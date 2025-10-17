Crimen y Justicia

Condenaron al policía de la Bonaerense que asesinó a su ex suegra y atacó brutalmente a quien era su pareja

El crimen ocurrió en la ciudad bonaerense de General Belgrano. El acusado estaba de licencia médica y había vuelto a atacar a su ex pareja. Tenía antecedentes por violencia de género

Guardar
El acusado estaba detenido desde
El acusado estaba detenido desde el mismo día del crimen

Luego de que haber sido detenido por el crimen de su ex suegra, Marcela Alejandra Costilch (58), y el intento de homicidio de su ex pareja, el ex policía Nataniel Thierry Schouten fue condenado a prisión perpetua. La sentencia dictada por la Justicia Federal de Dolores se dio a conocer el jueves.

El fallo emitido por el Tribunal Oral Nº 2, compuesto por Antonio Severino, Cristian Rabaia y Matías Zabaljauregui, estableció la responsabilidad penal del ex agente policial en ambos hechos, que ocurrieron durante la madrugada del 27 de julio de 2024 en un domicilio de la localidad de General Belgrano, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia impuesta al ex efectivo de la fuerza de seguridad fue por los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, así como por homicidio en grado de tentativa con los mismos agravantes.

A partir de las pruebas presentadas durante el juicio, la Fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos. Para esto, fueron claves las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad, que registraron el ingreso de Schouten a la vivienda de Costilch alrededor de las 4:00 horas, mientras la víctima dormía.

La mujer habría sido asesinada
La mujer habría sido asesinada mientras dormía

Una vez dentro, el acusado la atacó con un garrote de madera, similar a un bate de béisbol, hasta que le causó la muerte. Según la información publicada por Entrelíneas, la autopsia reveló la ausencia de signos de defensa, lo que sugirió que la víctima no habría llegado a despertar ni a percatarse de la agresión.

Tras cometer el homicidio, la Fiscalía señaló que el ex policía se dirigió a la casa de su ex pareja, ubicada en la calle 155. Así, forzó la entrada arrancando una reja y, utilizando el mismo garrote, comenzó a agredirla. Durante el ataque, le comunicó que acababa de matar a su madre.

Mientras recibía los golpes, la mujer logró huir hacia la calle, donde un vecino, alertado por sus gritos, intervino y consiguió reducir al agresor. La detención de Schouten se produjo poco después, cuando arribó el personal policial. En ese momento, el acusado también les había confesado el crimen de Costilch, lo que motivó a que una patrulla fuera hasta su vivienda a constatar el hecho.

En paralelo, la ex pareja del acusado tuvo que ser trasladada hacia el hospital más cercano, debido a las lesiones que había sufrido. Asimismo, tuvo que recibir asistencia por un equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, para cuando regresó a su vivienda.

El fallo se dio a
El fallo se dio a conocer este jueves

De esta manera, el proceso judicial acreditó que el acusado había ejercido violencia física y amenazas contra su ex pareja en reiteradas ocasiones previas al episodio fatal. Ambos compartían una hija y, según se demostró en el juicio, las agresiones habían sido denunciadas en varias oportunidades ante la comisaría de la Mujer de General Belgrano. La última de ellas se había realizado el día anterior al asesinato de su madre y al intento de homicidio del que ella misma fue víctima.

En el fallo, se consignó la postura del representante de Schouten, quien manifestó que “no intentaría plantear una hipótesis de defensa, pregonando la ajenidad del imputado en la intervención de los hechos ni en cómo se sucedieron”. De este modo, el tribunal consideró probados los hechos tal como habían sido elevados a juicio tras la investigación preliminar.

Durante su declaración ante el tribunal, el ex policía de la Bonaerense trató de desligarse de la responsabilidad tras argumentar que no era “el típico macho violento” y que su ex pareja “hasta pudo comprar bienes viviendo con él”.

Pese a esto, en la sentencia también quedó documentado que otras parejas de Schouten habían sufrido agresiones físicas en público. No obstante, se sumaron pruebas de que el acusado había ejercido amenazas y había realizado actos de hostigamiento en contra su propia madre y hermanos.

Temas Relacionados

General BelgranoPolicía BonaerenseFemicidiosMarcela Alejandra CostilchNataniel Thierry SchoutenÚltimas noticias

Últimas Noticias

Allanaron una vivienda por una causa de abuso sexual en Santa Fe y encontraron a una mujer secuestrada

La víctima tenía marcas en su cara y denunció que el detenido había clonado su teléfono

Allanaron una vivienda por una

Macabro parricidio en Jujuy: mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

La investigación comenzó cuando se desató un incendio en la vivienda del joven. A las pocas horas, descubrieron que su madre había sido asesinada en ese domicilio. Los vecinos lo vieron huir en su vehículo

Macabro parricidio en Jujuy: mató

Asesinaron a golpes a un jubilado en su casa de Córdoba e investigan si fue durante un robo

Ocurrió en la localidad de Río Cuarto. No hay detenidos hasta el momento. Los agresores aprovecharon que su hija no se encontraba en el domicilio

Asesinaron a golpes a un

Encontraron varios elementos que podrían estar vinculados con la muerte del ex comisario de Salta

Las autoridades trabajaron en el área donde hallaron el cuerpo sin vida de Vicente Cordeyro, en cerro Elefante. Había sogas y un encendedor

Encontraron varios elementos que podrían

La Corte Suprema confirmó tres condenas por narcotráfico y contrabando tras rechazar los recursos de las defensas

La decisión estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó las sentencias, consolidando penas de hasta seis años y cinco meses

La Corte Suprema confirmó tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le encrucijada del Presidente: entre

Le encrucijada del Presidente: entre las urnas y Trump

Un primer Código Penal para el deporte argentino

La Unión Europea necesita a América Latina: impulso estratégico en la era de las guerras comerciales

Allanaron una vivienda por una causa de abuso sexual en Santa Fe y encontraron a una mujer secuestrada

Macabro parricidio en Jujuy: mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky condenó los nuevos ataques

Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin “sigue aterrorizando la vida en Ucrania”

La OEA instó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados del balotaje en Bolivia

Brasil y la peligrosa normalización del antisemitismo

Zelensky se reúne con Trump en Washington con el objetivo de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

El Parlamento de Japón votará el próximo martes para elegir al nuevo primer ministro

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”