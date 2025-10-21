Crimen y Justicia

Revelaron que antes del arresto Pablo Laurta había pedido un remis para escapar con su hijo a Uruguay en canoa

Los detalles trascendieron luego de que el doble femicida fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú a una cárcel de Córdoba

El doble femicida uruguayo llegó
El doble femicida uruguayo llegó a una cárcel de Córdoba (Fotografía: RS Fotos)

Luego de haber sido trasladado a una cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, el imputado por doble femicidio Pablo Laurta, aguarda a ser indagado por el fiscal Gerardo Reyes quien investiga los crímenes de Luna Giardina (26) y de Mariel Zamudio (54). Las autoridades lo recibieron este lunes pasadas las 10 de la mañana y de camino hasta a la Unidad Judicial de Homicidios, indicó a la prensa: “Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo“. Ahora, se conocieron datos de cómo pensaba escapar a Uruguay antes de ser capturado, a penas 40 minutos antes de que ponga en marcha su plan.

Según trascendió, en los planes del ciudadano uruguayo se encontraba la idea de huir junto con su hijo de 5 años el mismo día en que fue capturado en Entre Ríos donde se alojaba en el hotel Berlín. Los investigadores contaban con una pista que indicaba la posible intención de Laurta de cruzar la frontera. Además, sabían que había pedido cotización a varias agencias de remises.

Estábamos a 40 minutos de que se fuera a Uruguay, porque lo escuchábamos en parlante abierto por la intervención telefónica", confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. “Había pedido desde un hotel de Gualeguaychú un remis para ir a Puerto Yeruá, donde tenía escondida una canoa”, añadió sobre el 12 de octubre, cuando lo atraparon.

Pablo Laurta en la audiencia
Pablo Laurta en la audiencia por su prisión preventiva en Entre Ríos

Los operativos para rastrear y capturar al hombre de 39 años avanzaron rápidamente a partir de la intervención del fiscal Reyes, quien autorizó “los oficios para poder interceptar una línea telefónica que nosotros ya teníamos identificada”, explicó el funcionario en diálogo con El Doce Stream, respecto a las tareas desarrolladas previamente.

El despliegue generó “muchísimo estrés, no solamente por el doble femicidio, también porque sabíamos que teníamos el pedido de paradero de (Martín Sebastián) Palacio, que ustedes saben cómo fue que apareció”, dijo Quinteros sobre el chofer de aplicación que era intensamente buscado en el marco del doble crimen.

El lunes 13, encontraron un cuerpo desmembrado y sin cabeza en la zona de Yeruá, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia, lo que despertó las sospechas que se trataba de él. Poco después, la fiscal de Entre Ríos, Daniela Montangie, confirmó que existían “altas probabilidades que sea el cuerpo” de Palacios. “En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa", relataba el jefe de la policía local aquel día.

Laurta en su llegada a
Laurta en su llegada a Córdoba

El perfil del doble homicida

La situación del acusado en este momento está a disposición de dos juzgados, “el de Concordia, donde cometió el homicidio del chófer de Uber, y el de Córdoba, donde tiene juzgado de violencia familiar”, explicó el ministro, y añadió: “Seguramente van a dejar que se sustancie todo lo que es la investigación penal preparatoria y el juicio en Córdoba, que debería ser bastante rápido, porque está absolutamente probado”.

En cuanto a las declaraciones que hizo ante la prensa este lunes, Quinteros apuntó: “Ustedes lo escucharon hoy con un cinismo, no sé qué palabra poner, porque la verdad que vi una persona que tiene cero arrepentimiento, eso es lo que yo pude observar hoy, que prácticamente reconoció los hechos”. Además, “en algunos momentos sí lo vi sonreír, en otro momento lo vi más serio, en otro momento lo vi tirar frases como para fingir una demencia que creo que no tiene claramente”, insistió.

Sin embargo, remarcó: “Yo no soy perito, no soy psicólogo, no puedo hacer un análisis de su personalidad, de su rasgo. Te digo lo que como ministro, como persona, vi alguien absolutamente frío, calculador”. De acuerdo a su observación, Laurta “supo en todo momento cada paso que daba, a dónde iba, qué es lo que hacía”. En este sentido lo calificó como un “personaje siniestro”. “Me parece que estamos ante uno de ellos”, acusó.

Sobre los próximos pasos, Quintero detalló que va a permanecer en un pabellón de máxima seguridad “hasta que las autoridades evalúen ante quién estamos, cuál es su rasgo de personalidad”. Por último, el funcionario confirmó que la ex pareja tenía un botón antipático que no lo activó ese día. “A las 19 horas aproximadamente emitió una señal de que se quedó sin batería”, concluyó.

