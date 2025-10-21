Asesinaron a tiros a un joven en Rosario y detuvieron a tres sospechosos con drogas

El joven asesinado recibió múltiples disparos en el rostro y el tórax en el barrio Triángulo de Rosario

Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, un joven de 20 años, fue asesinado a balazos en la tarde del lunes en el complejo Fonavi ubicado en las calles Rouillón y bulevar Seguí, en el sudoeste de Rosario.

El cuerpo fue hallado pasadas las 16 en un espacio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII al 5600, con múltiples heridas de arma de fuego en el rostro y el tórax. Según los primeros reportes policiales, en el lugar se encontraron al menos cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Según informó el medio local Rosario3, el ataque fue perpetrado por dos personas que se desplazaban a pie y efectuaron cerca de diez disparos. Testigos indicaron que los agresores huyeron del lugar y se refugiaron en una vivienda a pocos metros de la escena.

Un móvil policial acudió al domicilio señalado y, tras ser autorizado por la propietaria, ingresó a la casa y detuvo a dos hombres, identificados como B. L., de 20 años, y D. F., de 18. También quedó aprehendida una mujer de 25 años que se encontraba en el domicilio.

La situación dio un giro inesperado. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una serie de elementos que, según fuentes del Ministerio de Seguridad, serían indicios de actividades relacionadas con el narcomenudeo. En el interior de la vivienda hallaron dosis de cocaína, precintos plásticos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, municiones y dinero en efectivo.

La Policía detuvo a dos hombres y una mujer tras una persecución en inmediaciones del Fonavi (Fotos: Rosario3)

Mientras tanto, en el lugar del crimen se acercaron familiares de la víctima, visiblemente conmocionados. De esta manera, se pudo comprobar que Gómez Cáceres no vivía en ese complejo habitacional, aunque concurría a un colegio de la zona. Según precisó el fiscal Ignacio Hueso al canal El Tres, el joven se había contactado a través de Instagram con un hombre para realizar un intercambio de un pilotín, y llegó al lugar con esa prenda y una mochila. “Se acercó al punto de encuentro y fue sorprendido por los agresores”, señaló el fiscal.

El mismo funcionario confirmó que una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones podría haber registrado a los autores del ataque. También afirmó que, según las entrevistas a familiares, los detenidos no eran conocidos de la víctima.

Con el correr de las horas, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el crimen podría estar vinculado a un conflicto entre bandas por la venta de drogas. “Los aprehendidos podrían formar parte de esas bandas y no se descarta que hayan estado junto a la víctima en el momento del hecho”, informaron desde la cartera.

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Lucas Martín Cicarelli

Lucas Martín Cicarelli, un joven de 30 años que comía galletitas con un jugo junto a su novia en la costanera central de Rosario, murió en la madrugada de este domingo tras ser atacado por dos delincuentes armados que lo tiraron por la barranca, ubicada a la altura de Dorrego y el río. Por el homicidio, hay dos sospechosos detenidos y a disposición de la fiscal Agustina Eiris del Ministerio Público de la Acusación.

Cicarelli era mozo del club Alemán, practicaba parkour, tenía seis hermanos y tres hijos, de 5, 8 y 12 años, según relataron sus familiares. Después de trabajar fue con su novia –que a su vez era compañera de empleo– a tomar “un jugo de frutas y a comer pepas, sus galletitas preferidas”, de acuerdo Ccon declaraciones que brindó Valther, padre del joven, en Canal 3.

Por los datos publicados por el Ministerio Público de la Acusación, la pareja se puso cerca del río, entre la baranda de seguridad y la barranca, cuando dos delincuentes los atacaron. Uno de los ladrones sacó un revólver y sustrajo la mochila y el celular de la joven de 18 años, quien se echó a correr mientras Lucas se trenzaba en lucha con el otro delincuente, que lo terminó arrojando al vacío.

Agentes de la brigada motorizada detuvieron a Andrés Rodrigo F. (38) a 100 metros del lugar del homicidio con los elementos de la chica. Rápidamente, fue trasladado a la comisaría 2ª. En tanto, su cómplice, Pedro I. (33), cayó este lunes al mediodía en la zona de Avellaneda y Cisnero, en el distrito oeste de Rosario, en un operativo que llevó a cabo la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

La audiencia de formulación de cargos se realizará en los próximos días en el Centro de Justicia Penal, con fecha y horario a confirmar.