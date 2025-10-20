Crimen y Justicia

La Justicia descubrió los alias de los narcos que ordenaron el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda

El dato fue enviado a la UFI de Homicidios de La Matanza por sectores de inteligencia de la policía de Trujillo, en Perú, de donde es oriunda la banda de “Pequeño J” y su familia. Inminente firma de las prisiones preventivas de los acusados y el pase de la causa al fuero federal

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Alex Ydone, David Morales Huamani
Alex Ydone, David Morales Huamani y Manuel Valverde, tres de los cuatro prófugos del caso

La UFI de Homicidios de La Matanza, encargada de esclarecer el triple crimen narco de Florencio Varela, recibió un dato crucial para su investigación: los apodos de los dos supuestos capos que ordenaron desde Perú los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La información, confirmaron fuentes internacionales a Infobae, llegó en los últimos días, desde ese país, mediante un canal extraoficial producto de un diálogo directo entre los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli con la Policía nacional peruana, que activó sus redes de inteligencia en la zona de Trujillo, desde donde se habría ordenado el triple crimen y de donde proviene la familia de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser un gerente de dealers de la banda que cometió los asesinatos el 20 de septiembre pasado en la casa de la calle Chañar en Villa Vaettone. Miguel Villanueva Silva, otro de los detenidos por el caso, también nació en Trujillo.

El aporte de la Policía peruana, en coordinación con el área argentina de Interpol de la PFA y la Policía Bonaerense, fue de alto valor: permitió encontrar y capturar este mes en Lima a “Pequeño J” y a su ladero, Matias Ozorio, mientras se encontraban en plena fuga.

El Establecimiento Penitenciario de Cañete, donde Pequeño J espera su extradición

De cara a estos datos, los fiscales buscan una coincidencia entre estos apodos y los contenidos de las pericias a los teléfonos de los imputados, que todavía continúan en curso. Así, se refuerza la hipótesis de que el triple crimen no fue ordenado por los imputados locales, una idea alimentada por testimonios de arrepentidos en el expediente como Celeste Magalí González Guerrero, que apuntó a un “abuelo” y un “papá”, los máximos responsables del negocio narco de la banda, que operarían fuera del territorio argentino.

Las pericias a los teléfonos, por lo pronto, contienen pruebas de los vínculos entre los acusados, con toques macabros: al menos dos de los imputados se enviaron fotos de picos y palas en las horas previas al encuentro en Florencio Varela.

Mientras tanto, Alex Ydone Castillo, Manuel Valverde y David González Mamani, acusados de integrar el nivel medio de la banda, siguen prófugos de la Justicia con alertas rojas de Interpol en su contra por el triple femicidio, agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, una calificación que implica una pena de prisión perpetua si es que son considerados culpables.

En 2020, Ydone Castillo ya había sido detenido en Buenos Aires por otra circular roja, esta vez emitida desde Perú, que lo buscaba por un movimiento de 51 kilos de cocaína. Infobae descubrió, en base a documentos judiciales, que fue liberado con la excusa de la pandemia del coronavirus. El Gobierno peruano tampoco planteó en el plazo indicado su pedido formal de extradición, lo que garantizó su libertad.

Las madres de Brenda, Morena
Las madres de Brenda, Morena y Lara el mes pasado: pedido de justicia a horas de las autopsias

Prisión preventiva y pase a fuero federal

El hallazgo de los apodos de los supuestos jefes de la organización coincide con otro movimiento de máxima importancia en el caso: la firma de la prisión preventiva de los nueve detenidos y el pase de la causa al fuero federal de Morón, para que investigue la estructura de narcotráfico superior ligada al expediente.

La firma de esta decisión, aseguran altas fuentes del expediente, ocurriría a mediados de esta semana, con un maratónico documento de cientos de páginas donde los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza darían por esclarecido el homicidio, con una responsabilidad superior en las líneas de mando de los asesinos y una pista internacional que sería competencia del fuero federal.

“Pequeño J”, mientras tanto, todavía espera su extradición en un penal peruano.

Temas Relacionados

NarcotráficoFlorencio VarelaMorena VerdiBrenda del CastilloLara GutiérrezPerúúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó en Belgrano una pareja que circulaba en un auto robado con las patentes cambiadas

El sistema de Anillo Digital identificó el paso de un Toyota Corolla blanco cuya chapa correspondía a un coche gris de la misma marca, reportado como sustraído días antes

Cayó en Belgrano una pareja

Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra

El imputado por el doble crimen en la capital provincial declarará en la Unidad Judicial de Homicidios. Posteriormente, será trasladado al penal de Cruz del Eje

Trasladan a Pablo Laurta a

Detuvieron a dos hermanos de Córdoba por vender cocaína a metros de un hospital

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron droga, dinero en efectivo y una motocicleta, entre otros elementos importantes para la causa

Detuvieron a dos hermanos de

Robaron a una pareja de jubilados en La Plata: denuncian que los delincuentes marcaron la casa

Ocurrió en la madrugada del sábado en una vivienda de la localidad de Los Hornos. No hay detenidos

Robaron a una pareja de

Asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer en plena calle de Córdoba

La Policía provincial busca averiguar los motivos del asesinato ocurrido este domingo. El hecho ocurrió en la calle

Asesinaron de un tiro en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de los sectores clave

Uno de los sectores clave de la economía cayó a mínimos históricos y sólo el 45 por ciento de su maquinaria está en uso

Cáncer de mama: el 90% de los casos pueden curarse si se detectan a tiempo

Descubren que el nivel del mar fue mucho más alto que el actual hace millones de años

Qué es un swap y cómo funciona: los detalles del esquema con el que EEUU inyectará USD 20.000 millones a las reservas argentinas

Reforma laboral: qué dijo el Gobierno sobre los cambios que se vienen

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
La madre de Mauro Icardi

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”