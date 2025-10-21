Megaoperativo antidrogas: desarticularon una banda narco que operaba en la provincia de Buenos Aires

Desarticularon una banda narco que operaba en Junín, Chacabuco y el Conurbano bonaerense

Seis personas fueron detenidas tras un operativo antidrogas realizado en la madrugada de este lunes en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge (partido de Lomas de Zamora), donde participaron cerca de 100 efectivos policiales y se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos. Como resultado del procedimiento, se secuestró una cantidad considerable de estupefacientes, armas y dinero en efectivo.

La operación, que fue coordinada por la Delegación Antinarcóticos de Junín, comenzó alrededor de la medianoche y se prolongó hasta pasado el mediodía.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, durante los allanamientos se incautaron más de 100 ladrillos de marihuana prensada, cocaína, tanto fraccionada para la venta como para ser trasportada, y numerosas armas de fuego, entre ellas una ametralladora.

Además, se secuestraron balanzas de precisión y comerciales de gran capacidad, celulares utilizados por los investigados y dinero en efectivo. Entre los elementos incautados figuran también dos teléfonos pertenecientes a internos actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria, los cuales quedaron a disposición del magistrado interviniente.

La investigación, iniciada en abril del año pasado por la Justicia Federal de Junín, se originó tras la denuncia de la presunta participación de un interno de la Unidad Penal N° XIII de Junín en actividades vinculadas a la venta de drogas.

A lo largo de más de 18 meses, las pruebas reunidas permitieron identificar una compleja estructura delictiva dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes tanto a nivel local como zonal. El epicentro de las operaciones se localizaba en Chacabuco, aunque la red mantenía conexiones directas con el Conurbano bonaerense.

Tras los procedimientos realizados, el Juzgado Federal dispuso la detención de M. V. M., un hombre de 35, y L. B. M., una mujer de 30 años, quienes son pareja y oriundos de Chacabuco. Además, arrestaron a otras tres mujeres, P. M. V. (19), M. L. G. (38) y D. M. (36), y un hombre, J. E. G. (35), todos ellos de Junín.

Estos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán detenidos bajo la acusación de infracción al artículo 5° de la Ley 23.737 (Ley Nacional de Drogas), a disposición del Juzgado Federal de Junín, y posteriormente serán llevados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Desbarataron una banda que vendía droga por delivery en José C. Paz

Hace poco más de un mes, la desarticulación de dos búnkers de droga en José C. Paz y San Miguel concluyó con la detención de 10 miembros de la organización criminal “Hermanos González” y la aprehensión de 21 personas vinculadas a la venta de estupefacientes, según informaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae.

Durante los operativos, los agentes incautaron 6.200 dosis de cocaína (2.800 gramos), $2.200.000 en billetes de baja denominación, armas de fuego y municiones.

Entre el armamento decomisado se hallaron un revólver calibre 38 Smith & Wesson sin número de serie, una pistola calibre 22 Remington N.º H007268R51, un revólver Rossi calibre 22 sin número de serie, una escopeta tipo tumbera calibre 12 y seis municiones calibre 9 mm. Además, se encontraron dos chalecos antibalas sin numeración, un chaleco de transporte policial, una chaquetilla de la Policía Local, una jerarquía de Sargento y un chaleco antibalas N.º 60130.

La investigación, iniciada en mayo por el Departamento de Casos Especiales y dirigida por la UFI 16 Temática de Estupefacientes bajo la supervisión del Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Martín, permitió identificar el modus operandi de la banda. Las autoridades comprobaron que la organización utilizaba motocicletas de procedencia ilícita para la entrega de drogas bajo la modalidad de delivery.

Entre los vehículos incautados figuran dos motos Honda Wave, una sin número de serie y otra con pedido de secuestro activo por hurto desde el 12 de agosto de 2025. También se confiscaron equipos de telefonía celular y handys de comunicación, elementos empleados para coordinar la distribución y venta de estupefacientes.

El procedimiento incluyó el allanamiento de cinco domicilios, de los cuales dos funcionaban como centros de distribución y tres como inmuebles de apoyo.