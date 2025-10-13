Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

La zona en donde los delincuentes, menores de edad, sustrajeron la moto (Google Maps)

Un caso de inseguridad en La Plata derivó este domingo en la detención de tres adolescentes luego de que robaran una motocicleta, huyeran del lugar y protagonizaran un choque durante el intento de fuga. El episodio involucró a menores de edad, una persecución y la posterior intervención policial en dos puntos neurálgicos de la ciudad.

El hecho comenzó en horas de la noche, cuando, según informaron fuentes policiales, tres jóvenes forzaron el ingreso a un edificio en 48 entre 26 y 27, barrio La Loma, con el objetivo de sustraer una moto Honda CB125. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien confirmó que los adolescentes lograron vulnerar el portón de acceso y se apoderaron de la motocicleta.

Minutos después de consumar el robo, los implicados emprendieron la fuga a bordo del vehículo sustraído. Sin embargo, al intentar realizar la maniobra a alta velocidad, perdieron el control y colisionaron contra una Fiat Fiorino blanca en la intersección de 28 y 53, lo que provocó que los tres terminaran en el asfalto y con heridas de distinta gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la secuencia delictiva fue frenética. Los adolescentes no lograron recorrer grandes distancias.

El impacto entre la moto y el utilitario fue lo suficientemente violento como para dejar a los tres implicados sin posibilidad de continuar la huida y a la vista de quienes circulaban por la zona en ese momento. Testigos alertaron de inmediato al sistema de emergencias, lo cual permitió que los tiempos de intervención fueran breves y coordinados.

La moto Honda CB125 robada a un vecino del barrio La Loma de La Plata (0221)

Según informó el portal 0221, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente junto a varios móviles policiales.

Los heridos, cuya edad oscila entre los 12 y los 15 años, recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados para una evaluación más detallada al Hospital de Niños y al Hospital San Martín de La Plata.

El parte médico inicial indicó lesiones leves y politraumatismos, aunque ninguno de los menores registró riesgo de vida, según el parte oficial difundido en redes por el SAME.

Mientras se brindaba asistencia sanitaria a los involucrados, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°2 de La Plata, Sabrina Cladera, dispuso de inmediato una serie de medidas judiciales. Entre ellas, el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto la secuencia delictiva, la ruta empleada por los adolescentes y las circunstancias exactas del siniestro vial.

La carátula judicial se estableció como “robo calificado en poblado y en banda”, un delito que contempla agravantes por la modalidad grupal y la violencia ejercida para concretar el acceso al edificio.

Además, la fiscal dispuso la notificación obligatoria de los padres de los menores involucrados y la entrega de los adolescentes a su cuidado tras la intervención policial y judicial.

La esquina en la que perdieron el control del vehículo (Google Maps)

Dos adolescentes robaron un auto, escaparon y chocaron a una familia en Mar del Plata

A mediados del mes de junio pasado, Mar del Plata volvió a ser escenario de un alarmante hecho de inseguridad vial protagonizado por menores de edad. Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos tras huir en un vehículo robado y provocar un choque que puso en serio riesgo la vida de una familia.

La secuencia inició cuando personal del Comando de Patrullas detectó un Peugeot 208 blanco, el cual tenía pedido de secuestro activo tras haber sido robado días antes en jurisdicción de la comisaría Quinta.

Los efectivos notificaron la situación al identificarlo circulando por la zona de Juan B. Justo y España, e iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras.

La huida terminó de manera abrupta en la esquina de Vértiz y Heguilor. Los adolescentes impactaron contra un Fiat Mobi en el que se desplazaba un matrimonio junto a sus dos hijos menores, generando un importante operativo de urgencia y atención médica.

Producto de la colisión, ambos adultos sufrieron heridas y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Los menores, pese a la gravedad de la situación, no presentaron lesiones.

Tras el choque, los dos ocupantes del vehículo robado fueron detenidos en el lugar del hecho. Efectivos policiales constataron que ambos tienen 17 años y procedieron a ponerlos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, imputó a los adolescentes por los delitos de “encubrimiento y lesiones culposas”.

La causa judicial avanza y, luego de notificarlos acerca de la formación de la causa, los jóvenes fueron entregados a sus progenitores, en cumplimiento con la normativa vigente para personas menores de edad.

En las próximas horas, ambos deberán prestar declaración ante el fiscal interviniente para esclarecer los detalles de la sustracción del vehículo, la fuga y las circunstancias que derivaron en el accidente.