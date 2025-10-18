Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle en El Palomar

El lugar del hecho

Un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina mató a dos adolescentes que intentaron asaltarlo en la localidad de El Palomar, municipio de Morón, durante la noche del viernes. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante una balacera que se desató cuando los asaltantes abordaron al ex jefe policial cuando llegaba a su casa.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Mariano Escalada y Marinos de Fournier. Allí, al menos tres sospechosos descendieron rápidamente de un Toyota Corolla con la intención de consumar un robo tipo piraña. El comisario, por su parte, se encontraba estacionando su Volkswagen Taos.

Fue en ese contexto que uno de los asaltantes lo interceptó y apuntó con un arma. La reacción del policía retirado fue inmediata: extrajo su arma, disparó y así comenzó un enfrentamiento armado con los presuntos ladrones, que luego se supo que eran menores de edad.

En el tiroteo, uno de los adolescentes, de 17 años y oriundo de Ciudadela, sufrió un impacto moral y cayó muerto en el lugar. Cuando arribaron las autoridades al lugar del hecho, hallaron cuerpo del delincuente y un revólver a su lado, que fue secuestrado por la División de Gendarmería Nacional Argentina, encargada de las pericias.

El segundo delincuente, identificado como un adolescente de 16 años, logró escapar de la balacera, aunque también recibió un impacto de bala. Horas después, ingresó al Hospital Posadas, donde murió. Luego fue reconocido como uno de los implicados en el hecho.

El auto secuestrado

El tercer integrante de la banda consiguió huir y, desde entonces, es intensamente buscado por la policía. Fuentes cercanas a la causa detallaron que los asaltantes habían utilizado un Toyota Corolla gris, posteriormente hallado y que presentaba pedido de secuestro por robo, emitido por la comisaría Primera de Caseros. Dentro del vehículo, los agentes hallaron una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

Según precisó Primer Plano Online, el comisario retirado no sufrió heridas durante el tiroteo. Las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional y el fiscal de menores de Morón lleva adelante la instrucción judicial.

Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva contra el ex jefe policial, al considerar que actuó en legítima defensa.

Semanas atrás, un hecho similar ocurrió en La Matanza, donde un policía federal mató a uno de los ladrones que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en Laferrere. El efectivo se resistió, se produjo un tiroteo y mató a uno de los delincuentes. Para el fiscal que intervino en el hecho, también se trató de un caso de legítima defensa.

En ese caso, el policía, de 27 años, cumple funciones en la División de Servicios Generales de la Escuela de Cadetes. Fue cuando estaba fuera de servicio que lo abordaron tres hombres armados mientras estaba por ingresar a su casa. Según el reporte policial, al verse amenazado, el oficial se identificó y desenfundó su arma reglamentaria para defenderse del asalto.

Lo que siguió fue un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes recibió un balazo en la zona del cuello y cayó al suelo, mientras que sus cómplices se dieron a la fuga. Posteriormente, los médicos que trabajaron en la escena constataron el deceso. En tanto, el policía resultó ileso.

El fallecido portaba un revólver Pasper Bagual 22 largo. De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, no llevaba documentación entre sus pertenencias. Después del suceso, se desplazaron al lugar varias autoridades, entre ellas el director de la Escuela de Cadetes, el jefe de Estudios, y representantes de los servicios de apoyo al personal policial y sus familias. También acudieron miembros del Departamento de Control de Integridad Profesional y de la División de Unidad Operativa Federal Morón.