Crimen y Justicia

Desbarataron una banda que vendía droga por delivery en José C. Paz e incautaron 6 mil dosis de cocaína

Tras meses de seguimiento a la organización criminal, los agentes arrestaron a 31 personas. También encontraron armas y dinero en efectivo durante allanamientos simultáneos realizados en el Conurbano bonaerense

Tras meses de seguimiento a la organización criminal, los agentes incautaron más de 6.000 dosis de cocaína, armas y dinero en efectivo durante allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense

Una investigación que inició en el mes de mayo por parte del Departamento de Casos Especiales culminó con la desarticulación de dos búnkers de droga, permitiendo la detención de 10 integrantes de la organización criminal conocida como “Hermanos González” y la aprehensión de 21 personas vinculadas a la venta de estupefacientes. El procedimiento incluyó el allanamiento de cinco domicilios, entre ellos dos viviendas utilizadas como centros de distribución y tres inmuebles de apoyo, todos localizados en José C. Paz y San Miguel.

La investigación, dirigida por la UFI 16 Temática de Estupefacientes a cargo del Dr. Martínez y supervisada por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Martín, permitió identificar el modus operandi de la banda.

Tal como pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, las autoridades comprobaron que la organización utilizaba motocicletas de procedencia ilícita para la entrega de drogas bajo la modalidad de delivery.

Entre los vehículos incautados se encuentran una moto Honda Wave sin número de serie y otra Honda Wave dominio A247FIH, esta última con pedido de secuestro activo por hurto desde el 12 de agosto de 2025, según la Comisaría de Mariano Argentina 1.ª.

Detuvieron a 31 integrantes de la banda criminal conocida como los "Hermanos González"

En el marco de los allanamientos, también se confiscaron equipos de telefonía celular y handys de comunicación, elementos que, según los investigadores, eran empleados para coordinar la distribución y venta de estupefacientes.

Durante los operativos, los agentes también incautaron 6.200 dosis de cocaína (2.800 gramos), una suma de $2.200.000 en billetes de baja denominación, así como armas de fuego y municiones.

El armamento encontrado durante los operativos estaba conformado por un revólver calibre 38 Smith & Wesson sin número de serie, una pistola calibre 22 Remington N.º H007268R51, un revólver marca Rossi calibre 22 sin número de serie, una escopeta tipo tumbera calibre 12 y seis municiones calibre 9 mm. Además, se hallaron dos chalecos antibalas sin numeración, un chaleco de transporte policial, una chaquetilla de la Policía Local, una jerarquía de Sargento y un chaleco antibalas N.º 60130.

Los agentes incautaron más de 6.000 dosis de cocaína, armas y dinero

Cayó una peligrosa banda de motochorros vinculada a 140 robos a mano armada en CABA

Hace dos meses, una organización criminal, a la que se la vincula con unos 140 robos de motos a mano armada en Ciudad de Buenos Aires, fue desarticulada en el marco de 32 allanamientos simultáneos realizados por la Policía de la Ciudad en barrios porteños y en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora. En total, fueron 33 los integrantes detenidos.

La investigación, iniciada el 20 de febrero, se originó cuando agentes de la División Robos y Hurtos Sur detuvieron a un joven de 18 años que huía con una moto robada en las inmediaciones del Puente Alsina, en Nueva Pompeya. El análisis del teléfono incautado al sospechoso permitió identificar a más de treinta integrantes de la organización, cuyos vínculos quedaron documentados mediante registros de llamadas y comunicaciones.

Durante los operativos, la Policía de la Ciudad desplegó 700 efectivos de la Superintendencia de Investigaciones, Fuerzas Especiales y Policía Científica, coordinados desde el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). En los procedimientos se incautaron 20 motos, cinco vehículos (incluidos una VW Amarok, una Renault Duster, un VW Gol, una Renault Sandero y una Nissan), 53 teléfonos celulares, nueve armas de fuego (entre ellas cinco pistolas, una escopeta y dos rifles), además de autopartes, municiones y herramientas para el desarme de vehículos.

Entre los elementos secuestrados figuraban llaves de ignición, notebooks, tablets, dinero en efectivo, y herramientas como yugas y tijeras corta pernos. También se hallaron estéreos, ruedas, caños de escape, cascos, asientos, cédulas verdes (dos con impedimentos) y un carburador.

La causa, caratulada como asociación ilícita, permanece bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, que evalúa nuevas órdenes de detención. Tres menores fueron notificados y parte de los detenidos ya se encontraban previamente bajo custodia.












Con la presencia de Schiaretti y Randazzo, Somos Buenos Aires cerró la campaña con críticas a Kicillof y a Milei

Cómo Billie Eilish revoluciona la moda: de los looks oversize a la transformación glam

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

