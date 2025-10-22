Crimen y Justicia

Julieta Silva fue condenada a 9 meses de prisión en la causa por violencia contra su esposo

Fue en un juicio abreviado. La mendocina cumplirá la sentencia con modalidad domiciliaria. Ya había estado presa por atropellar y matar a su ex pareja, Genaro Fortunato, en 2017

Julieta Silva fue condenada este miércoles a nueve meses de prisión en la causa por violencia contra su esposo. La sentencia se conoció en el marco de un juicio abreviado realizado en la provincia de Mendoza, donde la acusada fue hallada culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Se trata de la segunda vez que la condenan: en 2018 había ido presa por atropellar y matar a su ex pareja, el rugbier Genaro Fortunato.

La denuncia que devino en este proceso judicial fue radicada por su actual esposo el pasado 12 de julio, cuando el hombre realizó un llamado al 911 desde el baño de la casa -donde estaba refugiado- para alertar por reacciones violentas de la mujer. Cuando la Policía llegó al domicilio, constataron lesiones leves en el denunciante.

Posteriormente, la Justicia imputó a Silva por lesiones leves agravadas por el vínculo y le dictó prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico. En las semanas siguientes, la Fiscalía de Instrucción de San Rafael sumó cargos por privación ilegítima de la libertad en al menos diez episodios, amenazas simples y desobediencia.

El expediente avanzó y los abogados de la acusada, Clarisa Fuentes Rubio y Roberto Castillo, solicitaron cerrar la causa o aplicar una pena menor. Fue así como se dio lugar al juicio abreviado realizado este miércoles.

En la audiencia, el juez la encontró culpable de los hechos que se le imputaban y, aunque la Fiscalía solicitó que la condena se cumpliera de forma efectiva, el magistrado determinó que la sanción se ejecute bajo la modalidad domiciliaria.

Julieta Silva en el juicio por la muerte de Genaro Fortunato

Asimismo, declaró a Silva reincidente y vinculó esta resolución con la pena anterior que recibió en 2018, cuando hallada culpable del delito de homicidio culposo agravado en la causa de Genaro Fortunato. En ese entonces, tras un fallo unánime, la condenaron a tres años y nueve meses de prisión y a ocho años de inhabilitación para conducir.

En relación con los delitos de privación ilegítima de la libertad y desobediencia, que también se le endilgaban a Silva, el tribunal resolvió dictar su sobreseimiento. De este modo, la medida solo recayó sobre la figura de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Según consta en el expediente judicial, la prisión domiciliaria se implementa de acuerdo con lo sostenido por la defensa de Silva sobre su situación personal y su historial procesal. En declaraciones recogidas durante la audiencia, la Fiscalía manifestó su desacuerdo con el régimen adoptado para la ejecución de la condena.

Julieta Silva insistió en que fue víctima de extorsión

En medio de su situación judicial, Julieta Silva habló con la prensa y sostuvo su inocencia en las denuncias por violencia de género contra ella: aseguró que fue víctima de extorsión y que no cometió los hechos por los que está acusada.

Durante una entrevista con Telenoche, Silva relató que su actual esposo utilizó información de su pasado para chantajearla. “Empecé a sentir que él usaba situaciones dolorosas que viví para amenazarme. Me filmaba sin que yo supiera, grababa conversaciones y tenía videos íntimos míos. Cuando descubrí esas grabaciones, hasta me arrodillé pidiéndole que las borrara”, contó.

La mujer definió la relación como “complicada y tóxica”. “Hace casi cuatro años que estábamos en pareja. Él llegó a mi vida como una persona sufrida, víctima de una relación anterior, atravesado por conflictos familiares; y yo venía de la muerte trágica de Genaro. Me sentí refugiada en él”, siguió.

Consultada sobre la denuncia de su esposo, Julieta reconoció que hubo discusiones, pero negó los hechos de violencia que le atribuyen. “No existieron golpes como se dice ni nada de lo que se está contando”, aseguró. Y dijo que, ante las crisis de pareja, intentó sostener la familia: “Aposté a construir una familia, pensé que era una etapa difícil que podía superarse. No creí que todo terminaría de esta forma”.

