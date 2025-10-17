Se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas de la mujer acusada de matar a su bebé en González Catán

El barrio en el que ocurrió el filicidio

Luego de que la mujer acusada de ahogar a su bebé en un balde en una casa de González Catán fuera detenida por homicidio agravado por el vínculo, las autoridades confirmaron que no podrá ser sometida al proceso penal como consecuencia de su estado mental. Por esto, evaluarían la posibilidad de que permanezca internada.

El trágico escenario fue descubierto este jueves, después de que una de las cuñadas de la acusada, identificada como M. C. O. S., de 36 años, la encontrara en estado de shock en una vivienda ubicada en la intersección de Cayetano Donizetti y Comodoro Py. A su lado, el cuerpo de la criatura seguía sumergido en un balde lleno con agua.

Tras darse aviso a las autoridades, se abrió una causa por homicidio agravado por el vínculo, bajo la instrucción del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios Diego Rulli. Así, se ordenó la detención inmediata de la mujer y que sea sometida a una serie de pericias psiquiátricas, para determinar si se habría encontrado en pleno conocimiento de sus actos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, los resultados de los estudios revelaron que la detenida sería peligrosa tanto para sí misma, como para terceros. Asimismo, los psicólogos señalaron que tampoco podía hablar y no podría ser sometida a un proceso penal.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Familia N° 11 de La Matanza

Como consecuencia de los informes psiquiátricos, la causa fue transferida al Juzgado de Familia N° 11 de La Matanza. De esta manera, la mujer no quedaría detenida, pero sí a disposición de las autoridades judiciales. Otro de los detalles que estarían bajo evaluación sería la posibilidad de que quedara internada.

Así fue el momento en el que descubrieron la escena

El hallazgo de un bebé de apenas 1 mes y 28 días sin vida dentro de un balde con agua conmocionó a una familia y movilizó a las autoridades en la provincia de Buenos Aires. La escena fue descubierta por una mujer que, al ingresar a la vivienda, encontró a su cuñada sentada en la cama, en estado aparente de ‘shock’, según constó en el expediente.

La situación se tornó aún más dramática cuando la testigo observó el resto de la habitación y advirtió la presencia del pequeño, identificado como Leonardo Cabrera, sumergido en el recipiente. Las fuentes del caso detallaron que la imagen resultó devastadora para la denunciante, quien de inmediato alertó a la Policía Bonaerense y al SAME provincia.

Pocos minutos después, los profesionales médicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte del bebé. Ante la gravedad del hecho, la madre de la víctima fue demorada en el acto, mientras el fiscal interviniente solicitó que se le practique una pericia psiquiátrica. Finalmente, los resultados revelaron que la madre del bebé no se encontraba en condiciones de ser investigada.

A mediados de julio de este año, una joven de 19 años fue detenida, tras haber sido acusada de matar a su bebé recién nacida y tirarla a la basura. Horas más tarde, el cuerpo fue encontrado por la abuela de la mujer, cuando se disponía a sacar las bolsas de residuos al exterior de la vivienda que compartían en la localidad de General Rodríguez.

La joven fue detenida casi tres semanas después de que se encontrara el cuerpo de la bebé

La detención de la joven se concretó, aproximadamente 20 días después del hallazgo del cadáver, tras un operativo de vigilancia encubierta en las inmediaciones de las calles Caseros y Milton. En esa oportunidad, agentes de la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense aguardaron en la zona hasta identificar a la sospechosa y proceder a su arresto sin que se registraran incidentes.

Según la reconstrucción inicial de la causa, la joven habría cursado un embarazo que pasó inadvertido para su entorno familiar, integrado por su madre, su abuela y su hermana, quienes convivían con ella en la misma vivienda. Entre la noche del 25 de junio y la madrugada siguiente, la acusada dio a luz a una beba a término en el baño de la casa, sin que nadie de su familia lo advirtiera.

La acusación, impulsada por la fiscal Alejandra Rodríguez de la UFI N°9 de Moreno-General Rodríguez, sostiene que, tras el parto, actuó con “clara voluntad de matarla”, omitiendo brindar asistencia médica a la recién nacida o informar a sus familiares, quienes también se encontraban en la vivienda en ese momento.

El informe forense resultó determinante para el avance de la investigación. De acuerdo con los datos aportados por las fuentes del caso a este medio, el estudio estableció que la causa de muerte fue una falla cardíaca aguda provocada por una insuficiencia respiratoria derivada del abandono y la falta de atención médica.

Este resultado llevó a la fiscal Rodríguez a solicitar la orden de detención, que fue avalada por el Juzgado de Garantías Nº 3 del distrito. Además, dispuso la realización de los exámenes de rigor, incluida la extracción sanguínea para análisis genético, como parte de las medidas probatorias reunidas tras el informe de autopsia.