Crimen y Justicia

La banda de gendarmes que cobraba coimas de hasta $600 mil por transferencia y tenía a un civil de cajero

La justicia federal de Córdoba imputó a 23 uniformados, entre los que hay una jefa de sección, y al recadudador. Son 11 los oficiales que están presos

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Hay 23 gendarmes y un
Hay 23 gendarmes y un civil imputados en la causa por coimas a camioneros en Córdoba

La noticia se conoció en septiembre pasado: 14 gendarmes, entre los que hay una jefa de sección, fueron detenidos, acusados de pedir coimas a camioneros en una ruta de la provincia de Córdoba que cobraban hasta por transferencias. La investigación del fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, no culminó allí ni mucho menos.

El caso, al día de hoy, tiene 24 imputados por el delito de asociación ilícita y 10 hechos de exacciones ilegales agravadas, de los cuales uno solo es civil: el cajero de la banda. Aunque, presos siguen sólo 11 gendarmes.

Se están identificando más camioneros víctimas a partir del análisis de las transferencias realizadas. En general, tienen miedo”, explicaron fuentes oficiales a Infobae, en una causa que aún no ha visto el techo todavía.

El dato curioso del caso: los allanamientos y las detenciones los realizó la misma Gendarmería Nacional cuando en expedientes así se suele recurrir a otra fuerza federal.

El caso se comenzó a investigar en febrero pasado. Ante la Fiscalía Federal de Río Cuarto de Cabanillas llegó la denuncia de un camionero. Según las fuentes del caso, contó que “había sido víctima en reiteradas oportunidades de pedidos de dinero” por parte de personal de la Sección de Seguridad Vial 'Sampacho’ de la Gendarmería Nacional. Las coimas se las exigían en la Ruta Nacional N°8.

No fue el único. Tiempo después, otras dos denuncias similares, y cuyas víctimas también eran transportistas -uno proveniente de otra provincia-, se sumaron al expediente. “Relataron hechos similares, sin mantener vínculo entre sí”, aportaron las fuentes como dato que le aportó veracidad a lo que describían.

Así, ya para ese entonces, en el expediente había una idea acabada sobre las sumas solicitadas en los sobornos (que iban de los $50 a los 600 mil pesos), los horarios de patrullaje y los métodos de extorsión de los gendarmes sobre la Ruta Nacional N°8.

La investigación de la Fiscalía Federal de Río Cuarto derivó en más de 25 allanamientos simultáneos en distintas provincias, como Córdoba, San Juan, Salta, Catamarca y Santa Fe.

Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos en septiembre pasado 13 gendarmes, entre ellos la Jefa de la Sección, Analía Galian; y un particular, quien sería quien aportaba el alias para los pagos de las coimas mediante transferencias y luego repartía el dinero a los involucrados en la maniobra ilegal.

“Actualmente, 11 siguen detenidos”, dijeron a este medio y otras fuentes del caso destacaron que “Gailán tiene prisión domiciliaria”. Ya para octubre, la imputación abarca a 24 sospechosos, 23 son gendarmes.

Según el expediente, entre julio de 2024 y septiembre de 2025, los sospechosos habrían exigido y percibido dinero a camioneros a cambio de permitirles continuar viaje durante controles realizados sobre la Ruta Nacional Nº8.

Las maniobras de cobro de las coimas se habrían concretado mediante pagos en efectivo y a través de transferencias a billeteras virtuales. Por eso, el fiscal federal Cabanillas, en un expediente que lleva el juzgado de Carlos Ochoa, les endilga a los imputados delitos como “asociación ilícita y 10 hechos de exacciones ilegales agravadas”.

En el marco de esta causa, la Dirección de Asuntos Internos de la Gendarmería condujo investigaciones encubiertas con intervención de escuchas, vigilancia y toma de registros.

En los allanamientos hechos por la fuerza federal, a los gendarmes se les secuestraron los teléfonos, documentación y dispositivos de interés. A los que no resultaron detenidos inicialmente, solo se los notifico de que estaban imputados.

GendarmeríaFiscal Rodolfo CabanillasCórdobaRío Cuartoasociación ilícitacoimas

