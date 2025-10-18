Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia y Banfield se verán las caras en Mendoza por el Torneo Clausura (@CAB_Oficial)

A falta de cuatro fechas para el final del Torneo Clausura, el campeonato de Primera División del fútbol argentino entra en etapa de definiciones y en Mendoza se jugará un partido trascendental por la jornada 13 de la Zona A entre Independiente Rivadavia y Banfield. El cotejo se desarrollará en el estadio Bautista Gargantini a partir de las 15.45, tendrá como árbitro a Yael Falcón Pérez y transmisión en vivo de ESPN Premium.

Para ambos equipos, una victoria será trascendental para sus aspiraciones de continuar en busca del título en los playoffs. El Taladro, que viene de caer 3-1 como local ante Racing en la fecha anterior, quedó relegado con 14 puntos en la tabla del Clausura y dejó pasar una buena ocasión para meterse entre los mejores 8 equipos, pero aún está con chances. Los del Sur tampoco podrán dejar de lado la Tabla Anual, ya que con 28 unidades están solamente a 4 de los puestos de descenso.

Del lado de la Lepra mendocina, que en la jornada anterior igualó 0-0 con Godoy Cruz en el clásico cuyano, la situación es más alarmante, ya que acumula 12 unidades y está prácticamente obligado a quedarse con el triunfo para soñar con un lugar en los octavos de final.

En cuanto a las rachas en las últimas fechas, el conjunto que dirige Pedro Troglio hace cuatro partidos que no gana (tres derrotas y un empate). Su última celebración fue el 13 de septiembre en Avellaneda con un 1-0 ante Independiente en el duelo interzonal. Por el lado de los comandados por Alfredo Berti, la seguidilla se extiende a cinco juegos sin victorias, con cuatro empates consecutivos y una caída. Para encontrar el último éxito hay que remontarse al 5 de septiembre, cuando Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre en los cuartos de final de la Copa Argentina, torneo que lo tiene en semifinales esperando el choque ante River Plate.

Para este partido, el equipo mendocino no podrá contar con el colombiano Sebastián Villa y Tomás Bottari, ambos expulsados frente a Godoy Cruz. En tanto que en la visita, Lautaro Gómez tampoco será de la partida ya que recibió la tarjeta roja frente a la Academia.

En la fecha 14, Banfield recibirá el 2 de noviembre a Lanús en el Clásico del Sur, mientras que Independiente Rivadavia visitará a Aldosivi por el torneo local luego de su presentación el 24 de octubre frente a River por las semis de la Copa Argentina.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Leonel Bucca; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández, Luciano Gómez; Fabrizio Sartori y Kevin Retamar. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet

Hora: 15.45

TV: ESPN Premium

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA: