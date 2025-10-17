Condenaron al policía de la Bonaerense que asesinó a su ex suegra y atacó brutalmente a quien era su pareja

El acusado estaba detenido desde el mismo día del crimen

Luego de que haber sido detenido por el crimen de su ex suegra, Marcela Alejandra Costilch (58), y el intento de homicidio de su ex pareja, el ex policía Nataniel Thierry Schouten fue condenado a prisión perpetua. La sentencia dictada por la Justicia Federal de Dolores se dio a conocer el jueves.

El fallo emitido por el Tribunal Oral Nº 2, compuesto por Antonio Severino, Cristian Rabaia y Matías Zabaljauregui, estableció la responsabilidad penal del ex agente policial en ambos hechos, que ocurrieron durante la madrugada del 27 de julio de 2024 en un domicilio de la localidad de General Belgrano, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia impuesta al ex efectivo de la fuerza de seguridad fue por los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, así como por homicidio en grado de tentativa con los mismos agravantes.

A partir de las pruebas presentadas durante el juicio, la Fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos. Para esto, fueron claves las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad, que registraron el ingreso de Schouten a la vivienda de Costilch alrededor de las 4:00 horas, mientras la víctima dormía.

La mujer habría sido asesinada mientras dormía

Una vez dentro, el acusado la atacó con un garrote de madera, similar a un bate de béisbol, hasta que le causó la muerte. Según la información publicada por Entrelíneas, la autopsia reveló la ausencia de signos de defensa, lo que sugirió que la víctima no habría llegado a despertar ni a percatarse de la agresión.

Tras cometer el homicidio, la Fiscalía señaló que el ex policía se dirigió a la casa de su ex pareja, ubicada en la calle 155. Así, forzó la entrada arrancando una reja y, utilizando el mismo garrote, comenzó a agredirla. Durante el ataque, le comunicó que acababa de matar a su madre.

Mientras recibía los golpes, la mujer logró huir hacia la calle, donde un vecino, alertado por sus gritos, intervino y consiguió reducir al agresor. La detención de Schouten se produjo poco después, cuando arribó el personal policial. En ese momento, el acusado también les había confesado el crimen de Costilch, lo que motivó a que una patrulla fuera hasta su vivienda a constatar el hecho.

En paralelo, la ex pareja del acusado tuvo que ser trasladada hacia el hospital más cercano, debido a las lesiones que había sufrido. Asimismo, tuvo que recibir asistencia por un equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, para cuando regresó a su vivienda.

El fallo se dio a conocer este jueves

De esta manera, el proceso judicial acreditó que el acusado había ejercido violencia física y amenazas contra su ex pareja en reiteradas ocasiones previas al episodio fatal. Ambos compartían una hija y, según se demostró en el juicio, las agresiones habían sido denunciadas en varias oportunidades ante la comisaría de la Mujer de General Belgrano. La última de ellas se había realizado el día anterior al asesinato de su madre y al intento de homicidio del que ella misma fue víctima.

En el fallo, se consignó la postura del representante de Schouten, quien manifestó que “no intentaría plantear una hipótesis de defensa, pregonando la ajenidad del imputado en la intervención de los hechos ni en cómo se sucedieron”. De este modo, el tribunal consideró probados los hechos tal como habían sido elevados a juicio tras la investigación preliminar.

Durante su declaración ante el tribunal, el ex policía de la Bonaerense trató de desligarse de la responsabilidad tras argumentar que no era “el típico macho violento” y que su ex pareja “hasta pudo comprar bienes viviendo con él”.

Pese a esto, en la sentencia también quedó documentado que otras parejas de Schouten habían sufrido agresiones físicas en público. No obstante, se sumaron pruebas de que el acusado había ejercido amenazas y había realizado actos de hostigamiento en contra su propia madre y hermanos.