que venerarlo, es un mártir”, en otro de sus encuentros furtivos con los medios.

Al llegar a la ciudad cordobesa volvió a dirigir algunas palabras a los periodistas presentes en el mismo sentido.

Temas Relacionados

Pablo LaurtaCórdobaGualeguaychúEntre RíosMartín PalacioLuna GiardinaMariel ZamudioFemicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Matías Garcilazo fue detenido tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo, acusado de regentear un esquema promocionado en redes y en un bizarro streaming. Cayó en una mansión de Pilar con tres autos de lujo

El acusado de ser un

Vendían entradas falsas a turistas extranjeros para ver a Huracán: el detalle que los delató

La Policía de la Ciudad detuvo a dos guías de turismo, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó, cuando intentaban ingresar a un contingente con tickets apócrifos

Vendían entradas falsas a turistas

Horror en Neuquén: violó a una adolescente en una pijamada, la dejó embarazada y lo detuvieron

El caso ocurrió en los primeros meses de este año en la localidad neuquina de Centenario. Fue imputado este miércoles

Horror en Neuquén: violó a

Una llamada anónima y dos hombres en la camioneta: las nuevas pistas en la búsqueda de los jubilados en Chubut

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan 12 días desaparecidos y por ahora no se descarta ninguna hipótesis. Desde este viernes, el Ejército participará de los operativos

Una llamada anónima y dos

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

Martina, víctima del asalto y testigo del homicidio de Lucas Cicarelli en Rosario, habló con la prensa luego de declarar en el Centro de Justicia Penal de la ciudad

“Yo vi cómo lo empujaron”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de ser un

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Piden juzgar por abuso de autoridad y lesiones al policía que gaseó a una nena de 9 años en una manifestación

Descubrieron que la cara oculta lunar guarda restos de meteoritos que explican el origen del agua planetaria

Omar Plaini: “Creer que una reforma laboral va a resolver los problemas del país es mentira”

INFOBAE AMÉRICA
JD Vance calificó de “insulto”

JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

Expertos se reúnen en Miami para debatir los desafíos políticos de América Latina y el “síndrome de la constitución perfecta”

Mon Laferte: “Soy una femme fatale”

TELESHOW
Camilota fue acusada de usar

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”