Crimen y Justicia

Megaoperativo antidrogas: desarticularon una banda narco que operaba en la provincia de Buenos Aires

Seis sospechosos fueron arrestados tras una investigación de 18 meses que permitió allanar ocho domicilios y decomisar marihuana, cocaína, armas y celulares

Guardar
Desarticularon una banda narco que operaba en Junín, Chacabuco y el Conurbano bonaerense

Seis personas fueron detenidas tras un operativo antidrogas realizado en la madrugada de este lunes en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge (partido de Lomas de Zamora), donde participaron cerca de 100 efectivos policiales y se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos. Como resultado del procedimiento, se secuestró una cantidad considerable de estupefacientes, armas y dinero en efectivo.

La operación, que fue coordinada por la Delegación Antinarcóticos de Junín, comenzó alrededor de la medianoche y se prolongó hasta pasado el mediodía.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, durante los allanamientos se incautaron más de 100 ladrillos de marihuana prensada, cocaína, tanto fraccionada para la venta como para ser trasportada, y numerosas armas de fuego, entre ellas una ametralladora.

Además, se secuestraron balanzas de precisión y comerciales de gran capacidad, celulares utilizados por los investigados y dinero en efectivo. Entre los elementos incautados figuran también dos teléfonos pertenecientes a internos actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria, los cuales quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Megaoperativo antidrogas en PBA: desarticularon
Megaoperativo antidrogas en PBA: desarticularon una banda narco y secuestraron un arsenal de armas

La investigación, iniciada en abril del año pasado por la Justicia Federal de Junín, se originó tras la denuncia de la presunta participación de un interno de la Unidad Penal N° XIII de Junín en actividades vinculadas a la venta de drogas.

A lo largo de más de 18 meses, las pruebas reunidas permitieron identificar una compleja estructura delictiva dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes tanto a nivel local como zonal. El epicentro de las operaciones se localizaba en Chacabuco, aunque la red mantenía conexiones directas con el Conurbano bonaerense.

Tras los procedimientos realizados, el Juzgado Federal dispuso la detención de M. V. M., un hombre de 35, y L. B. M., una mujer de 30 años, quienes son pareja y oriundos de Chacabuco. Además, arrestaron a otras tres mujeres, P. M. V. (19), M. L. G. (38) y D. M. (36), y un hombre, J. E. G. (35), todos ellos de Junín.

Megaoperativo antidrogas en PBA: desarticularon
Megaoperativo antidrogas en PBA: desarticularon una banda narco y secuestraron un arsenal de armas

Estos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán detenidos bajo la acusación de infracción al artículo 5° de la Ley 23.737 (Ley Nacional de Drogas), a disposición del Juzgado Federal de Junín, y posteriormente serán llevados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Desbarataron una banda que vendía droga por delivery en José C. Paz

Hace poco más de un mes, la desarticulación de dos búnkers de droga en José C. Paz y San Miguel concluyó con la detención de 10 miembros de la organización criminal “Hermanos González” y la aprehensión de 21 personas vinculadas a la venta de estupefacientes, según informaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae.

Durante los operativos, los agentes incautaron 6.200 dosis de cocaína (2.800 gramos), $2.200.000 en billetes de baja denominación, armas de fuego y municiones.

Entre el armamento decomisado se hallaron un revólver calibre 38 Smith & Wesson sin número de serie, una pistola calibre 22 Remington N.º H007268R51, un revólver Rossi calibre 22 sin número de serie, una escopeta tipo tumbera calibre 12 y seis municiones calibre 9 mm. Además, se encontraron dos chalecos antibalas sin numeración, un chaleco de transporte policial, una chaquetilla de la Policía Local, una jerarquía de Sargento y un chaleco antibalas N.º 60130.

La investigación, iniciada en mayo por el Departamento de Casos Especiales y dirigida por la UFI 16 Temática de Estupefacientes bajo la supervisión del Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Martín, permitió identificar el modus operandi de la banda. Las autoridades comprobaron que la organización utilizaba motocicletas de procedencia ilícita para la entrega de drogas bajo la modalidad de delivery.

Entre los vehículos incautados figuran dos motos Honda Wave, una sin número de serie y otra con pedido de secuestro activo por hurto desde el 12 de agosto de 2025. También se confiscaron equipos de telefonía celular y handys de comunicación, elementos empleados para coordinar la distribución y venta de estupefacientes.

El procedimiento incluyó el allanamiento de cinco domicilios, de los cuales dos funcionaban como centros de distribución y tres como inmuebles de apoyo.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresJunínChacabucoIngeniero BudgePolicíaNarcotráficoArmas de fuegoMarihuanaCocaínaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario y detuvieron a tres sospechosos con drogas

La víctima fue identificada como Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, de 20 años. La Policía arrestó a los sospechosos durante un rastrillaje en una vivienda donde hallaron drogas, municiones y dinero

Asesinaron a tiros a un

Revelaron que antes del arresto Pablo Laurta había pedido un remis para escapar con su hijo a Uruguay en canoa

Los detalles trascendieron luego de que el doble femicida fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú a una cárcel de Córdoba

Revelaron que antes del arresto

Mataron a un joven en Lomas de Zamora e investigan si se trató de una venganza

Ocurrió en la intersección de las calles 103 y 2 del barrio Obrero. Los atacantes se bajaron de un auto y lo ejecutaron. Son intensamente buscados por la Policía

Mataron a un joven en

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Los acusan de haber pedido coimas para mejorar una causa o conseguir un certificado de defunción. Uno de ellos pidió que le depositen en su cuenta bancaria. Fueron desafectados de la Fuerza

“Te estoy salvando la vida”:

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

Ocurrió tras una presentación en Roque Pérez. Aprovechó que se bajaron para facilitarle el paso y se trepó al vehículo oficial

L-Gante sumó otra causa en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a tiros a un

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario y detuvieron a tres sospechosos con drogas

Revelaron que antes del arresto Pablo Laurta había pedido un remis para escapar con su hijo a Uruguay en canoa

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

INFOBAE AMÉRICA
Azotea, la residencia de artistas

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

Amélie Nothomb: ¿qué pasa cuando tus padres no te quieren?

Como dijo Sarlo: diez definiciones picantes de la intelectual que habló para todos

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar”

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”