Crimen y Justicia

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Ocurrió este sábado en la localidad de El Palomar, partido de Morón. El ladrón, de 16 años, fue trasladado herido al hospital Posadas por sus dos cómplices, quienes fueron demorados a la espera de ser indagados por la Justicia

Un agente que presta servicio en la Policía local de Ituzaingó mató este domingo a un menor de edad que intentó asaltarlo al solicitar un viaje por aplicación en la localidad de El Palomar, en el partido de Morón. El hecho, ocurrido durante la noche de este sábado, se registró apenas 24 horas después de que un comisario retirado de la Policía Federal abatiera a dos adolescentes que intentaron robarle en la misma zona del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la víctima, de 36 años, conducía su camioneta Chery Tiggo gris, con la cual solía trabajar para una aplicación de viajes, y fue abordado por tres jóvenes que simulaban ser pasajeros.

El menor fallecido, identificado como Ariel Muñoz, de 16 años, subió primero al vehículo desde el asiento del acompañante, mientras que dos cómplices ingresaron en la parte trasera. Luego, el chico amenazó al conductor con un arma y lo obligó descender del rodado. Le quitó el teléfono celular y la llave de encendido.

Los asaltantes obligaron al chofer a arrojarse al piso en la intersección de Cacique Namuncurá y Pampa, donde intentaron arrancar la camioneta.

De inmediato, la víctima del robo la voz de alto, se identificó como policía y disparó su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro, impactando a Muñoz. El disparo fue letal para el adolescente, quien intentó huir junto a sus cómplices.

Los cómplices del menor lo retiraron del lugar y lo trasladaron al hospital Posadas a bordo de un vehículo particular conducido, presuntamente, por la tía de uno de ellos.

Los médicos confirmaron el fallecimiento del adolescente al poco tiempo de su ingreso. Mientras tanto, agentes de la Policía Bonaerense que custodiaban el centro de salud aprehendieron a sus dos acompañantes.

El fiscal Pablo Cabrejas, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, pidió la detención de los dos adolescentes para someterlos a declaración indagatoria y esclarecer su grado de participación.

De momento, el fiscal Cabrejas no adoptó ninguna medida contra el agente de la Policía local de Ituzaingó, ya que consideró que actuó en legítima defensa. El efectivo resultó ileso en el ataque.

Un caso similar, 24 horas antes

En la noche del viernes, un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina mató a dos adolescentes que intentaron asaltarlo, también en la localidad de El Palomar. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante una balacera que se desató cuando los asaltantes abordaron al ex jefe policial cuando llegaba a su casa.

El episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Mariano Escalada y Marinos de Fournier, a tan solo 15 cuadras del hecho relatado al inicio de esta nota. Allí, al menos tres sospechosos descendieron rápidamente de un Toyota Corolla con la intención de consumar un robo tipo piraña. El comisario, por su parte, se encontraba estacionando su Volkswagen Taos.

Fue en ese contexto que uno de los asaltantes lo interceptó y apuntó con un arma. La reacción del policía retirado fue inmediata: extrajo su arma, disparó y así comenzó un enfrentamiento armado con los presuntos ladrones, que luego se supo que eran menores de edad.

Producto del tiroteo, uno de los adolescentes, de 17 años y oriundo de Ciudadela, sufrió un impacto letal y cayó muerto en el lugar. Cuando arribaron las autoridades al lugar del hecho, hallaron el cuerpo del delincuente y un revólver a su lado, que fue secuestrado por miembros de Gendarmería Nacional Argentina, fuerza encargada de las pericias.

El segundo delincuente, identificado como un adolescente de 16 años, logró escapar de la balacera, aunque también recibió un impacto de bala. Horas después, ingresó al hospital Posadas, donde murió. Luego, fue reconocido como uno de los implicados en el hecho.

El tercer integrante de la banda consiguió huir y, desde entonces, es intensamente buscado por la policía. Fuentes cercanas a la causa detallaron que los asaltantes habían utilizado un Toyota Corolla gris, posteriormente hallado y que presentaba pedido de secuestro por robo, emitido por la comisaría Primera de Caseros. Dentro del vehículo, los agentes hallaron una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

