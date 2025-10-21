Crimen y Justicia

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

El accidente ocurrió el pasado 28 de agosto en Canning, pero recién ahora la mujer involucrada en el siniestro compartió un video en redes sociales. Las fotos exclusivas a las que accedió Infobae

Fabián Induti
Cecilia Di Lodovico

Por Fabián IndutiyCecilia Di Lodovico

Guardar
Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por un choque en la ruta

Luis Advíncula, experimentado futbolista de Boca Juniors y referente del seleccionado de Perú, protagonizó el pasado 28 de agosto un choque en la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, e Infobae logró acceder a las imágenes de una cámara de seguridad que exponen la responsabilidad del deportista en el siniestro.

El accidente vial se conoció en las últimas horas, a partir del video que compartió en redes sociales la otra automovilista involucrada en la colisión.

Fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que el hecho ocurrió a la 1.20 de la madrugada sobre Mariano Castex al 5.000, a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58.

Allí, y por causas que se desconocen, Advíncula giró a la derecha para ingresar a la rotonda, pero lo hizo en contramano, por el carril equivocado, y embistió de costado a la damnificada, que aguardaba a bordo de un vehículo de color blanco para acceder a la RP 52, una ruta asfaltada e iluminada que atraviesa las zonas de Canning y Ezeiza.

Luis Advíncula ingresó de contramano
Luis Advíncula ingresó de contramano a la rotonda de acceso a la ruta 52 y chocó a otra conductora.

Producto del choque, el futbolista, que circulaba en una camioneta Mercedes Benz, perdió el control de su vehículo y terminó subido sobre el cantero divisor. Luego, y sin ningún tipo de reparo en conocer el estado de la víctima, continuó su marcha y retomó su camino.

A través de un video que subió este lunes a su cuenta personal de TikTok, la denunciante aseguró que Advíncula se dio a la fuga luego de la colisión. No obstante, personal policial luego dio con su paradero, aunque no labró el acta de rigor.

El momento del choque.
El momento del choque.

POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”, reza el mensaje, con una cuota de sarcasmo, al cual apeló para acompañar la filmación la conductora del auto que fue impactado por el lateral peruano de 35 años.

El video que encabeza esta nota da muestras de los daños que sufrió el Mercedes Benz del defensor xeneize, que terminó con el costado izquierdo del paragolpes y la luminaria totalmente destruidos.

El Mercedes Benz de Advíncula
El Mercedes Benz de Advíncula terminó subido sobre el cantero central.

Este medio logró acceder a imágenes de una cámara de seguridad instalada en el lugar del accidente, y fuentes del caso explicaron que en las mismas “parece que el Mercedes continúa la marcha” a pesar del choque. Esa misma situación fue denunciada por la víctima, tanto en la presentación espontánea que realizó ante la Policía -nunca se dispuso a declarar en comisaría, a pesar de las reiteradas citaciones- como en la grabación que compartió con sus seguidores de TikTok.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Advíncula intentó fugarse del lugar,
Advíncula intentó fugarse del lugar, pero luego fue encontrado por personal policial.

Otro choque reciente y más de $1 millón de infracciones adeudadas

Luis Advíncula, referente de Boca
Luis Advíncula, referente de Boca Juniors y el seleccionado de Perú. (AFP)

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a este medio que Advíncula protagonizó otro accidente vial el pasado 12 de octubre al mediodía, cuando chocó contra el guardrail de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada Carabobo.

El incidente no dejó lesionados, y el propio futbolista se ocupó de llamar al remolque para poder retirar su auto de la calzada.

En cuanto a las infracciones de tránsito, el referente de la selección peruana registra una importante deuda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En total, son 10 multas -entre ellas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia- que ascienden a $1.317.541,50.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoCanningEzeizaLuis AdvínculaBoca JuniorsÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lo balearon en un robo, quedó cuadripléjico y murió: tres meses después detuvieron al presunto tirador

El hecho ocurrió en julio de este año, en Morón. La víctima pudo contar lo que había sucedido e, incluso, que le pidieron dinero para recuperar la moto que le robaron. El caso ya tenía cinco sospechosos, faltaba encontrar al principal sospechoso, quien ya contaba con un pedido de captura por homicidio

Lo balearon en un robo,

Una argentina viajó a España por una oferta laboral y desapareció ocho días después: creen que está secuestrada

La familia de Paola Mariana Lens, de 26 años, no sabe nada de ella desde el pasado 14 de octubre. Una llamada angustiante, pistas que desconciertan y la sospecha de su madre

Una argentina viajó a España

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

La Justicia le dictó la prisión preventiva a Roberto Daniel Sánchez por el plazo de 8 meses. El juez consideró que existe evidencia contundente de un crimen motivado por el odio a la identidad de género

Quedó preso el único acusado

“Enamorado de vos”: un profesor de equitación fue imputado por acosar a una alumna de 13 años

Los investigadores analizan mensajes que habría enviado el hombre, de 67 años, a la menor. Creen que se hacía pasar por un adolescente

“Enamorado de vos”: un profesor

Las pruebas contra el presunto asesino de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada en un canal de Neuquén

El fiscal jefe de la provincia brindó detalles de la investigación. Dijo que se trató de un crimen de odio. El sospechoso será imputado con prisión preventiva

Las pruebas contra el presunto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las prepagas definieron sus aumentos

Las prepagas definieron sus aumentos para noviembre: cuánto subirán las cuotas las principales empresas

Cuáles son los ejercicios que queman más calorías, según los expertos

Javier Milei recordó su show musical: “Sonamos como una banda profesional, cometí dos errores nada más”

Lo balearon en un robo, quedó cuadripléjico y murió: tres meses después detuvieron al presunto tirador

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo afirmó que “Provincias Unidas es la opción para poner sensatez en el Congreso”

INFOBAE AMÉRICA
La nueva bipolaridad, el wokismo

La nueva bipolaridad, el wokismo y el relato chino

Una red china controló más de 50 superpetroleros y movió crudo sancionado hacia Asia

La vida de Joaquín Sabina ya es un cómic

Netanyahu y el jefe de inteligencia egipcio se reunieron en Jerusalén para discutir el futuro de la tregua en Gaza

La adopción de criptomonedas bate récords: el auge de un nuevo orden financiero de 4 billones de dólares

TELESHOW
Por qué L-Gante contrató al

Por qué L-Gante contrató al abogado de la China Suárez en su conflicto con Maxi El Brother

El padre de L-Gante indignado con Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente”

Las fotos de la primera salida de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg luego de blanquear su romance

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video