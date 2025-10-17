Simuló ser un repartidor, arrastró a una mujer y le robó en plena calle de La Plata

Un violento asalto ocurrió durante la noche del miércoles en La Plata, en el cruce de las calles 49 entre 29 y 30, cuando un hombre que fingía ser repartidor atacó a una mujer en plena vía pública. El episodio, que generó preocupación entre los vecinos del barrio La Loma, quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en una vivienda lindera y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa al agresor acercándose a la víctima con una caja similar a las que utilizan las aplicaciones de delivery. Todo transcurre en cuestión de segundos: tras un breve intercambio, el hombre empuja a la mujer con fuerza, la derriba y la arrastra varios metros por la vereda.

Luego, le arrebata un bolso y se da a la fuga. La víctima, visiblemente desorientada, regresa gateando para intentar recuperar algunas pertenencias que habían quedado esparcidas en el suelo, aparentemente bolsas de supermercado.

De acuerdo con lo que relataron los testigos, el delincuente habría simulado trabajar para una empresa de reparto “muy conocida”, lo que le permitió moverse sin levantar sospechas. “Era un falso repartidor de aplicación”, señaló uno de los vecinos, según recogió el diario El Día.

Por el momento, no hay detenidos ni se difundieron datos oficiales sobre la identidad del atacante. Tampoco trascendió si se radicó una denuncia formal.

El caso fue caratulado como “robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, con intervención de la comisaría jurisdiccional, que trabaja para esclarecer el hecho y dar con el sospechoso. Según los residentes del área, no se trata del primer incidente de este tipo en la zona.

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos

La zona en donde los delincuentes, menores de edad, sustrajeron la moto (Google Maps)

Un caso de inseguridad en La Plata derivó este último domingo en la detención de tres adolescentes luego de que robaran una motocicleta, huyeran del lugar y protagonizaran un choque durante el intento de fuga. El episodio involucró a menores de edad, una persecución y la posterior intervención policial en dos puntos neurálgicos de la ciudad.

El hecho comenzó en horas de la noche, cuando, según informaron fuentes policiales, tres jóvenes forzaron el ingreso a un edificio en 48 entre 26 y 27, barrio La Loma, con el objetivo de sustraer una moto Honda CB125. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien confirmó que los adolescentes lograron vulnerar el portón de acceso y se apoderaron de la motocicleta.

Minutos después de consumar el robo, los implicados emprendieron la fuga a bordo del vehículo sustraído. Sin embargo, al intentar realizar la maniobra a alta velocidad, perdieron el control y colisionaron contra una Fiat Fiorino blanca en la intersección de 28 y 53, lo que provocó que los tres terminaran en el asfalto y con heridas de distinta gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la secuencia delictiva fue frenética. Los adolescentes no lograron recorrer grandes distancias.

Los heridos, cuya edad oscila entre los 12 y los 15 años, recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados para una evaluación más detallada al Hospital de Niños y al Hospital San Martín de La Plata.

El parte médico inicial indicó lesiones leves y politraumatismos, aunque ninguno de los menores registró riesgo de vida, según el parte oficial difundido en redes por el SAME.

Mientras se brindaba asistencia sanitaria a los involucrados, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°2 de La Plata, Sabrina Cladera, dispuso de inmediato una serie de medidas judiciales. Entre ellas, el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto la secuencia delictiva, la ruta empleada por los adolescentes y las circunstancias exactas del siniestro vial.