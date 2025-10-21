“Enamorado de vos”: un profesor de equitación fue imputado por acosar a una alumna de 13 años

Una chica de 13 años habría sufido reiterados acosos por parte de un profesor de equitación en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. (Foto: Andina)

La Fiscalía de la Cuarta Circunscripción de la provincia de Río Negro imputó por el delito de grooming a un profesor de equitación de 67 años, quien fue denunciado por presuntos acosos a una chica de 13 años en la ciudad de Cipolletti. La decisión judicial fue comunicada el lunes, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro.

De acuerdo con lo informado por el MPF provincial, el hombre habría contactado a la menor a través de mensajes virtuales entre septiembre y noviembre de 2024. La investigación, llevada a cabo por la fiscal adjunta Giovanna Moro, de la Fiscalía N° 8, sostiene que el imputado se hizo pasar por un joven para mantener diálogo con la niña, quien recibía clases suyas en un espacio extraescolar. Según la fiscalía, “algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera, dado que el señor decía ser el intermediario entre ambos jóvenes”.

Citada en la audiencia formal por la representante fiscal, una de las frases analizadas en la causa fue: “Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos”.

La sospecha principal apunta a la presunta intención del profesor de concretar un delito contra la integridad sexual de la menor. Según la acusación fiscal y la evidencia presentada, los hechos fueron detectados a partir de la denuncia realizada por los padres de la víctima, que derivó en la intervención de la justicia y la secuencia de medidas probatorias.

Entre las pruebas relevadas figuran el testimonio de la menor prestado en Cámara Gesell y el secuestro del teléfono celular del sospechoso, donde investigadores de la Policía Judicial hallaron registros y un número agendado mediante el cual se contactaba con la niña. El análisis preliminar del aparato arrojó indicios de que el imputado habría eliminado parte de las conversaciones, según explica el comunicado difundido por el MPF rionegrino.

La defensora de menores interviniente apoyó la hipótesis acusatoria y las evidencias presentadas, mientras que la defensa oficial cuestionó la configuración jurídica de los hechos y requirió una revisión del cargo. La jueza de Garantías local, Amorina Sanchez Merlo, avaló el pedido fiscal, admitió la formulación de cargos e inició la etapa inicial de instrucción preparatoria por un periodo de cuatro meses.

Mientras tanto, la investigación permanecerá abierta a la incorporación de nuevos elementos y la revisión técnica de las comunicaciones, a medida que avance el proceso judicial.

Antecedente

Cayó en Río Negro un groomer que cambiaba créditos por fotos sexuales a menores

En agosto de este año, y también en la ciudad de Cipolletti, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado del delito de grooming, luego de una investigación que permitió constatar la captación de un menor de edad a través de una plataforma de videojuegos con fines sexuales.

El caso se inició con la denuncia de una pareja de la provincia de Buenos Aires, que informó que su hijo de 9 años había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, quien dispuso la apertura de la investigación y derivó las tareas de rastreo digital y análisis a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Los dispositivos secuestros por la Policía de la Ciudad

El trabajo coordinado permitió identificar al involucrado y localizar su domicilio en Cipolletti. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron múltiples dispositivos informáticos que contenían pruebas relevantes para la causa, informó la fuerza.

De acuerdo con los voceros, al momento de la detención y con el materal secuestrado, se realizó un “triage forense” -un proceso similar al traige médico, en la que se evalúa la urgencia en cada paciente, pero sobre dispositivos electrónicos.

En ese momento, se confirmaron indicios sobre la existencia del material denunciado por la familia de la víctima.

Por último, las fuentes confirmaron que el detenido quedó a disposición de la Justicia bajo cargos por grooming.

Qué hacer ante posibles casos de grooming

A partir de este caso, la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad difundió recomendaciones para responsables y adultos a cargo de niñas, niños y adolescentes:

Supervisar la actividad de los menores y favorecer el diálogo sobre el uso seguro de internet y redes sociales.

No compartir imágenes, datos personales ni información privada con desconocidos, evitar aceptar ofrecimientos de monedas virtuales u otros beneficios a cambio de material íntimo, y hacer uso de las herramientas de seguridad y denuncia que brindan las plataformas.

Ante cualquier comportamiento sospechoso, se recomienda conservar la evidencia y realizar la denuncia de inmediato al 911.