Crimen y Justicia

Simuló ser un repartidor, arrastró a una mujer y le robó en plena calle de La Plata

El episodio ocurrió en la calle 49 entre 29 y 30, en el barrio de La Loma y fue registrado por una cámara de seguridad de la casa de un vecino. El sospechoso no fue identificado hasta el momento

Guardar

Un violento asalto ocurrió durante la noche del miércoles en La Plata, en el cruce de las calles 49 entre 29 y 30, cuando un hombre que fingía ser repartidor atacó a una mujer en plena vía pública. El episodio, que generó preocupación entre los vecinos del barrio La Loma, quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en una vivienda lindera y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa al agresor acercándose a la víctima con una caja similar a las que utilizan las aplicaciones de delivery. Todo transcurre en cuestión de segundos: tras un breve intercambio, el hombre empuja a la mujer con fuerza, la derriba y la arrastra varios metros por la vereda.

Luego, le arrebata un bolso y se da a la fuga. La víctima, visiblemente desorientada, regresa gateando para intentar recuperar algunas pertenencias que habían quedado esparcidas en el suelo, aparentemente bolsas de supermercado.

De acuerdo con lo que relataron los testigos, el delincuente habría simulado trabajar para una empresa de reparto “muy conocida”, lo que le permitió moverse sin levantar sospechas. “Era un falso repartidor de aplicación”, señaló uno de los vecinos, según recogió el diario El Día.

Por el momento, no hay detenidos ni se difundieron datos oficiales sobre la identidad del atacante. Tampoco trascendió si se radicó una denuncia formal.

El caso fue caratulado como “robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, con intervención de la comisaría jurisdiccional, que trabaja para esclarecer el hecho y dar con el sospechoso. Según los residentes del área, no se trata del primer incidente de este tipo en la zona.

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos

La zona en donde los
La zona en donde los delincuentes, menores de edad, sustrajeron la moto (Google Maps)

Un caso de inseguridad en La Plata derivó este último domingo en la detención de tres adolescentes luego de que robaran una motocicleta, huyeran del lugar y protagonizaran un choque durante el intento de fuga. El episodio involucró a menores de edad, una persecución y la posterior intervención policial en dos puntos neurálgicos de la ciudad.

El hecho comenzó en horas de la noche, cuando, según informaron fuentes policiales, tres jóvenes forzaron el ingreso a un edificio en 48 entre 26 y 27, barrio La Loma, con el objetivo de sustraer una moto Honda CB125. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien confirmó que los adolescentes lograron vulnerar el portón de acceso y se apoderaron de la motocicleta.

Minutos después de consumar el robo, los implicados emprendieron la fuga a bordo del vehículo sustraído. Sin embargo, al intentar realizar la maniobra a alta velocidad, perdieron el control y colisionaron contra una Fiat Fiorino blanca en la intersección de 28 y 53, lo que provocó que los tres terminaran en el asfalto y con heridas de distinta gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la secuencia delictiva fue frenética. Los adolescentes no lograron recorrer grandes distancias.

Los heridos, cuya edad oscila entre los 12 y los 15 años, recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados para una evaluación más detallada al Hospital de Niños y al Hospital San Martín de La Plata.

El parte médico inicial indicó lesiones leves y politraumatismos, aunque ninguno de los menores registró riesgo de vida, según el parte oficial difundido en redes por el SAME.

Mientras se brindaba asistencia sanitaria a los involucrados, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°2 de La Plata, Sabrina Cladera, dispuso de inmediato una serie de medidas judiciales. Entre ellas, el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto la secuencia delictiva, la ruta empleada por los adolescentes y las circunstancias exactas del siniestro vial.

Temas Relacionados

La PlataLa LomaRobosDeliveryÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un joven que estaba prófugo desde enero por matar a puñaladas a un adolescente tras una absurda discusión

“¿Qué mirás mal?”, fue la frase que comenzó la pelea entre dos jóvenes que terminó de la peor manera. La víctima, Agustín Di Prinzio, salió en defensa de su hermano, pero los atacantes estaban armados

Cayó un joven que estaba

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Según la autopsia, sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos. El caso se investiga como un transfeminicidio. El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con ella fue el 25 de septiembre

El dolor del hermano de

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

El hombre de 28 años está acusado de “doble homicidio culposo agravado” y de fugarse sin asistir a las víctimas, en Melchor Romero

Dictaron prisión preventiva para el

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Los dos gatilleros que dispararon contra el HECA esta tarde arrojaron un papel que fue incautado por la Policía de Investigaciones. El texto era para Dylan Cantero, que estaba internado allí tras ser herido en un ataque

El mensaje mafioso para el

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

El comisario Alejandro Cardozo y el sargento Alfredo Velázquez detallaron cómo fue el procedimiento que terminó con la detención del imputado por el crimen del remisero Martín Palacio y el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

“El peor escenario era que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la campaña que

Cómo es la campaña que busca generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres

Alergia al plátano: por qué aparece en primavera y qué se puede hacer para prevenirla

Cuántos dólares vendió el Tesoro de EEUU en la Argentina en la última semana según estimaciones del mercado

La CGT organizó un impactante viaje al pasado para el festejo más moderno del 17 de octubre

La Libertad Avanza coordina la fiscalización nacional con los aliados y suma a las Fuerzas del Cielo en PBA

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y la India

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Bolivia inicia el período de “silencio electoral” y se prepara para el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Sarlo para multitudes: un desafío que valió la pena

“Desde que me ‘encanaron’ no hago sino pensar en lo que puede producirse”: Juan Domingo Perón, cartas y hechos del 17 de octubre

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”