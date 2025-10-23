Detuvieron a un profesor de una escuela de Mendoza que les sacaba fotos a las alumnas

La Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro de Rivadavia, Mendoza donde ocurrieron los hechos (Google Maps)

La rutina en la Escuela Técnica N.º 4-119 Santa María de Oro, en el departamento Rivadavia de Mendoza, se vio abruptamente interrumpida este miércoles cuando un profesor de informática fue detenido acusado de sacarle fotos a sus alumnas durante una clase.

El hecho fue advertido por las propias estudiantes, que identificaron el uso indebido del celular del docente y dieron aviso a las autoridades.

Varias adolescentes percibieron que el flash del teléfono celular del profesor se activaba de manera reiterada mientras se encontraban en el aula. Al notar el comportamiento inusual, las estudiantes tomaron la decisión de informar de la situación a una profesora, quien decidió intervenir de inmediato.

La docente se dirigió al aula y presenció cómo el hombre intentaba eliminar archivos del celular ante su presencia. De inmediato, procedió a solicitar asistencia al 911. La Policía arribó minutos después al establecimiento educativo y arrestó al sospechoso en el acto, según la información a la que pudo acceder el medio local Mega Noticias Mendoza.

Así, los efectivos policiales secuestraron dos teléfonos celulares y varios dispositivos de almacenamiento electrónico pertenecientes al docente.

Todo el material quedó a resguardo de las autoridades judiciales y será sometido a peritajes técnicos para establecer si existen imágenes o videos comprometedores de estudiantes u otras evidencias de interés para la causa.

Hasta el momento se sabe que el hombre no integraba el plantel permanente de la escuela, sino que se desempeñaba como pasante de informática. Este aspecto será tenido en cuenta en el proceso de investigación, así como en la revisión de los antecedentes del señalado y su vínculo con otras instituciones.

La causa fue derivada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Federico Bergamín. El funcionario deberá definir la situación procesal del detenido, en función de los resultados de los peritajes a los dispositivos electrónicos incautados.

Desde la Fiscalía adelantaron que el análisis de los celulares y soportes digitales será fundamental para esclarecer si se registraron imágenes ilícitas, bajo qué circunstancias fueron obtenidas y si existió difusión o almacenamiento de material no autorizado.

Frente a lo sucedido, en la Escuela Técnica N.º 4-119 activaron los protocolos previstos para casos de esta naturaleza. El equipo directivo y los gabinetes de orientación escolar brindaron acompañamiento a las estudiantes y sus familias, y colaboraron con la Justicia durante el procedimiento de secuestro de pruebas y recolección de testimonios.

El profesor fue detenido tars el llamdo de otra profesor al 911

Imputaron a un profesor de equitación por acosar a una alumna de 13 años

Pocos días atrás, la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción de la provincia de Río Negro imputó por el delito de grooming a un profesor de equitación de 67 años, quien fue denunciado por presuntos acosos a una chica de 13 años en la ciudad de Cipolletti. La decisión judicial fue comunicada el lunes, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro.

De acuerdo con lo informado por el MPF provincial, el hombre habría contactado a la menor a través de mensajes virtuales entre septiembre y noviembre de 2024. La investigación, llevada a cabo por la fiscal adjunta Giovanna Moro, de la Fiscalía N° 8, sostiene que el imputado se hizo pasar por un joven para mantener diálogo con la niña, quien recibía clases suyas en un espacio extraescolar. Según la fiscalía, “algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera, dado que el señor decía ser el intermediario entre ambos jóvenes”.

Citada en la audiencia formal por la representante fiscal, una de las frases analizadas en la causa fue: “Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos”.

La sospecha principal apunta a la presunta intención del profesor de concretar un delito contra la integridad sexual de la menor. Según la acusación fiscal y la evidencia presentada, los hechos fueron detectados a partir de la denuncia realizada por los padres de la víctima, que derivó en la intervención de la justicia y la secuencia de medidas probatorias.

Entre las pruebas relevadas figuran el testimonio de la menor prestado en Cámara Gesell y el secuestro del teléfono celular del sospechoso, donde investigadores de la Policía Judicial hallaron registros y un número agendado mediante el cual se contactaba con la niña. El análisis preliminar del aparato arrojó indicios de que el imputado habría eliminado parte de las conversaciones, según explica el comunicado difundido por el MPF rionegrino.

La defensora de menores interviniente apoyó la hipótesis acusatoria y las evidencias presentadas, mientras que la defensa oficial cuestionó la configuración jurídica de los hechos y requirió una revisión del cargo. La jueza de Garantías local, Amorina Sanchez Merlo, avaló el pedido fiscal, admitió la formulación de cargos e inició la etapa inicial de instrucción preparatoria por un periodo de cuatro meses.