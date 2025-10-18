Crimen y Justicia

Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle en El Palomar

El hecho ocurrió en la noche del viernes. La Justicia consideró que el exagente actuó en legítima defensa

Guardar
El lugar del hecho
El lugar del hecho

Un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina mató a dos adolescentes que intentaron asaltarlo en la localidad de El Palomar, municipio de Morón, durante la noche del viernes. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante una balacera que se desató cuando los asaltantes abordaron al ex jefe policial cuando llegaba a su casa.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Mariano Escalada y Marinos de Fournier. Allí, al menos tres sospechosos descendieron rápidamente de un Toyota Corolla con la intención de consumar un robo tipo piraña. El comisario, por su parte, se encontraba estacionando su Volkswagen Taos.

Fue en ese contexto que uno de los asaltantes lo interceptó y apuntó con un arma. La reacción del policía retirado fue inmediata: extrajo su arma, disparó y así comenzó un enfrentamiento armado con los presuntos ladrones, que luego se supo que eran menores de edad.

En el tiroteo, uno de los adolescentes, de 17 años y oriundo de Ciudadela, sufrió un impacto moral y cayó muerto en el lugar. Cuando arribaron las autoridades al lugar del hecho, hallaron cuerpo del delincuente y un revólver a su lado, que fue secuestrado por la División de Gendarmería Nacional Argentina, encargada de las pericias.

El segundo delincuente, identificado como un adolescente de 16 años, logró escapar de la balacera, aunque también recibió un impacto de bala. Horas después, ingresó al Hospital Posadas, donde murió. Luego fue reconocido como uno de los implicados en el hecho.

El auto secuestrado
El auto secuestrado

El tercer integrante de la banda consiguió huir y, desde entonces, es intensamente buscado por la policía. Fuentes cercanas a la causa detallaron que los asaltantes habían utilizado un Toyota Corolla gris, posteriormente hallado y que presentaba pedido de secuestro por robo, emitido por la comisaría Primera de Caseros. Dentro del vehículo, los agentes hallaron una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

Según precisó Primer Plano Online, el comisario retirado no sufrió heridas durante el tiroteo. Las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional y el fiscal de menores de Morón lleva adelante la instrucción judicial.

Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva contra el ex jefe policial, al considerar que actuó en legítima defensa.

Semanas atrás, un hecho similar ocurrió en La Matanza, donde un policía federal mató a uno de los ladrones que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en Laferrere. El efectivo se resistió, se produjo un tiroteo y mató a uno de los delincuentes. Para el fiscal que intervino en el hecho, también se trató de un caso de legítima defensa.

En ese caso, el policía, de 27 años, cumple funciones en la División de Servicios Generales de la Escuela de Cadetes. Fue cuando estaba fuera de servicio que lo abordaron tres hombres armados mientras estaba por ingresar a su casa. Según el reporte policial, al verse amenazado, el oficial se identificó y desenfundó su arma reglamentaria para defenderse del asalto.

Lo que siguió fue un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes recibió un balazo en la zona del cuello y cayó al suelo, mientras que sus cómplices se dieron a la fuga. Posteriormente, los médicos que trabajaron en la escena constataron el deceso. En tanto, el policía resultó ileso.

El fallecido portaba un revólver Pasper Bagual 22 largo. De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, no llevaba documentación entre sus pertenencias. Después del suceso, se desplazaron al lugar varias autoridades, entre ellas el director de la Escuela de Cadetes, el jefe de Estudios, y representantes de los servicios de apoyo al personal policial y sus familias. También acudieron miembros del Departamento de Control de Integridad Profesional y de la División de Unidad Operativa Federal Morón.

Temas Relacionados

Policía Federal ArgentinaEl PalomarÚltimas noticias

Últimas Noticias

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Ariel Giménez habló ante la Justicia este viernes luego de que ampliaran la imputación en su contra. Dijo que el tamaño de cavidad era como si hubieran sacado “un tanque de agua”

El acusado de tapar el

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

Previo al ataque, la acusada había sido demorada por haber estado a centímetros del Presidente. Logró ser retenida en un supermercado de la zona, luego de que intentara escapar

Detuvieron a una mujer por

Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Son tres hermanos que fueron investigados por presuntamente haber planificado y ejecutado el crimen el 29 de julio de 2024. Aún queda otro involucrado prófugo de la Justicia

Detuvieron a tres de los

Trompadas, patadas y corridas: el paso violento de los Hells Angels por La Plata

Integrantes del grupo protagonizaron distintas peleas con trapitos y repartidores. Se estima que el club de motociclistas permanecería en la capital bonaerense hasta el domingo. Los videos

Trompadas, patadas y corridas: el

Está acusado de matar al amante de su pareja, pero asegura que fue su primo: ¿cómplices o traición familiar?

Luis Miguel Zapata Simón fue detenido en España el año pasado y extraditado a Argentina a principios de octubre. Lo acusan de cometer un crimen en Buenos Aires junto a un familiar, quien ya fue condenado por el hecho

Está acusado de matar al
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de tapar el

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

INFOBAE AMÉRICA
RCP, el procedimiento que multiplica

RCP, el procedimiento que multiplica por tres las posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco

Desde Fosca a Los Andes: el joven que logró puntaje perfecto en el ICFES y obtuvo beca total

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”