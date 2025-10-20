“Cuota semanal”: detuvieron a dos barrabravas de Banfield por extorsionar a un vendedor ambulante

Detuvieron a dos barrabravas de Banfield por extorsionar a un vendedor ambulante

Un operativo de la DDI Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense culminó con la detención de dos integrantes de la barrabrava del Club Atlético Banfield, pertenecientes a la facción conocida como “La Berutti”, en el marco de una investigación por extorsión.

La causa está a cargo de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, que tiene como titular al fiscal Jorge Grieco, que le pidió a la Justicia de Garantías que ordene los allanamientos tras reunir pruebas que vincularon a los sospechosos con la exigencia de pagos a un comerciante dedicado a la venta ambulante.

Los detenidos fueron identificados como W.C.M.P. (37) y M.E.A. (34), indicaron fuentes del caso a Infobae.

Según la investigación, los dos sospechosos están acusados de haber participado en una serie de hechos de extorsión contra un vendedor callejero que trabaja en el acceso peatonal a la estación de Banfield.

Los dos detenidos en el marco de la causa por extorsión

El caso se inició el 28 de julio pasado, cuando la víctima denunció que en varias oportunidades se presentaron en su puesto varios hombres que se identificaron como miembros de la barrabrava de Banfield y le exigieron una “cuota semanal” para permitirle continuar trabajando en el lugar.

Ante la denuncia, el fiscal Grieco encomendó a personal de la DDI Lomas de Zamora las tareas necesarias para identificar a los responsables.

Tras un trabajo de análisis de videos, tareas de campo y la recopilación de otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la identidad de dos de los autores y sus domicilios.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento y detención, que se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en la jurisdicción de Lomas de Zamora.

Durante los procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares, etiquetas y vinilos con distintas marcas —entre ellas Nike, Adidas, Lacoste y un escudo con la inscripción “CS”—, además de anotaciones y una pistola de aire comprimido con silenciador. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su análisis.

Los investigadores señalaron que ambos detenidos serían integrantes activos de la facción “La Berutti” de la barra brava de Banfield, y que en las próximas horas serán indagados por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lomas de Zamora por el delito de extorsión.

Noticia en desarrollo